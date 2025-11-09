El sándwich: el invento inglés que conquistó el mundo Del capricho de un conde a placer universal

Dicen que fue un noble inglés, el 'Conde de Sándwich', quien inventó este bocado hace tres siglos para no manchar las cartas mientras jugaba. Lo que quizá no imaginó es que estaba creando toda una revolución.

Hoy el sándwich es patrimonio mundial y, solo en España nos comemos más de 3.500 millones al año. Cada uno cuenta una historia diferente y lo mismo sirven de desayuno, de almuerzo rápido que de cena improvisada o las siempre eternas meriendas donde estos bocados, no pueden faltar.

Un clásico que nunca pasa de moda

Quizá el secreto de su éxito sea su versatilidad infinita. Puede ser tan sencillo como un irresistible mixto recién hecho o tan elegante como un brioche con salmón ahumado y queso crema. Se adapta a todos los gustos, edades y momentos del día y hasta los chefs más prestigiosos lo miman, los 'foodies' lo versionan y en redes los 'reels' se vuelven absolutamente hipnóticos. El sándwich ha pasado de ser 'comida rápida' a símbolo de placer instantáneo.

Tres deliciosas ideas para caer en la tentación

1. Sándwich BTL

Necesitarás: tres lonchas de bacon, dos hojas de lechuga fresca, tipo romana o iceberg, dos rodajas de tomate maduro, dos rebanadas de pan de molde o pan rústico, mayonesa y un toque de pimienta.

Su elaboración 'express', consiste en dorar el bacon hasta que quede bien crujiente, tostar ligeramente el pan. Solo lo justo para que crujan los bordes. Untamos de mayonesa ambas rebanadas y comenzamos a montar las capas: lechuga, tomate, bacon y un toque de pimienta. Cerramos nuestro sándwich, apretamos con cariño y cortamos por la mitad

2. Sándwich Croque Madame

Para esta glamurosa receta necesitaremos: dos rebanadas de pan de molde, mejor si son gruesas y artesanas, una loncha de jamón cocido, una loncha de queso emmental o gruyere, una cucharadita del mismo queso, pero rallado, un huevo, una cucharada de mantequilla, un chorrito de leche, una cucharadita de harina, sal y pimienta.

La elaboración consiste en disponer a temperatura media y en un cazo pequeño, la mantequilla hasta que se derrita, añadimos la harina y la leche poco a poco a chorritos. Removemos hasta conseguir una bechamel suave y damos el toque de sal y pimienta.

Montamos el sándwich y para ello añadimos la loncha de jamón y de queso dentro y tapamos nuestro sándwich. Cubrimos todo el sándwich con la bechamel por encima y espolvoreamos con el queso rallado.

Metemos en el horno o a la sartén tapada hasta que el queso empiece a dorarse. Mientras hacemos esto, freímos el huevo, los franceses dejan la yema líquida, coronamos nuestro sándwich y voilà.

3. Una versión mejorada del clásico sándwich mixto

Al clásico de siempre le añadimos un toque dulce que nos alegrará hasta los lunes. Los ingredientes que necesitaremos: dos rebanadas de pan, una cucharada de mayonesa, una cucharada de mostaza de Dijon no granulada, una cucharadita de miel, tres lonchas de queso fundible, tres lonchas de jamón cocido y, si te gusta mucho el pepinillo, añade también unas rodajas.

La preparación no lleva ninguna complicación, así que, para empezar, untamos cada rebanada con la mayonesa. En un cuenco pequeño, mezclamos la mostaza con la miel hasta que se unan. En una de las rebanadas (por el lado contrario a la mayonesa), untamos esta mezcla y, sobre ésta, añadimos las lonchas de queso y las de jamón y según gustos, coronamos con los pepinillos.

Cerramos nuestro sándwich con la rebanada restante, dejando la parte con mayonesa hacia fuera, calentamos una sartén a temperatura media y doramos el sándwich unos 3 minutos por cada lado, hasta que el pan esté dorado y crujiente y el queso haga lo suyo: derretirse irresistiblemente.

Así que si te animas a preparar cualquiera de estos sándwiches, ya sea un mixto, un croque madame o el BTL improvisado, recuerda que no estás haciendo solo una comida rápida. Estás participando en una historia que empezó hace siglos y que ha viajado por todo el mundo, reinventándose en cada cultura, en cada casa y en cada pan.

Porque pocas recetas han sido tan transversales y universales a la vez. El sándwich ha cruzado fronteras, idiomas y horarios y quizás ahí radica su magia: en recordarnos que, entre dos rebanadas de pan, también cabe un pedazo de historia.

