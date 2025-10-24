La sala de Cata del Atlántico será The Wine Gallery El histórico Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el escenario elegido para la primera edición en la isla de Wine Gallery Canarias, un encuentro que celebra la cultura del vino, la restauración y los productos del archipiélago

David Mille, Antonio Armas y José Miguel Sánchez en la rueda de prensa esta mañana en el hotel Santa Catalina.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Organizado por El Gusto por el Vino, el evento se consolida como un referente enogastronómico en el calendario isleño. Tras el éxito de la pasada edición en Tenerife, esta nueva cita busca afianzar el papel de Canarias como territorio vitivinícola de prestigio y destino de experiencias gastronómicas únicas.

El CEO de El Gusto por el Vino, Antonio Armas, destacó durante la presentación la importancia de seguir fortaleciendo el reconocimiento del vino canario:«Contamos con la colaboración de las once denominaciones de origen de Canarias. Cada año, nuestros vinos ganan valor y visibilidad. No tienen nada que envidiar a los grandes productores del mundo.»

La edición 2025 de Wine Gallery reúne a 80 bodegas y sus principales representantes —bodegueros, directores comerciales y enólogos— en un showroom profesional que combina negocio, aprendizaje y pasión por el vino. Además, incluye una cata excepcional a cargo de expertos de referencia nacional.

«No buscamos la cantidad, sino la calidad. Este año hemos acreditado a unas 600 personas y queremos que vivan una experiencia formativa y cercana», añadió Armas.

Un escaparate del vino canario

El presidente de la Asociación de Restauración de Gran Canaria, José Miguel Sánchez, subrayó la relevancia del evento para el sector gastronómico insular: «La restauración es un motor económico y cultural. Que una empresa canaria acerque a nuestra isla vinos nacionales e internacionales es vital para el crecimiento del sector. Sin iniciativas como esta, muchos restauradores no tendríamos acceso a productos de esta calidad.»

Sánchez también hizo un llamado a las instituciones para seguir apoyando este tipo de proyectos, que no solo benefician al turismo, sino que fortalecen la economía local y la identidad gastronómica de Canarias.

Restauración y vino, un binomio esencial

Por su parte, el Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, destacó el papel de Wine Gallery como impulsor de un nuevo modelo de promoción regional: «Este evento contribuye a que Canarias se consolide como un destino de experiencias positivas, no solo para los visitantes, sino también para los residentes. Vincular vino, restauración y producto kilómetro cero es esencial para el desarrollo sostenible del archipiélago.»

Antonio Armas adelantó que la intención de El Gusto por el Vino es llevar el formato a otras islas y convertir a Gran Canaria en la gran sala de cata del Atlántico: «Queremos que todas las islas participen, traer bodegas internacionales y atraer figuras relevantes del mundo del vino. Este es solo el comienzo.»

El evento, aunque concebido para profesionales, también abre sus puertas a los amantes del vino mediante una entrada simbólica —cuya cuantía se reembolsa en la primera compra—, con el objetivo de fomentar la participación y el conocimiento en torno al vino y los productos locales.

Más allá del encuentro comercial, Wine Gallery Canarias se presenta como una plataforma de orgullo y promoción del producto isleño, un espacio donde bodegas, restauradores y productores comparten un mismo propósito: dar visibilidad a la excelencia del vino canario y al valor de su territorio.