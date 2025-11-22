Los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas 2025 brillan con luz propia

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:27 Compartir

La noche de este viernes, el salón Martín Fernández de la Torre del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, fue mucho más que el escenario de una entrega de galardones. Allí se congregó gran parte de los académicos y más de un centenar de invitados del mundo de la empresa, la política, la cultura y la sociedad canaria, en una velada que transitó entre la emoción, el reconocimiento y la constatación de que la Academia de Gastronomía de Las Palmas ha encontrado su ritmo, su peso y su lugar.

Ampliar Académicos de la Academia de Gastronomía de Las Palmas antes de dar comienzo el acto Arcadio Suárez

El presidente de la institución, Alfredo Montes, abrió la gala con un discurso que fue casi una declaración de principios. Tomó como ejemplo ese saludo reverencial japonés, Saikeirei, en el que el ángulo de la inclinación marca el grado de respeto, para explicar que, esa noche, la Academia se inclinaba hasta casi los 90º ante un sector que trabaja sin descanso, que no siempre lo tiene fácil y que, sin embargo, sigue sosteniendo gran parte de la vida económica, social y cultural de las islas. Una reverencia simbólica a los restaurantes, a las cocinas, a las salas, a las bodegas y, sobre todo, a la pasión que hay detrás de cada servicio.

Ampliar Alfredo Montes durante su intervención Arcadio Suárez

La presencia de Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, terminó de dar el espaldarazo definitivo a una cita que ya juega en otra liga. Su participación en la entrega de premios, junto a Montes y a la académica Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, subrayó algo que él mismo ha defendido en más de una ocasión: que la gastronomía es una auténtica cadena de valor y que debería considerarse un asunto de Estado, por todo lo que implica en términos económicos, pero también sociales y culturales.

Ampliar De izquierda a derecha: Alfredo Montes, Rafael Hurtado, Mario Reyes, Efrén Guerrero, Matilde Asián, Antonio Martell y Luis Suárez de Lezo Arcadio Suárez

En lo estrictamente gastronómico, la noche fue un recorrido por historias personales y proyectos que han ido creciendo a base de constancia. La Bodega de la Avenida se llevó el premio a Mejor Restaurante, un reconocimiento que llegó acompañado de un repaso, por parte de Alfredo Montes, a la trayectoria de su propietario, Efrén Guerrero. Al recoger el galardón, Guerrero tuvo palabras de agradecimiento para todo su equipo y, de forma muy especial, para su jefe ejecutivo y pieza clave en sus dos casas —La Bodega de la Avenida y El Ronqueo—, el chef Ale Santana, recordando que nada de lo que hoy es el restaurante se entiende sin ese trabajo compartido.

Ampliar De izquierda a derecha: Carolina Moreno, Ale Santana, Efrén Guerrero, Mónica Pérez Trujillo y una familiar Arcadio Suárez

El premio a Mejor Jefe de Sala recayó en Rafael Hurtado, de Poemas by Hermanos Padrón, que subió al escenario con la serenidad de quien sabe que la sala es mucho más que un simple «llevar y traer platos». En su intervención insistió en que este reconocimiento no sería posible sin el equipo que le acompaña cada día, sin la confianza de los hermanos Padrón y sin el entorno que le ofrece el propio Hotel Santa Catalina. Un premio a la sala, sí, pero también a una forma de entender el servicio como una prolongación natural de la cocina.

Ampliar Rafael Hurtado., Mejor Jefe de Sala 2025 Arcadio Suárez

En la categoría de Mejor Sumiller, el protagonista fue Mario Reyes, de Vinófilos Triana, que no solo agradeció el galardón, sino que tuvo un recuerdo muy sentido para el académico Ignacio Bernaldo de Quirós, a quien quiso dedicar parte de ese reconocimiento. Sus palabras sirvieron para recordar que detrás de una buena copa de vino hay criterio, formación, sensibilidad y una visión muy amplia del territorio y de quienes lo trabajan.

Ampliar Mario Reyes, Mejor Sumiller 2025 Arcadio Suárez

El Premio a Toda Una Vida fue para Casa Martel, emblema de la gastronomía en Gran Canaria. Sobre el escenario, Antonio Martel agradeció el trabajo de la Academia y la creación de unos premios que se detienen, precisamente, en esas trayectorias largas, discretas y constantes que sostienen el tejido gastronómico de la isla, porque todo ello significa que una institución como la Academia se acerque, mire hacia dentro y diga: «esto merece ser contado y reconocido».

Ampliar Premios a Toda una Vida 2025, para Casa Martel Arcadio Suárez

La gala dejó también un momento especialmente emotivo cuando la Academia nombró académico de honor a título póstumo a Jerónimo Saavedra Acevedo. Reconocimiento que fue recogido por su sobrino, Alejandro Peñafiel, en un silencio cargado de respeto que recordó la vinculación de Saavedra con la cultura, con la ciudad y con la defensa de todo aquello que construye identidad, entre ello, la gastronomía.

Ampliar De izquierda a derecha, Alfredo Montes, Cristina Viera, Alejandro Peñafiel, Montse Márquez, Vanesa Delgado y Javier Guerrero Arcadio Suárez

No era solo una noche de premios. Era también el cierre de un año intenso de trabajo: visitas a restaurantes, valoraciones, debates internos y actos divulgativos y nuevas incorporaciones a la propia Academia. Pasos pequeños, a veces casi silenciosos, que han ido consolidándose como un gran trabajo colectivo. Una academia que ha sabido crecer sin prisa, pero sin pausa, sumando miradas y criterios, y cuidando que cada decisión se tome con la conciencia de lo que significan estos reconocimientos para el sector.

Tras la entrega de premios, los invitados disfrutaron de un cóctel diseñado por el propio Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, acompañado de una cuidada selección de vinos. La velada se alargó entre brindis, conversaciones cruzadas y esa sensación compartida de que el sector está vivo y empuja fuerte.

Invitados al acto Arcadio Suárez

Así, durante la noche premiados, académicos e invitados pudieron disfrutar de una selección de aperitivos fríos como:

• Tataki de atún

• Tosta de jamón ibérico sobre pan de cristal

• Macaron de foie y Pedro Ximénez

• Pastel de cabracho con mahonesa Siracha

• Ensaladilla de ventresca y piparra

• Tartar de Angus, brioche dorado y mostaza antigua

También de una deliciosa selección de aperitivos calientes:

• Dúo de croquetas, ibérico y boletus

• Buñuelo de bacalao con alioli suave

• Biquini de ibérico trufado

• Ravioli relleno de rabo de buey, foie y salsa de hongos

• Mini albóndiga Tandori

• Crema de apionabo con papada ibérica

• Brocheta de langostino

• Cazuelita de arroz de marisco con crujiente de gamba

Al cierre, los siempre ansiados postres:

• Semi frío de limón y merengue

• Sacher de cereza Amaren

• Lingote de praliné y avellana

Y una selección de vinos de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera:

• Vino blanco D.O. Gran Canaria, Agala 1318

• Vino tinto D.O. Gran Canaria, Agala

Hubo también un sorteo de obsequios aportados por colaboradores y patrocinadores, un gesto que recordó que estos premios son posibles gracias a una red de apoyos que creen en la gastronomía como motor: Caja Siete, Cabildo de Gran Canaria, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Domingo Alonso Group, y Ron Arehucas como patrocinadores. Además de los colaboradores: Champagne Taittinger, Binter, Julián Martín y por supuesto Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Ampliar Mesa de embutidos Julián Martín, colaboración de Mesa Socorro Selección Arcadio Suárez

Porque en la noche de anoche se premiaron restaurantes, salas, sumilleres y trayectorias, pero, por encima de todo, se premió la pasión por la gastronomía. La pasión por el buen producto, por el servicio cuidado, por las cocinas que se dejan la piel a diario, por las salas que sostienen la experiencia y por todas esas personas que forman parte de una cadena de valor que empieza en el campo y termina en la mesa.

Ampliar Los premiados a su llegada al acto en un Audi e-tron Arcadio Suárez

Con esta edición, los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas se confirman como una cita que ya brilla con luz propia. Una gala que deja quinielas abiertas para 2026 y, sobre todo, un mensaje claro: la Academia seguirá haciendo su trabajo de campo, visitando, conociendo y valorando, para intentar dar a cada proyecto gastronómico de la provincia de Las Palmas el lugar que merece. Porque muchos años de trabajo, cuando se hacen a conciencia, acaban construyendo noches como esta y, a partir de aquí solo queda una tarea pendiente al cierre del año: seguir avanzando.