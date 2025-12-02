Nueve Soletes aterrizan en Canarias para celebrarlo todo El archipiélago ha sido reconocido por oferta gastronómica única y suma 9 soles repsol repartidos entre las islas de Gran Canaria, dónde se han recibido 6 de ellos y La Gomera, La Palma y Tenerife, con un sol repsol cada una

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

En Navidad somos más indulgentes que nunca con las tentaciones gastro. Por eso, estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas. El aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente, las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. Porque siempre nos apuntamos a compartir momentos. El equipo de expertos de Guía Repsol siempre está en marcha, manteniéndose fiel a la filosofía con la que fue creada la distinción en 2021.

El primer brindis del año, el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada o esa sobremesa que se queda grabada durante años. La Navidad está llena de momentos mágicos alrededor de una mesa o en torno a una barra, y los Soletes de esta edición llegan para no dejar ninguna ocasión sin celebrar.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos, de los cuales nueve están ubicados en Canarias. Con estos nuevos Soletes, Canarias suma un total de 238.

La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con el sello Solete.

Nuevos soletes en Gran Canaria

Gran Canaria ha vuelto a brillar en la gala anual de la Guía Repsol, esta vez celebrada en granada en el emblemático «Carmen de los Mártires» este lunes 1 de diciembre. La isla se ha posicionado una vez más como uno de los destinos gastronómicos por excelencia. Los elegidos para obtener este año el distintivo son las tascas «Trasteando» y «Marillanos» ubicados en la capital grancanaria. También se han distribuido por el resto de la isla, abarcando el Monasterio «Cisterciense» en Teror, «San Juan» en Telde, «Panalogía» y «Club AECA Santa Brígida».

Elaboraciones de algunos de los galardonados: La Marillanos, Club AECA Santa Brígida y Panalogía. C7

Galardones en el resto del archipiélago

La isla redonde no ha sido la única en destacar en esta gala y es que otras islas también han demostrado su buen gusto y sabor hacer en el ámbito gastronómico. Por ello, Tenerife se ha llevado otro galardón con «La Princesa de Free Heart» en San Cristóbal de la Laguna, La Gomera ha brillado con «Ambigú» en San Sebastían de La Gomera y «El Muelle» ha sido el seleccionado en la isla de La Palma.