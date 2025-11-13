La Navidad más exquisita se vive al sol en The Ritz-Carlton Tenerife, Abama El resort se transformará en un Pueblo Navideño con cenas gourmet, mercados de artesanía, actividades familiares y una cena de Fin de Año inolvidable

The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ofrece la posibilidad de vivir una Navidad diferente: sumergidos en una de sus siete piscinas exteriores climatizadas bajo el sol de la eterna primavera con un cóctel en la mano, cenando en un dos estrellas Michelin o degustando un sabroso arroz con unas vistas privilegiadas al océano Atlántico. Un oasis donde el espíritu navideño se mezcla con un clima privilegiado, vistas panorámicas al océano Atlántico enmarcadas por jardines subtropicales y palmeras, la mejor gastronomía y un amplio programa de actividades para disfrutar de unas vacaciones perfectas.

Del 5 de diciembre al 6 de enero, el resort se transformará en un auténtico Pueblo Navideño iluminado por miles de luces y envuelto en melodías festivas, para unir a familias y amigos en torno a las tradiciones navideñas, con un twist primaveral. A lo largo de todo el mes, se ofrecerán a los huéspedes experiencias diseñadas para disfrutar en familia, incluyendo, entre otras, talleres creativos, la casa encantada de Papá Noel en la que los más pequeños podrán escribir sus cartas, cuentacuentos, actividades de bienestar y rituales familiares de spa.

La ceremonia de encendido del árbol de Navidad el 5 de diciembre en su Jardín Persa marcará oficialmente el inicio de la temporada festiva en el resort. Esta celebración contará con la tradicional Casa de Pan de Jengibre, actividades para toda la familia y la actuación de un coro que amenizará la velada con villancicos tradicionales. Del 22 al 28 de diciembre, el Pueblo Navideño acogerá también estaciones especiales que ofrecerán a los huéspedes dulces navideños, castañas asadas y chocolate con churros, además de productos artesanales como velas o postales navideñas escritas a mano.

El 24 de diciembre, M.B., uno de los restaurantes insignia del resort con dos estrellas Michelín, acogerá la Cena de Nochebuena, que combinará alta gastronomía con la calidez de las tradiciones familiares. El menú dará comienzo con su Ostra «000» con escabeche de miso, granizado de kumquat y su perla ahumada, una Ensalada tibia de tuétanos de verdura con marisco y jugo yodado y un Chipirón relleno a la brasa, salsa de tinta y yema de huevo untuosa. A continuación se servirá un ​​Ravioli de wagyu con anguila ahumada glaseada y gel de yuzu, una Lubina salvaje regada de bullabesa cremosa, hinojo aireado y crujiente de azafrán y un Solomillo Wellington con colmenillas a la crema, maíz y láminas de trufa negra. El cierre dulce será un Bizcocho de pistacho con helado, crema acidulada y granizado de enebro y Lichi sobre una espiral de caramelo, crema helada de yogur y nieve láctea. El precio de la cena será de 375€ por persona y de 170€ el maridaje.

Para despedir el año, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ha preparado una Cena de Fin de Año junto a la Piscina Lago, que comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con una experiencia gastronómica en distintas estaciones culinarias que recorrerán las mejores creaciones de los reconocidos chefs del resort. Su restaurante italiano Verona preparará una estación con su Risotto de trufa y bogavante y una deliciosa Porchetta canaria, mientras que el restaurante Verde Mar elaborará Coliflor asada con espuma de aguacate y aguachile de manzana verde. La propuesta del restaurante El Mirador será un Tartar de carabinero y cangrejo real con gelatina de tomate y la del restaurante asiático Akira Back, Spicy tuna rolls y sashimi con yuzu.

En la estación de Txoko by Martin Berasategui se podrá disfrutar de una Carrillera de ternera, parfait de foie y ensaladilla tradicional, y el dos estrellas Michelin M.B presentará un Tartar de ternera, tomate y stracciatella y una Lubina con mojo verde. Por último, el resort ofrecerá una estación Seafoofd & Grill con Ostras, bogavante y brisket de ternera cocinado a fuego lento. La velada estará acompañada de música en directo y el brindis de medianoche con las tradicionales 12 uvas y un mágico espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. El precio de la cena será de 465€ por persona y 233€ para niños, bebidas incluidas.

Mientras los padres disfrutan de la Cena de Fin de Año, los niños de 4 a 12 años que lo deseen, están invitados a celebrar su propia noche mágica en el espacio Ritz Kids. De 18:00 a 20:00, los niños disfrutarán de un buffet especial de Fin de Año, actividades creativas, una Mini Gala, juegos, minidisco y fuegos artificiales.

La temporada navideña culminará el 5 de enero con uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos. Esa tarde mágica, Melchor, Gaspar y Baltasar traerán alegría y regalos a los niños, mientras los huéspedes disfrutan del tradicional Roscón de Reyes con chocolate caliente.

Habitación doble con desayuno incluido para la noche del 24 de diciembre desde 650 € + 7% IGIC

(Precio sujetos a estancias mínimas de 5 noches)

Habitación doble con desayuno incluido para la noche del 31 de diciembre desde 800 € + 7% IGIC

(Precios sujetos a estancias mínimas de 5 noches y asistencia a la cena de Fin de Año).