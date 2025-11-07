Moët & Chandon y Poemas by Hermanos Padrón: cuando el lujo se convierte en experiencia Un pequeño universo suspendido entre las burbujas de Moët & Chandon y los bocados de autor de Poemas by Hermanos Padrón | Una de esas noches que no se repiten, donde el tiempo se detiene y cada copa se convierte en un viaje directo a la emoción

El restaurante Poemas by Hermanos Padrón, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, se transformó el pasado 6 de noviembre en el escenario de una velada irrepetible. La firma Moët & Chandon —sinónimo de elegancia y 'savoir-faire'— propuso una cata-experiencia en la que nada se dejaba al azar: cada champagne encontraba su reflejo en un bocado diseñado para potenciarlo y hacer vibrar cada sorbo.

Cristian Almeida, Area Manager de Moët Hennessy LVMH Group C7

La velada no pudo tener mejor anfitrión, guiada en todo momento por Cristian Almeida, Area Manager de Moët Hennessy LVMH Group en Canarias, encargado de conducir a los invitados por el universo sensorial de la 'maison'. En sala, Rafael Hurtado, jefe de sala y sumiller del restaurante, orquestó el servicio con la precisión y calidez que lo caracterizan. Y desde cocina, Adrián García, fiel escudero de los hermanos Padrón, firmó una sucesión de bocados que fueron pura poesía en miniatura.

Rafael Hurtado, jefe de sala y sumiller de Poemas by Hermanos Padrón C7

Bienvenida

El viaje comenzó con la frescura luminosa del Grand Vintage 2016, una añada que destila equilibrio. Sus notas cítricas y florales sirvieron de hilo conductor para una trilogía de delicados bocados: bocado de nori con crema inglesa de foie gras, rulo de quisquilla con mantequilla de soja y una tartaleta de bogavante con miso y botarga.

Ampliar Bocado de nori con crema inglesa de foie gras, rulo de quisquilla con mantequilla de soja y una tartaleta de bogavante con miso y botarga. C7

Un prólogo donde las burbujas dialogaron con la untuosidad y la textura marina. Un comienzo que anunciaba que nada sería casual durante toda la noche.

Ampliar Grand Vintage 2016 C7

Primera estación

La primera parada fue una declaración de equilibrio y madurez. El Grand Vintage 2015 se desplegó en copa con cuerpo, mineralidad y una ligera nota tostada. En el plato, dos propuestas sutiles que jugaron con la memoria y la tradición: sopa de cebolla refinada y profunda, y unos tomates encurtidos con pil-pil de bacalao.

Tomates encurtidos, sopa de cebolla y Grand Vintage 2015.

El champagne, desde su frescor estructurado, elevaba la dulzura de la cebolla y el salino del bacalao, construyendo un puente perfecto entre tierra y mar.

Segunda estación

a joya de la noche. Una edición limitada, compleja y redonda, que llegó a la mesa acompañada de bogavante y cherne con blanco de cherne. Un encuentro de pura elegancia marina.

Cherne, bogavante y Moët & Chandon Collection Imperial nº1

La experiencia continuó en ascenso hacia matices más profundos con el Moët & Chandon Grand Vintage Rosé 2015, que acompasó a la mítica elaboración de la casa: cuello de cordero con menta escabechada.

Ampliar Cuello de cordero con menta escabechada C7

Una combinación absolutamente magistral: el rosé, con sus notas de frutos rojos y su fina estructura encontraba en la grasa noble del cordero su mejor espejo. Uno de esos maridajes que se tatuan en la memoria.

Postres

Nectar Impérial Rosé C7

El cierre fue un suspiro dulce y fresco desde el Nectar Impérial Rosé, con su perfil tan voluptuoso como exótico, acompañando un postre tan visual como emocionante: remolacha con sorbete de mora a la parrilla, seguido de los clásicos e inolvidables petits fours de la casa.

Ampliar Remolacha con sorbete de mora a la parrilla C7

El encuentro no fue solo una cata, fue un homenaje a la pausa. A la belleza de lo efímero. A detener el reloj y a dejar que la vida —aunque solo fuera por unas horas— supiera al champagne más famoso y exclusivo del mundo, demostrando que el lujo no está en lo inalcanzable, sino en el arte de hacer sentir especial a quien lo prueba.

