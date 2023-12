En la mayoría de las ocasiones, cuando salimos a almorzar o cenar a un restaurante, la atmósfera que nos rodea nos transmite un conjunto de sensaciones que harán que nuestra velada sea mejor o se pueda convertir en un fracaso total. Factores como el entorno, decoración, espacios, mobiliario, u otros como la iluminación. Tienen mucho que ver cuando decidimos elegir un restaurante u otro, dependiendo de lo que estemos buscando en cada momento.

Filosofando sobre gastronomía con unos amigos, estos me contaban de forma un poco desanimada que no habían salido muy contentos del restaurante elegido, y pese a que era un sitio acogedor, sintieron que la «energía que se respiraba» en él no era buena. Esto me llevó a reflexionar sobre ¿qué es la energía aplicada a un restaurante?, y qué fuerzas inciden en que esta energía sea buena o menos buena. Para ello, he buscado un simple teorema de física que dice que «energía es capacidad para realizar un trabajo. Cuando un sistema realiza un trabajo sobre otro le transfiere energía».

Teniendo en cuenta los factores tangibles que ya he descrito y si añadimos a éstos el factor humano, es fácil entender que la energía que se invierte en la realización del trabajo en este caso, un restaurante, ya sea a cargo de la sala o de la cocina tienen mucho que ver con eso que he llamado «la mística de la sala». Aquellas sensaciones que escapan a nuestros sentidos más inmediatos pero que afectan directamente con la satisfacción final del cliente.

Muchas veces los camareros pecamos de no tener la empatía suficiente con los clientes que acuden a nuestro restaurante, en el sentido de que amparándonos en el clásico de «somos personas y todos tenemos días malos», nos olvidamos que los que nos han elegido ese día para pasar una velada especial, ya sea un cumpleaños, una despedida, o una cena casual.

No son responsables de nuestros días malos, que tenerlos los tenemos, pero cierto es que a veces no todo es justificable o argumentable, pues en nosotros está la profesionalidad de saber hacer que cada cliente se sienta bien atendido, y hacer que disfrute de su momento de la mejor manera posible. Ya sea en un restaurante «gourmet», una tasca tradicional o la cafetería de la esquina de casa.

Esa energía que se desprende en sala y cocina, siempre se ve reflejada en los platos, su elaboración y su emplatado, así como también en la forma que tenemos los camareros de llegar a la mesa, de expresarnos a la hora de tomar la nota, servir el vino o llevar los platos. No se trata de si uno es más o menos simpático, que también, sino de la energía que transmitimos a los clientes con nuestra actitud.

Y aunque a veces esa energía no fluctúa igual entre los clientes que nos visitan «con días malos» y la mejor de nuestras habilidades como anfitriones, está claro que la mística de la sala, esas buenas sensaciones cuando entras a un restaurante en muchas ocasiones tienen más valor que la propia comida y el vino que vas a tomar.

Como dijo el gastrónomo Jean Anthelme, como buen anfitrión, «invitar a alguien es encargarse de su felicidad mientras esté con nosotros» y de eso nos encargamos nosotros, los camareros.