Martín y Sicilia revolucionan los Bombones de Autor de El Aderno

La edición número 14 de los Bombones de Autor que cada año elabora El Aderno, en Buenavista, Santa Cruz de Tenerife, pasará a la historia del obrador como una auténtica revolución de la mano de los artistas invitados este año, Martín y Sicilia. Los dos, siguiendo la tradición de ser el sujeto de la obra, aparecen en los bombones sujetando los ingredientes del relleno que, también, es la primera vez que se utilizan: avellana y anís, menta, naranja y pimienta y barraquito. Y siguiendo con las innovaciones, también cambia la forma tradicional del haba de los bombones.

La imagen de la caja de bombones, que Martín y Sicilia han titulado 'Sin cita previa', muestra a los dos autores plácidamente en el interior de una casa mientas una figura inquietante toca la puerta, siguiendo una estética cinematográfica que recuerda a Alfred Hitchcock.

Tanto Martín como Sicilia aseguraron que el trabajo en el obrador, junto a Alejandra Hernández, jefa de partida del chocolate de El Aderno, fue «laborioso», tanto para decidir la imagen exterior como el relleno de los bombones hasta que descubrieron, según José Arturo Martín, «el maravilloso mundo del chocotransfer».

Para Javier Sicilia, el diseño de la caja también fue un reto añadido ya que ellos nunca habían trabajado un formato panorámico. Y encontraron la solución en la estética de las películas de Hitchcock: «dos personas están en su casa, consumiendo plácidamente cultura -uno toca el violín y el otro lee un libro- cuando aparece una visita inesperada. Así generamos belleza y tensión en una imagen».

El periodista José Luis Conde presentó el acto y animó a los dos artistas a explicar su proceso creativo conjunto durante el cual, dijeron, «no hay enfado porque es un juego, no respetamos la pincelada del otro si no está bien hecha, pero la discusión se resuelve en la imagen».

Alejandra Hernández, jefa de partida del chocolate de El Aderno, destacó que en esta ocasión se han trabajado los bombones de una forma completamente nueva y destacó como novedad los sabores elegidos, que «no los hemos hecho nunca».

Para Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, donde está situado el obrador de El Aderno y donde se han presentado casi todas las adiciones de los Bombones de Autor, «es un orgullo contar con una iniciativa que aúna cultura y repostería». García felicitó a los autores por el «cambio inesperado» en los bombones y al propietario de El Aderno, Teobaldo Méndez – que confirmó que habrá nueva caja el próximo año- por haber conseguido llevarlo a buen término.

La caja de Bombones de Autor diseñada por Martín y Sicilia -una edición limitada que cuesta 23,50 euros- ya está a la venta en el obrador de Buenavista y en la cafetería de Puerto de la Cruz, así como en el puesto de El Aderno en el Mercadillo de Navidad que se instalará en la plaza de El Corte Inglés.

La presentación se llevó a cabo en la casona propiedad de Teobaldo Méndez donde se ha habilitado un espacio en el que se exponen todos los trabajos realizados hasta ahora por artistas de la talla de Gonzalo González, Luis Kersch, Fernando Álamo, Adassa Santana, Sergio Gil, Ernesto Valcárcel, Idaira del Castillo, Carlos Matallana, Karina Beltrán, Maribel Nazco, Santiago Palenzuela, Juan Gopar y, Luis Palmero, algunos de ellos distinguidos con el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación.