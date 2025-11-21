Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo UD Las Palmas - Albacete: el Albacete acorta distancias con un golazo de Morci desde el centro del campo
A la izquierda de la imagen, Toño Armas y Vicente Dalmau C7

Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife Castillo Ygay, el mejor vino del mundo

El presidente de la histórica bodega de Rioja, nombrada «mejor bodega del mundo», presidió un almuerzo junto a los líderes gastronómicos de la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:50

Tras el éxito de 'The Wine Gallery', el encuentro que reunió recientemente en Las Palmas de Gran Canaria a más de 80 bodegas nacionales e internacionales, la cultura del vino vuelve a tomar protagonismo en las Islas con la llegada a Tenerife de Marqués de Murrieta, la bodega pionera de Rioja (1852) y referente mundial de excelencia y calidad en un evento donde la alta restauración canaria se dió la mano con los emblemáticos vinos de Rioja.

El evento, que tuvo lugar esta semana en el Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, fue conducido por Toño Armas, fundador de El Gusto por el Vino, considerado uno de los mayores expertos vinícolas del Archipiélago. «El vino es un alimento del alma, un hilo que conecta territorios, personas y emociones», afirma Armas, que ha impulsado esta cita con la intención de ofrecer a los profesionales canarios una experiencia única. «La bodega Marqués de Murrieta está entre las mejores bodegas del mundo y no podemos sentirnos más afortunados de tenerlo en Tenerife», recalcó Armas.

El almuerzo estuvo presidido por Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conde de Creixell y presidente de Marqués de Murrieta, figura fundamental en la renovación y posicionamiento internacional de esta bodega. Bajo su dirección, Murrieta ha sido reconocida como «Mejor Bodega del Mundo» por Great Wine Capitals y ha cosechado hitos como los 100 puntos Parker o el reconocimiento de Wine Spectator al mejor vino del mundo para Castillo Ygay y ser el vino español que en más ocasiones ha recibido los 100 puntos de la crítica internacional. Los asistentes —entre ellos chefs y propietarios de los principales restaurantes de la isla, sumilleres, distribuidores y personalidades del ámbito cultural y empresarial— cataron vinos que forman parte de la historia viva del Rioja, como Castillo Ygay, Dalmau, Capellanía o las añadas más recientes de Marqués de Murrieta.

Presentación de Castillo Ygay, uno de los mejores vinos del planeta

Momento del encuentro C7

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Castillo Ygay, considerado en múltiples ocasiones como uno de los vinos más sobresalientes del mundo y símbolo de la excelencia riojana.

Castillo de Ygay C7

Elaborado únicamente en cosechas excepcionales, su prestigio lo sitúa como una joya enológica a nivel internacional.Con este encuentro, Marqués de Murrieta consolida su presencia en el archipiélago y fortalece su relación con el sector gastronómico de las Islas. Además, se presentó su nueva alianza con El Gusto Por El Vino, que permitirá acercar estos vinos a un público cada vez más interesado en la alta calidad y la tradición.

Fundada en 1852 por Don Luciano Murrieta, creador del primer vino fino de Rioja y pionero en exportarlo a América, la bodega representa el origen mismo del Rioja. Con presencia en más de 100 países, Murrieta es hoy uno de los grandes embajadores de la marca España en el mundo.

Desde 1983, la familia Cebrián-Sagarriga ha impulsado un proceso de modernización que ha convertido a la marca en un icono internacional. La combinación de innovación, tradición y excelencia ha permitido a la bodega cosechar los premios más prestigiosos del sector.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  3. 3 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  4. 4 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  5. 5 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  6. 6 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  7. 7 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  8. 8 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  9. 9 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 El despertar de Triana lleva nombre propio: Bachaco y sus desayunos con identidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife Castillo Ygay, el mejor vino del mundo

Marqués de Murrieta presenta en Santa Cruz de Tenerife Castillo Ygay, el mejor vino del mundo