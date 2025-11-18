Marqués de Murrieta, nombrada mejor bodega del mundo, conquista Gran Canaria con una cata histórica La velada marcó el nacimiento oficial de la alianza con La Cava de Piñero, coanfitriones de una presentación única donde el presidente de la bodega compartió su legado familiar y sus vinos más codiciados

De izquierda a derecha; Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conde de Creixell y presidente de Marqués de Murrieta, Raquel y Raúl Piñero, propietarios de La Cava de Piñero

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 23:13 Compartir

En el salón Martín Fernández de la Torre del Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, se vivió una cata histórica guiada por Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conde de Creixell, presidente y alma de Marqués de Murrieta, una de las bodegas más respetadas del mundo.

Más de 80 invitados, entre chefs, sumilleres, restauradores, hoteleros y figuras clave del sector gastronómico de la provincia de Las Palmas, se reunieron para asistir a un acontecimiento sin precedentes en Gran Canaria: probar las nuevas añadas de una bodega que nunca ha jugado al negocio fácil, sino al arte, a la paciencia y a la lealtad más pura hacia el vino.

Un legado familiar

Ampliar Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conde de Creixell y presidente de Marqués de Murrieta C7

Vicente Dalmau habló, sin filtros y sin prisas de su propia historia, tomando como punto de partida el fallecimiento prematuro de su padre, a los 46 años y la responsabilidad que recayó sobre él cuando solo tenía 25. Y lo contó sin dramas y desde los principios que han sido clave en el desarrollo de sus bodegas: honrar un legado sin traicionarlo, incluso cuando el mercado señalaba otros caminos. Porque Marqués de Murrieta y Pazo de Barrantes han sido siempre bodegas al revés del mundo, de las tendencias y hasta de los negocios.

Mientras otros inflaban producciones, ellos decidían no sacar añadas. Mientras otros acortaban tiempos para cuadrar balances, ellos dejaban que el vino durmiera, respirara y hablara por sí solo.

Mientras otros buscaban volumen, ellos se obsesionaban con la honestidad de cada uva y en dar continuidad, desde el respeto más absoluto, al legado de su padre, sin negociar ni un solo día, la esencia de cada una de sus referencias.

Y así se apuntó durante todo el transcurso de la cata-maridaje, «En esta casa no manda la cuenta de resultados; manda el vino», tal y como destacó Vicente Dalmau y como pudo apreciarse en cada sorbo.

Una velada de auténticas primicias

Vicente Dalmau durante la cata-maridaje C7

La presentación fue una auténtica declaración de principios. Los vinos desfilaron uno tras otro, maridados con espectaculares elaboraciones de Poemas by Hermanos Padrón, pensadas y perfectamente afinadas con cada una de las referencias de las bodegas. Y a todo ello, que no falte sumarle la excelencia del equipo de sala.

Desde cocina marcharon platos diseñados específicamente para la estructura, la acidez, el carácter y la memoria de cada vino. Un diálogo de tú a tú: copa y bocado en equilibrio puro, para vinos aún sin estrenar en el mundo.

Marqués de Murrieta y La Cava de Piñero: una convocatoria sin precedentes

La sala reunía todos los acentos más importantes de la gastronomía canaria con dos anfitriones de excepción: La Cava de Piñero con Raúl y Raquel estrenando alianza con la Bodega Marqués de Murrieta, tal y como destacó su presidente, Vicente Dalmau, donde, a partir de ahora, sus extraordinarios vinos encuentran en La Cava de Piñero, el hogar perfecto para su distribución en la provincia de Las Palmas.

Ampliar Vicente Dalmau durante la cata-maridaje y algunos de los invitados C7

Juntos, consiguieron congregar en el escenario idóneo, el salón Martín Fernández de la Torre del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, a los nombres y apellidos más destacados de la gastronomía y del sector turístico: Borja Herrero y Nicolás Villalobos de Cordial Hotels & Resorts, Diego Tornel y Michel Burgio de Lopesan, Fernando Calvo y Pais Diouf de Hotel Bohemia, Diego Prados y Pablo Caiafa de Club Maspalomas, Nuno Pires y Antonio Carreño de Hotel Santa Mónica, Javier Alonso y Manuel Casimiro de Café del Mar; Maruis Deaconu por Hotel Radisson Blu Mogán, Robert Heitzig y Martin Lindner de Seaside Collection, José Ángel Martínez de Hotel Bahía Real y Alfonso Girón y Mari Carmen Alonso de Barceló Hotels.

Entre los invitados también se encontraban grandes nombres de la gastronomía como Manuel Bouzón de Gambrinus, Elianet García del Asador Las Lilas, Reynel Rodríguez y Sandra Jaurrieta de Maná 264, Nikola Ivicik, Gregorio Fernández y Sharon Cooper de La Aquarela y José González de Casa Brito entre otros muchos.

Entre burbujas, acidez y cuerpo

Un extraordinario jamón ibérico, cortado a cuchillo daba la bienvenida al nutrido público con un Gosset Grande Réserve y la primera caricia se sirvió con un Gran Vino Pazo Barrantes 2022.

Ampliar Gran Vino Pazo Barrantes 2022 C7

Un albariño de verdad, de viñedo propio, de parcelas mimadas. Un vino que se expresó con frescura, estructura y calma tras el trabajo único y extraordinario de la madera de acacia donde se acunó para llegar a la isla en primicia absoluta.

Dos bocados del equipo de Poemas by Hermanos Padrón, le rindieron justo homenaje: Brioche de bacalao y caviar y una intensa tartaleta de bogavante.

Ampliar Brioche de bacalao y caviar y una intensa tartaleta de bogavante C7

A continuación, Vicente Dalmau dio paso al Gran Vino de Guarda La Comtesse 2020 un vino que encontró la razón de ser en su madre, la condesa María Jesús Suárez-Llanos Gómez: elegancia, estructura y emoción para un albariño que no se parece a ningún otro en el mundo.

Gran Vino de Guarda La Comtesse 2020 C7

Marqués de Murrieta 2021: el alma de la casa

Probablemente, este sea el vino que más le obsesiona a Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, el que mejor representa a la bodega en más de 100 países. Cientos de parcelas, roble americano tratado de forma moderna, coupage con graciano que aporta vida, frescura y nervio se concentran en un tinto serio, clásico, actual y profundamente Murrieta. Para acompañar, un bocado sublime: Bogavante de Poemas by Hermanos Padrón.

Ampliar Bogavsnte de poemas by Hermanos Padrón C7

Y tras de sí llegó Capellanía, el blanco que demuestra que el tiempo manda, tras seis años de crianza entre roble francés nuevo y hormigón.

Un blanco riojano que exige temperatura precisa para expresar toda su longitud y su exclusiva acidez ensamblada regalando en cada sorbo, la elegancia más profunda.

Capellanía C7

El mejor ejemplo de que Murrieta no hace blancos: hace iconos capaces de exaltar un Cherne y gazpachuelo obra de la maestría de Arián García y el equipo de Poemas by Hermanos Padrón.

Ampliar Cherne y gazpachuelo C7

Dalmau: una revolución que empezó con 27 años

Dalmau 2020 C7

Concentración extrema, solo uno o dos racimos por cepa para dar a luz al primer vino de la casa elaborado en roble francés nuevo.

Un vino como manifiesto de una generación, la de Vicente Dalmau y su hermana, Cristina Cebrián-Sagarriaga que llega para demostrar que se puede honrar un legado transformándolo.

Potencia, chocolate, balsámico y músculo. Un vino que marcó la nueva era de Rioja y que evidencia que jamás fueron erróneas las decisiones que se tomaron en esta bodega, una de las mejores del mundo.

Ampliar Pichón con cacao C7

Una sobresaliente caracola de apio, toffee de apio y piñones y un pichón de mimada textura e intensidad fueron el mejor aplauso para un Dalmau 2020.

Castillo Ygay 2012: el mejor vino del mundo en Gran Canaria

Castillo Ygay 2012 C7

La sala guardó silencio sepulcral para recibir Castillo Ygay 2012, considerado el mejor vino del planeta y la capital grancanaria supo vestirse de largo para la ocasión.

Un gesto de respeto para recibir lo que la audiencia consideró el mejor regalo de un viñedo alto, 81 % tempranillo y 19 % mazuelo, y 14 años que saben a futuro.

Un vino extraordinariamente impecable, perfecto y eterno. En palabras de Vicente Dalmau, «Un vino que no tiene edad: tiene destino».

Una alianza cargada de principios

Ampliar Cata-maridaje Marqués de Murrieta C7

La velada también sirvió para anunciar la nueva alianza entre Marqués de Murrieta y la familia Piñero, que a partir de ahora será la encargada de distribuir sus vinos en la provincia de Las Palmas. Dos familias con paralelismos en sus principios y bajo dos modelos empresariales que creen en lo mismo: que sin alma no hay producto, que sin tiempo no existe la excelencia, y que sin verdad no se construye un legado.

Porque, lo que ocurrió en el Santa Catalina no fue una cata: fue un privilegio y la demostración de que el buen vino no nace del negocio, sino de la convicción.

Una velada donde se bebió historia, familia y paciencia por hacer las cosas como deben hacerse, sin dictados, ni modas, ni tendencias, sino desde el respeto, la lealtad y el amor más absoluto a un legado familiar.