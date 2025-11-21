Luis Suárez de Lezo: «La gastronomía debería ser un tema de Estado»

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:36 Compartir

Para la institución provincial, su presencia es un verdadero espaldarazo; para él, regresar a la isla es «una suerte y un privilegio» en un territorio donde, asegura, «en materia de gastronomía están pasando cosas muy interesantes». Hablamos con él sobre el papel de las academias, el futuro del sector y por qué la gastronomía, a su juicio, «debería ser un tema de Estado».

Un año más en Gran Canaria

Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, aterriza de nuevo en la isla para acompañar la entrega de los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas, y lo hace con la convicción de que aquí, en esta provincia, «en materia de gastronomía están pasando cosas muy interesantes». Su presencia es un signo de apoyo a la academia provincial, que ve cómo, de nuevo, será una noche pensada para poner en valor el talento y el producto local.

Para Suárez de Lezo, todo lo que tenga que ver con respaldar eventos que nacen desde las academias territoriales es casi una obligación natural del cargo. «Cuando una academia convoca premios, está diciendo algo muy potente: aquí hay gente que lo está haciendo bien y queremos que se vea», viene a subrayar. Detrás del protocolo y de las fotos, insiste, un mensaje de fondo: reconocer para motivar, para que quienes hoy brillan sigan haciéndolo y para que otros se miren en ese espejo.

Mucho más que una entrega de premios

Ampliar Suárez de Lezo en CANARIAS7 Juan Carlos Alonso

Porque, más allá de las galas, el presidente recuerda que la esencia de una academia gastronómica no son solo los premios, sino su papel como órgano asesor. «Son espacios de diálogo y de estudio –explica–, lugares a los que pueden acudir tanto las instituciones como el propio gremio cuando necesitan criterio y conocimiento organizado». Las compara sin miedo con la Academia de la Lengua: un sitio al que se consulta, que observa el día a día, que analiza lo que está pasando y que parte de una premisa necesaria: siempre se pueden hacer las cosas mejor.

Desde esa mirada más elevada es desde donde pronuncia una de sus frases más rotundas: «La gastronomía debería ser un tema de Estado». No lo dice en sentido figurado, sino casi como un programa de trabajo. La cadena de valor que genera es enorme: cultura, territorio, tradición, turismo, alimentación, salud, economía, tejido social… «Solo cuando nos elevamos y vemos esa cadena completa entendemos la utilidad que puede tener la gastronomía en un territorio», defiende. Y ahí es donde las academias –la Real y las provinciales– tienen, a su juicio, mucho que decir, como así se evidenció en el informe elaborado por KPMG y del que se hizo eco CANARIAS7 en su presentación en Gran Canaria.

La proyección de las islas

Cuando se le pregunta por la imagen que proyectan hoy las islas, y en concreto Gran Canaria, en el resto de España, su respuesta es clara: altamente positiva y al alza. Percibe que, en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la gastronomía canaria se mira con más respeto y curiosidad, muy especialmente en productos concretos. Habla de los vinos, habla de los quesos y ahí se detiene. En su top personal, confiesa, está el queso Flor de Guía, al que sitúa entre sus grandes favoritos. No solo por la singularidad de la flor de cardo, sino por el nivel general de los quesos que se elaboran en la isla: «Lo que se hace en Gran Canaria en materia de quesos es absolutamente extraordinario», resume.

Retos a futuro

Ampliar Luis Suárez de Lezo durante su entrevista en CANARIAS7 C7

Pero su visita no es solo una celebración del presente; también trae bajo el brazo una lista de retos que se asoman ya en el horizonte de 2026. El más evidente, reconoce, es el del personal de sala y de servicio. Se detiene en esa idea con cierto énfasis: «Hay que devolver profundidad y prestigio a lo que significa ser camarero». Y lo dice sin ánimo de grandilocuencia, sino para señalar un problema serio: una profesión históricamente denostada, a la que con demasiada facilidad se reduce a «llevar y traer platos». Para Suárez de Lezo, la sala tiene que recuperar su dignidad: un camarero debe conocer el producto, entender la elaboración, saber explicar el plato. «Bien llevada y tratada, es una profesión de un valor enorme para la sociedad», insiste.

Ese cambio, añade, no puede recaer solo en la vocación individual. Pide también un giro por parte de los empresarios: ofrecer condiciones más atractivas, respetar la conciliación y plantear la sala como una auténtica carrera de futuro. Solo así será posible afrontar otro de los grandes desafíos que ya se vislumbran: el relevo generacional, no solo en sala, también en cocina. La preocupación por «la sala vacía de vocaciones» se ha instalado en las conversaciones del sector y, según el presidente, seguirá muy presente en los debates de 2026.

A la vez, la Real Academia quiere profundizar en otras líneas de trabajo que ya se han abierto: la conexión entre salud y alimentación, más evidente que nunca, y un frente nuevo que Suárez de Lezo considera crucial: que la gente vuelva a cocinar en casa. Advierte de que ese gesto aparentemente cotidiano tiene consecuencias profundas. Cuando dejamos de cocinar, explica, no solo cambia nuestra dieta; se resienten los mercados, los pequeños agricultores, los productores locales. «Perdiendo el hecho de cocinar en casa estamos perdiendo parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de muchos valores que dan identidad a un territorio», alerta. Por eso, adelanta, la Real Academia quiere trabajar de manera más decidida en esa línea en 2026 e invita a que el resto de academias gastronómicas hagan lo mismo.

Entre galas, discursos y debates de futuro, hay también espacio para lo emocional. Cuando piensa en Gran Canaria y en sus recuerdos gastronómicos más felices, vuelve, inevitablemente, a ese queso de flor . En torno a él, y a tantos productos que nacen en la isla, se articula la idea que resume el sentido de su visita: una gastronomía que ya brilla, pero que todavía tiene margen para hacerlo mejor, y unas academias –como la de Gastronomía de Las Palmas– que trabajan para que ese brillo sea más visible y, algún día, plenamente reconocido como lo que él defiende sin titubeos: un auténtico tema de Estado.