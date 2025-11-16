Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo La bebida ayurvédica que se ha convertido en la favorita del momento

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:30 Compartir

Hay bebidas que no solo reconfortan, sino que parecen abrazarte cuando las tomas. La leche dorada, o 'golden milk', es una de ellas. Su tono cálido, su aroma especiado y su historia milenaria porque nació en la medicina ayurvédica de la India, la han convertido en el nuevo ritual de bienestar de medio mundo.

En redes, cafeterías y hasta en los hogares, su color y su promesa de salud la han llevado a ser una auténtica fiebre. Y no es para menos: une sabor, salud y belleza en una sola taza.

Los beneficios que la han hecho viral

Ampliar Leche dorada o 'golden milk' C7

Detrás de su popularidad no hay solo estética. La cúrcuma, su ingrediente principal, contiene curcumina, un potente antiinflamatorio natural. A esto se suman las propiedades digestivas del jengibre, la acción antioxidante de la canela, y el toque de pimienta negra, que potencia la absorción de la curcumina.

El resultado es una bebida con un amplio espectro de beneficios:

• Reduce la inflamación y puede aliviar molestias articulares o musculares.

• Refuerza el sistema inmunitario y combate el estrés oxidativo.

• Favorece la digestión y regula el metabolismo.

• Mejora el descanso si se toma caliente antes de dormir.

• Contribuye al bienestar general, mental y emocional, gracias a su poder reconfortante.

Y, aunque la ciencia aún matiza que los mayores efectos provienen de la curcumina pura en dosis concentradas, lo cierto es que la leche dorada invita a cuidarse desde lo cotidiano, a dedicar unos minutos de pausa consciente y placer aromático.

Una fiebre global

Su auge actual tiene varias claves. Por un lado, la búsqueda de bebidas 'funcionales' que aporten algo más que hidratación: que reconforten, ayuden a descansar o sustituyan al café. Por otro, la tendencia estética que reina en redes, donde la leche dorada brilla, literalmente, con su tono ámbar.

También hay un factor práctico: las mezclas listas para usar, como la que ofrece Carmencita, acercan al gran público una receta que antes requería algo de tiempo, precisión y especias a veces difíciles de encontrar.

Ampliar Preparado de Carmencita de 'Golden Milk' C7

Lo que antes era una pócima ancestral, hoy se ha transformado en un gesto moderno de autocuidado. Y es que cada sorbo, más allá de sus beneficios, es casi un recordatorio de calma: una forma de bajar el ritmo, cerrar el día y reconectar.

Receta: leche dorada con especias Carmencita

Ampliar Leche dorada C7

Ingredientes (para una taza):

• 250 ml de leche (entera, vegetal o sin lactosa).

• 1 cucharadita del Mix 'Golden Milk' Carmencita (con cúrcuma, jengibre, canela y pimienta negra).

• ½ cucharadita de miel o sirope (opcional).

• Canela en polvo para espolvorear (opcional)

Elaboración:

1. Calienta la leche a fuego suave sin que llegue a hervir.

2. Añade el preparado de Carmencita y remueve durante 2-3 minutos.

3. Endulza al gusto, apaga el fuego y deja reposar unos minutos.

4. Sirve caliente y espolvorea una pizca de canela por encima.

Gran Canaria también se tiñe de dorado

Leche dorada C7

En cafeterías de Las Palmas ya se asoma en carta el «turmeric latte», y cada vez más cocineros la integran en postres, helados o smoothies.

Quizá el secreto de su éxito esté ahí: en que la leche dorada no solo se bebe, sin que también puede formar parte como un ingrediente más en distintas elaboraciones. Es calor en los días grises, es pausa, es ese instante en que uno decide cuidarse un poco más y si encima viene lista para preparar, como la mezcla de Carmencita, ya no hay excusa: absoluto bienestar dentro en una taza.