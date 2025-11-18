Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Víctor Suárez a la derecha de la imagen C7
IV Edición Tapas

Haydée de Víctor Suárez premio T de Tapas al mejor proyecto gastronómico de Canarias

Un reconocimiento que se ha convertido en premonitorio de las Estrella Michelin | En otras ediciones la mayoría de los galardonados han conseguido semanas después esta distinción

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:03

En la noche del lunes 17 de noviembre, Tapas Magazine, referente en el ámbito gastronómico, entregó los premios T de Oro que distinguen a los proyectos más prometedores y el talento emergente de la gastronomía en España.

Durante estos cuatro años desde su puesta en marcha, los T de Oro han tenido como objetivo apoyar y difundir sus carreras desde el inicio. Y que, desde la primera edición, son para la mayoría de los cocineros el principio de una trayectoria de reconocimientos y premios.

En esta ocasión, los Premios han vuelto a distinguir a 17 restaurantes, uno por cada CCAA, con un valor destacado en el panorama gastronómico. El encuentro, que ha tenido lugar en VETA Galería, ha sido conducido por la presentadora y actriz, Marta Flich y reunió a referentes de la gastronomía, la cultura, la empresa y sociedad, así como nombres reconocidos del ámbito digital, Lucía Pombo, Madame de Rosa, Susana Molina, Lara Tronti, Javier Gallardo, Lucho RK, L'haine, Iban García o Luc Loren, entre otros.

Canarias: Haydée de Víctor Suárez

Situado en un lujoso espacio perteneciente al hotel Gran Tacande de Costa Adeje, Víctor Suárez ha vuelto a poner en marcha a ese Haydée que cerró en 2024 en la Orotava. Un movimiento que le costó la Estrella Michelin. En este impasse, su amor por las Canarias, especialmente por su isla natal, La Gomera, se ha incrementado con una cocina que profundiza en sus tradiciones, sus productos y productores únicos que aumentan la riqueza de la despensa y la creatividad de Haydée.

Esta nueva edición ha contado con el patrocinio de instituciones, administraciones y marcas que una vez más han mostrado su apoyo al talento gastronómico y la buena mesa. Entre ellos, se encuentran Viña Pomal, Honda, Cervezas Alhambra, Alimentos de España﻿, Hojiblanca﻿, Lindt﻿, Mundibérico﻿, Pan Cristalino Europastry﻿, Tierra de sabor, las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, Turismo de Navarra, Aragón Alimentos, así como la Cámara de Comercio en representación de la ciudad de Ceuta, Ciudad de Santander y Agencia Catalana de Turisme.

