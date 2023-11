¿Hay falta o no de camareros?

Asistimos desde hace ya unos meses a la gran polémica sobre la falta de camareros en el sector de la hostelería. Ciertamente es un gran problema para un país donde el sector de la restauración impulsa la economía y genera riqueza para el país. Programas de televisión se han hecho eco de ello y han lanzado un sinfín de causas que explican el porqué de la falta de camareros.

Algunos referentes de la redes y profesionales insisten en que la escasez de camareros se debe al no cumplimiento por parte de los hosteleros y empresarios, de los convenios que regulan los derechos laborales de los camareros y camareras. Pagos en negro, sueldos por debajo del convenio, horas extras no pagadas, vacaciones sin ser retribuidas, etc.

Sin ánimo de quitar la razón a aquellos que reivindican unas condiciones óptimas de trabajo para los camareros, y no negando las causas ya expresadas, me gustaría ampliar el abanico de lo que yo y los compañeros de mi gremio, camareros y hosteleros vivimos en primera línea. Para ello empezaré por el principio.

El trabajo de camarero ha sido en multitud de ocasiones el sustento económico para aquellas personas que no han encontrado un trabajo afín a sus estudios o necesidades. Siempre ha habido un puesto de camarero libre a ocupar y ganar un dinero fácil y rápido y esto ha llegado hasta nuestros días, aunque cada vez se ha ido profesionalizando más.

Sin embargo, desde las escuelas de hostelería se mantiene que la mayoría de alumnos prefieren cursar estudios de cocina que de restauración en sala. De ello deriva también la escasez de profesionales del sector de la restauración. No estoy diciendo nada nuevo que no sepamos, pero si es algo que no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar la escasez de profesionalidad en este puesto de especial importancia en un restaurante.

Por otro lado, se ha hablado de la huida de camareros a otros países de Europa como podía ser Irlanda, donde un camarero puede llegar a cobrar unos dos mil quinientos euros por jornada de cuarenta horas semanales, y claro escuchando esto uno se queda atónito ya que el convenio de hostelería para el rango de camarero ronda los mil quinientos euros por esas mismas cuarenta horas.

Hay que tener en cuenta también que en este país y en otros de iguales características el coste medio de vida es tres veces superior a España, como dato orientativo una habitación compartida suele costar de unos setecientos a mil euros. Así que en este caso la fuga de camareros no creo que responda solo al sueldo, ya que casi la mitad del mismo va dedicado a poder tener un techo donde dormir.

Por otra parte, en estos países la formación que debe tener el camarero que aspira a ocupar un puesto en pub inglés o irlandés o un bistró francés, debe ser exquisita, deben aprenderse el menú, sus ingredientes, emplatados, y dominar el idioma, entre otros. Como también las bebidas espirituosas, la gran variedad de wisquis y cervezas u otros similares.

Sin faltar a la verdad, y a sabiendas de que muchos malos empresarios no respetan este convenio, he de decir que tampoco muchos camareros de nuestro país, quizás por la forma en la que han accedido a este mundo laboral de la restauración, tienen formación en estos aspectos tan fundamentales en el servicio. Muchas de las hojas de vida que se reciben se limitan a explicar los lugares en los que han trabajado como camarero, estudios básicos, y carnet de conducir. Muy poco o casi nada se dice de las formaciones complementarias, en vinos, servicios de protocolo, barra, somelería, etc.

En un restaurante existen varios rangos en la sala, para no extenderme me limitaré a expresar tres de ellos que son; responsable de barra, camarero y ayudante de camarero. Claro que cada uno de estos puestos tiene una remuneración muy diferente, y por poner el ejemplo que nos ocupa el ayudante de camarero cobra unos mil cien euros, es decir unos cuatrocientos euros menos que el camarero.

Aquí se encuentra uno de los principales problemas a los que se enfrentan multitud de restaurantes. ¿Por qué pagarle a un ayudante de camarero lo que cobra un camarero? Y es que este defecto de formación que está implantado en el sector y que parece algo que es lógico, hace que ningún hostelero este de acuerdo en pagar las funciones de camarero a un trabajador que no diferencia un espumoso de un oloroso, o mas simple, no se sabe la carta del restaurante y no puede atender mesas si no es bajo la supervisión de otro compañero, o ya por simplificarlo más, no sabe recoger una mesa adecuadamente.

Pues en mi humilde opinión, no entiendo por qué nadie ha hablado de la escasa o nula formación de las personas que aspiran a cobrar como un camarero sin tener la cualificación para ello, tal y como también exige el convenio de hostelería en España.

Por supuesto que todos los que trabajamos en sala queremos cobrar como camareros, pero siendo coherentes, en bastantes ocasiones no se está pagando por debajo del convenio, se está pagando según el convenio adecuado a la formación del solicitante. Y todo ello también explica la falta de profesionales, ya que muchos restaurantes lo que buscan son camareros y no ayudantes a los que pagar un sueldo que está por encima de su cualificación. Ni todos los hosteleros son tan malos, ni todos los camareros son tan buenos.