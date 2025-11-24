Un espacio gastronómico solidario en el Rastrillo Nuevo Futuro
El Rastrillo de Nuevo Futuro regresa al Real Club Náutico de Gran Canaria con una novedad muy apetecible: un auténtico espacio gastronómico solidario abierto a todos aquellos que quieran colaborar mientras disfrutan de la buena mesa
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:21
Del 27 al 30 de noviembre, almuerzos, meriendas y catas temáticas se ponen al servicio de una misma causa: recaudar fondos para los proyectos de la asociación que trabaja con niños y jóvenes en situación vulnerable. La donación es íntegra para Nuevo Futuro.
Quien se acerque estos días al Náutico no solo encontrará los puestos del rastrillo, sino también un pequeño 'restaurante efímero' donde sentarse a comer, picar algo dulce por la tarde o aprender con algunos de los mejores especialistas de la isla en vino, queso, aceite, jamón o cocina para niños.
'Almuerza con nosotros': mesa solidaria al mediodía
De miércoles 27 a sábado 30, el espacio gastronómico ofrecerá almuerzos solidarios en horario de 13.30 a 15.30 horas. Reservando mesa, los asistentes podrán hacer una pausa en la visita al rastrillo, sentarse con calma y disfrutar de un menú pensado para compartir en familia o con amigos, sabiendo que el 100 % del importe se destina a Nuevo Futuro.
Las reservas pueden realizarse llamando al 630 658 675 o escribiendo al correo rastrillo@nuevofuturolp.org. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda asegurarse el sitio con antelación.
'Merienda con nosotros': tardes dulces con causa
Para quienes prefieren el horario de tarde, el rastrillo estrena también una franja de merienda solidaria. Del 27 al 29 de noviembre, entre las 17.00 y las 20.00 horas, el espacio gastronómico se convierte en un rincón dulce donde compartir café, algo de picar y una buena conversación, manteniendo siempre el mismo compromiso: la donación íntegra para los programas de Nuevo Futuro.
La reserva de mesa se canaliza a través de los mismos contactos: 630 658 675 y rastrillo@nuevofuturolp.org.
Catas solidarias: aprender, brindar y ayudar
La gran apuesta de este nuevo espacio son las catas solidarias, un programa que se desarrollará también del 27 al 30 de noviembre en el Real Club Náutico de Gran Canaria y que reúne a nombres muy reconocidos del sector. Cada actividad tiene un coste-donación que se entrega íntegramente a la asociación. El pago puede realizarse además mediante Bizum al 01265, indicando nombre y curso.
Jueves 27 (17.00–19.00 h)
Taller de corte de jamón y degustación. Lo imparte Aníbal Falcón, campeón de España 2019 de corte de jamón y responsable de curados Frimancha Canarias. Donación: 20 €.
Viernes 28 (18.30–20.00 h)
Maridaje de vinos y quesos canarios. Una sesión para aprender y divertirse con productos locales guiados por Vanessa Santana, catadora y gran embajadora de los quesos y vinos de Canarias. Donación: 20 €.
Sábado 29
A las 17:30 Cata de aceites. Introducción al mundo del aceite y a los aceites canarios de la mano de Águeda Pérez, catadora y profesora especializada. Donación: 20 €.
A las 19.30 h Cata de vinos canarios y algo más. Un viaje por las islas a través de sus vinos y terruños dirigido por Chaxiraxi Triana, propietaria de Canary Wine y profesora. Donación: 20 €.
Domingo 30 (11.00–12.30 h)
Taller de cocina para niños. Una mañana pensada para los más pequeños, que elaborarán recetas sencillas mientras descubren tradiciones y productos de Canarias. Gracias a la colaboración de Spar y Productos Trabel, los niños tendrán su delantal y se llevarán a casa lo que preparen. Donación: 15 €.
Las inscripciones para todas las catas se gestionan mediante el correo rastrillo@nuevofuturolp.org, además del Bizum para confirmar la plaza.
Una invitación a sumar
«Todo suma» es el espíritu que recorre este espacio gastronómico: cada almuerzo, cada merienda, cada copa de vino o trozo de queso se convierte en apoyo directo para que Nuevo Futuro siga abriendo puertas y acompañando las ilusiones de muchos niños y jóvenes.
Quienes se acerquen estos días al Rastrillo Nuevo Futuro en el Real Club Náutico no solo encontrarán un plan diferente en la ciudad, sino la oportunidad de transformar un momento agradable en una ayuda real. Solo hace falta reservar, ir con ganas de pasarlo bien y dejar que la gastronomía haga el resto.