El encuentro de Quesos del Nuevo Mundo de Chile premia a quince de las diecinueve producciones canarias participantes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 12:46

Quince de las diecinueve producciones canarias presentadas al Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Santiago de Chile, resultaron galardonadas en esta primera edición del certamen. Entre ellas destacó la Quesería Maxorata, de Fuerteventura, que obtuvo uno de los Súper Oro de la cita por su queso curado de pimentón elaborado con leche de cabra.

El concurso, desarrollado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el recinto ferial Espacio Riesco, dentro de las actividades del evento Food & Service, reconoció con medallas de oro a la Quesería El Faro, de Lanzarote, por su curado de gofio, semicurado de pimentón, y curado natural. Asimismo Luna de Awara (La Palma) recibió esta misma distinción por su curado de leche cruda de cabra palmera ahumado; Granja Las Cuevas (La Palma), por su curado de oveja untado en pimentón; y Queso Herreño (El Hierro), fue galardonado por su semicurado de mezcla natural.

En la categoría de medallas de plata se reconoció a Quesos Selectum por su curado de mezcla untado de pimentón y a Quesería Maxorata por semicurado natural, ambas de Fuerteventura. Además, recibieron este mismo premio Quesería Benijos (Tenerife) por sus elaboraciones semicurada de cabra al pimentón y semicurada de mezcla ahumada; Quesería Ecológica Aborigen (Tenerife) por su curado de cabra ecológico; y Luna de Awara, por su curado de leche cruda de cabra palmera.

Por último, las medallas de bronce para las producciones del Archipiélago recayeron en Quesos Amurga (Gran Canaria), por su mezcla semicurado; Granja Las Cuevas, por su curado de cabra ahumada; y Quesería Ecológica Aborigen, por su semicurado de cabra.

El Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), sufragó el envío de un total de diecinueve elaboraciones del Archipiélago participantes en el certamen, procedentes de Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. En esta primera edición, las propuestas de las Islas se midieron con un total de 350 quesos de nueve países: Argentina, Perú, México, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y España.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, felicitó a todas las queserías del Archipiélago que participaron en esta cita internacional, con un reconocimiento especial a Maxorata por su Súper oro. Además, destacó que «quince de las diecinueve producciones canarias presentadas han sido distinguidas con una medalla, lo que demuestra la excelencia y la singularidad de nuestros quesos, cada vez más competitivos en el ámbito internacional».

Asimismo, Quintero recordó que «esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para impulsar la proyección exterior de los productos de nuestro sector primario».

El jurado estuvo compuesto por 24 especialistas internacionales bajo la dirección técnica del juez Fernando Mayora, entre ellos la experta canaria Ruth Lozano, con amplia experiencia en concursos internacionales como los World Cheese Awards y el Campeonato de los Mejores Quesos de España del Salón Gourmets, y que ha colaborado activamente en el desarrollo de esta iniciativa.

El certamen se estructuró en 14 categorías que abarcaron distintos tipos de elaboraciones queseras, desde productos frescos y tiernos hasta azules intensos y creaciones de autor, que se dividieron en cuatro apartados en función de la procedencia de la leche: cabra, vaca, oveja o mezcla.

Los resultados del I Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo pueden consultarse a través del enlace web: https://encuentroquesos.cl/wp-content/uploads/2025/10/resultadosencuentroquesos-2025-1.pdf