Dos estrellas más para el cielo canario: Haydée y El Taller de Seve Díaz iluminan Tenerife en la Gala Michelin

Canarias sumó dos nuevas estrellas en Tenerife: Haydée by Víctor Suárez que la recibe ahora en Adeje y El Taller de Seve Díaz que se estrena en la Guía en Puerto de la Cruz añadiendo ambos dos destellos más al firmamento gastronómico del archipiélago.

Desde primera hora de la tarde, Málaga fue una coreografía de chaquetillas blancas y reencuentros la entrada de Sohrlin, donde el mismísimo Antonio Banderas se paraba a explicar a las cámaras por qué tenía tanto sentido celebrar aquí la gala: «este espacio nació como templo de las artes escénicas y el entretenimiento, un lugar donde arte, espectáculo, cultura y ahora gastronomía se cruzan en el mismo escenario». Un templo, como así lo definió la organización, de la cultura contemporánea y la gala de anoche llegó para consagrar tal precepto: lo que ocurre en los fogones también es cultura, también es relato y también es espectáculo.

Ampliar Domingo Merlín a la izquierda de la imagen, Anotnio Banderas en el centro y Jesús Vázquez, presentador de la gala C7

La sensación en el patio de butacas era la misma: un sector que, más que competir, se reconoce. De hecho, uno de los mensajes más repetidos en los discursos fue el mismo: esto va de equipos. De cocinas y de salas y ambos con el mismo peso y con la misma importancia. Ambos vitales y esenciales para conseguir llegar a consagrarse en el firmamento Michelin así que no fue casual que los premios especiales de esta edición reconocieran precisamente el mejor servicio de sala, al sumiller y al cocinero mentor, subrayando que la excelencia se construye a muchas manos.

Datos que dejan huella y la verde contra todo pronóstico

Ampliar Los triestrellados Michelin España C7

En la cúspide, los 16 restaurantes españoles con tres estrellas Michelin revalidaron su máximo galardón. No hubo nuevos triestrellados, pero sí un mensaje claro: el techo de la alta cocina española sigue sólido, con casas como El Celler de Can Roca, DiverXO, Azurmendi o Quique Dacosta manteniendo el listón donde ya estaba, muy arriba.

Y, contra el pronóstico de quienes pensaban que la sostenibilidad quedaría en segundo plano, las Estrellas Verdes tuvieron su momento propio: Michelin anunció cinco nuevos restaurantes distinguidos por su compromiso con el entorno y el producto, que se suman a un total de 59 en España. Un recordatorio de que el futuro de la gastronomía pasa también por cómo se cuida la tierra, el mar y a quienes los trabajan.

Ampliar Jesús Vázquez durante el anuncio de las estrellas verdes C7

Tenerife cumple las quinielas: Haydée y El Taller se visten de rojo

Haydée, Adeje y El Taller de Seve Díaz, Puerto de la Cruz, con ellos, el mapa Michelin del archipiélago crece y Tenerife refuerza su posición sumando estas dos nuevas casas a nombres ya consolidados como M.B. o El Rincón de Juan Carlos

Víctor Suárez, Haydée: la estrella que volvió a encenderse en el sur

Ampliar Víctor Suiárez C7

Víctor Suárez conoce bien lo que significa esa pequeña flor roja en la guía. Ya la tuvo en el norte de Tenerife, en el Haydée original instalado en la casa familiar de La Orotava, y se apagó cuando decidió cerrar esa etapa para trasladarse al sur, al Hotel Gran Tacande, en Costa Adeje.

Formado en el Hotel Escuela de Santa Cruz y curtido en casas como Martín Berasategui o la desaparecida La Alquería de el Bulli Hotel, Suárez regresó a la isla con una idea muy clara: construir una alta cocina profundamente canaria y, al mismo tiempo, muy personal. El restaurante lleva el nombre de su abuela, Haydée, y todo el proyecto descansa sobre esa memoria: guisos familiares, herencia gomera, producto de cercanía y una mirada lúdica que le da vuelta y media a los sabores de siempre.

La nueva etapa en Adeje —un espacio más amplio, elegante, abierto al Atlántico— le ha permitido afinar ese relato. No es casual que hace apenas unas semanas Tapas Magazine le otorgara su T de Oro como mejor proyecto gastronómico de Canarias, una distinción que muchos leyeron como prólogo de lo que anoche se hizo oficial en Málaga: Haydée vuelve al club Michelin, y lo hace más maduro y seguro de sí mismo.

Seve Díaz, El Taller: el autodidacta del Puerto que convirtió un sueño pequeño en estrella

Ampliar Seve Día< C7

La otra mitad de la alegría tinerfeña lleva el nombre de Seve Díaz y el de un barrio: Punta Brava, en el Puerto de la Cruz. Autodidacta, Seve dejó atrás la música para volcarse en la cocina y, en 2015, abrió junto a su pareja un local pequeño en la calle San Felipe: El Taller de Seve Díaz. El nombre no podía ser más literal: un espacio donde probar, equivocarse, corregir y volver a intentarlo hasta encontrar la voz propia.

Su cocina es íntima y territorial: mucho mar, producto local, papas antiguas, quesos artesanos, frutas atlánticas y ese gusto por el detalle que se nota tanto en el plato como en la sala. De hecho, en la propia web del restaurante lo resumen de una forma que anoche cobró aún más sentido: «En El Taller, la estrella eres tú»; todo el equipo trabaja para que el cliente se sienta protagonista.

Antes de la estrella, ya habían llegado otros guiños: presencia en la selección de la Guía Michelin y un Sol Repsol, así que la gala de Málaga no hizo más que poner por escrito lo que muchos comensales ya habían sentido en su mesa del Puerto: El Taller de Seve Díaz es uno de esos lugares por los que merece la pena cruzar medio país.

Una cena de estrellas y un mismo idioma: equipo

Después de las fotos oficiales, la noche continuó con la cena post-gala, en la que los restaurantes reconocidos de Málaga ofrecieron un menú coral, coordinado por nombres como Bardal y Skina, recorriendo el paisaje andaluz a bocados mientras en las mesas se mezclaban recién estrenados, veteranos triestrellados, productores, sumilleres, periodistas y amigos.

Ya mañana, cuando se apaguen definitivamente las luces de Sohrlin y Málaga vuelva a su ritmo, en Adeje y en el Puerto de la Cruz habrá dos equipos preparando otro servicio con la misma disciplina de siempre, el mismo territorio en la cabeza y una novedad en la chaquetilla: una estrella recién bordada que hará que el mapa gastronómico canario brille aún más.