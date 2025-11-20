El despertar de Triana lleva nombre propio: Bachaco y sus desayunos con identidad Calidad y creatividad definen a este espacio que ha encontrado en los desayunos y brunch su punto más fuerte

Dos hermanas están al frente de Bachaco, un pequeño local con encanto en el barrio de Triana, en concreto en la icónica calle Benito Peréz Galdós. Y aunque han pasado por muchas etapas y cambios, ahora gozan del momento más dulce, centrados en desayunos y brunch.

Viviana, de quién fue la idea de este negocio, llegó hace 15 años a la isla y a sus espaldas ya cargaba con una gran experiencia en la restauración que incluye Singapur, Dubái y Barcelona. La experiencia acumulada se convirtió en la base gastronómica del proyecto. Unos años más tarde se sumó al proyecto su hermana Verónica, encargada de la logística y del universo de bebidas con las que poco a poco van experimentando cada vez más.

El local no siempre fue lo que es hoy. En sus inicios apostaban por desayunos y menús tradicionales. Sin embargo, tras la pandemia, Bachaco dio un giro total: abandonaron el menú diario, eliminaron las cenas y apostaron con fuerza por los desayunos y el brunch. La respuesta del público no tardó en llegar.

Sus orígenes venezolanos les ha servido para darle un toque personal a su negocio y elaboraciones. Aunque la arepa no aparece como tal, se han encargado de que parte de este plato tan típico de su cultura esté presente en alguno de su carta, de manera reinventada.

Las hermanas no lo dudan, para ellas es imprescindible que sus materias primas sean de la mejor calidad posible, por ello Bachaco trabaja con ingredientes de Mercal Las Palmas y casi todo se prepara en el momento: salsas, mezclas, desayunos, pokés y elaboraciones calientes. Solo ciertos elementos como la granola o el pan (de masa madre y brioche) se compran a proveedores externos por cuestión de tiempo y producción.

Ampliar Bowl de yogurt con granola y frutas. Cober

La mayoría de sus clientes aprovechan el entorno que proporciona su terraza para disfrutar de un desayuno largo en el caso de los fines de semana o bien un brunch para quién le gusta esta nueva moda de ni desayunar tarde ni comer temprano, en ese punto intermedio en el que se encuentra este desayuno-comida al que ya se han unido muchos.

Aunque durante la semana es más sencillo encontrar mesa, los fines de semana se recomienda reservar en caso de no ser un grupo muy grande y si lo es, desde Bachaco recomiendan ir temprano, no mucho más tarde de las 10 de la mañana y así encontrar mesas disponibles. Y recordar siempre que los horarios oscilan de la siguiente manera: hasta las 12:30 entre semana y a las 13:00 los fines de semana es la hora clave en la que se cierra la carta de desayunos y se abre la veda de los almuerzos hasta las 16:15.

Ampliar Tortitas con huevos benedictos, bowl de granola y frutas y las nuevas bebidas con matcha. Cober

La carta, aunque no muy larga si que es muy variada, dispuestos a ofrecer la máxima calidad posible. Están las propuestas típicas como las pulguitas para los que no perdonan un desayuno tradicional y que van desde pata , jamón ibérico con tomate o el siempre acertado mixto. Por supuesto en este lugar hasta las opciones más simples tienen un toque, ya que puedes encontrar sándwiches de masa madre con pollo cremoso, pesto de nueces, cebolla caramelizada , alfalfa y queso mozzarella.

Aunque desde luego algo que no dejará indiferente son sus tostas y tortitas. Para los que prefieren optar por la opción salada pueden disfrutar de su estrella, la tosta «Pepiada», un homenaje a sus orígenes ya que se sirve en pan brioche con el típico relleno de arepa: crema de pollo con aguacate y queso crema, terminada con un huevo pochado. A los que el dulce les pierde sin duda deben probar alguna de sus tortitas entre las que se pueden encontrar desde las más típicas de huevos benedictinos hasta la American Style, al más puro estilo desayuno americano con huevos fritos, bacon, queso fundido y con un toque de miel de palma.

Ampliar Tortitas con huevos benedictos y salmón. Cober

Hace un par de semanas también incorporaron nuevas opciones de almuerzos ya que hasta el momento la estrella principal era el poké, una propuesta siempre perenne en su carta ya que presumen orgullosos de ser uno de los primeros en traerlo a la isla. Tanto es así que disponen de un cuestionario donde se puede crear el poke desde 0 al gusto, añadiendo exactamente los ingredientes que se quiera y sin necesidad de adecuarse a ninguno ya hecho. Podrán encontrar nuevos platos como tequeños, nachos de varios tipos o burritos de hasta cinco variedades.

Verónica es la gurú de las bebidas en Bachaco y en sus redes sociales ya ha dejado ver algunas de las ideas que tiene para implementar próximamente entre las que ya se encuentran en la carta. Entre ellas está el «Matcha Cloud» que se conforma de agua de coco con una crema de matcha. Aunque el más divertido es el «Van Blue Matcha», de espirulina azul, yogur y un zumo de green day que es pepino, piña, plátano, espinaca y yogur. Lo acompaña un poquito de sirope de agave y también una crema de matcha que es la guinda del pastel.

Las nuevas bebidas: Matcha Cloud y Van Blue Matcha. Cober

Para aquellos que ya se les esté haciendo la boca agua pero tengan problemas de intolerancias, no teman, Bachaco les da solución. En este caso tienen opciones para intolerantes al gluten o lactosa pero siempre avisando con antelación para que puedan elaborar lo que deseen sin miedo. Y pese a que las opciones son más reducidas, también tienen posibilidades aquellos vegetarianos o veganos, con opciones de hummus, verduras y frutas, así como bebidas vegetales

Tras años de cambios, las hermanas han decidido centrarse en estabilizar lo que ya funciona: una carta sólida, un brunch reconocido y bebidas que prometen marcar tendencia. Solo cuando todo esté pulido darán el siguiente paso. Por ahora, el objetivo es claro: que cada cliente disfrute de una experiencia cuidada, cercana y llenísima de sabor.

