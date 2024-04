Críticos y criticones

No es rara la vez durante una conversación entre compañeros del gremio, hosteleros, cocineros o camareros, que no salta a la palestra el nerviosismo o la incertidumbre que se palpa en el ambiente debido al continuo sometimiento involuntario al que está expuesto el sector en diferentes plataformas y redes sociales dedicadas a la crítica, opinión y valoración de los negocios vinculados a la gastronomía en cualquiera de sus vertientes.

No hace mucho, a modo de ejemplo, me comentaba un buen amigo cómo una cliente salía de su local voceando que le iba a poner una reseña negativa. A su vez, otra cliente de la terraza que la escuchaba, replicaba en las mismas formas (a viva voz), que ella le pondría dos reseñas positivas para compensar. Independientemente de las razones de ambas comensales, que no voy a explicar ahora, pues no es el morbo sobre lo que me interesa reflexionar, esto es una continua práctica que demuestra, en mi opinión, lo banal e intranscendente de las opiniones y valoraciones que se pueden leer en estas plataformas, tanto las positivas como las negativas.

Dice la RAE sobre el significado de criticar, entre otras. «Hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos». Y es que para hablar sobre algo desde la crítica ya sea constructiva o destructiva se debería tener al menos unas nociones y conocimientos sobre la materia en cuestión, y ello no se basa sólo en el sentido del gusto, pues en la mayoría de casos no se opina sólo sobre lo que se ha probado, sino sobre otras muchas cuestiones donde el simple hecho de que tu afición sea salir a comer por ahí y probar muchos lugares no te habilita como crítico de gastronomía.

Pero a la vista está que no se trata de gustos, sino de enjuiciar y en ocasiones sentenciar a muerte un negocio. Pues no olvidemos que estas plataformas sobre gastronomía a través de las reseñas que realizan los clientes te posicionan en una escala numérica en los restaurantes de tu zona e incluso el cliente es quien te valora del 1 al 5. Te valora sin tener en cuenta multitud de factores que rodean a un restaurante, porque claramente los desconoce, por mucho MasterChef y tutoriales que vea en Youtube o influencers que conozcas (a estos los dejamos para otro día).

Y es que estoy convencido del daño que estos medios producen a la hostelería en general. Para criticar se debe estar muy preparado en la materia, tener conocimientos y ser justo. El que realiza en estos medios de plataformas sociales dichas críticas, tiene que ser conocedor de la responsabilidad de su acto.

En cualquiera de los casos, es una cobardía en mi opinión si no se hace in situ, las objeciones que se puedan tener sobre un servicio, las calidades de un producto, o todo aquello que nos desagrade de una experiencia gastronómica pueden hacer que un negocio mejore mucho y se aprenda algo que quizás se le escapa a ese restaurante. Esa sería la buena crítica, y no aquella que se esconde detrás de un teléfono móvil, a través de una página web, evitando las consecuencias de su crítica.

La diferencia de un crítico/a y un criticón o criticona, radica principalmente en los conocimientos de cada uno sobre la materia, el objetivo perseguido y el asumir la responsabilidad de sus actos. De igual forma, menos móviles en la mesa buscando reseñar y fotografiar y más disfrutar del placer de comer y vivir sin juzgar. @ensayodeuncamarero