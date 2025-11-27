Te contamos en 9 pinceladas cómo se vivió la Gala Michelin

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:49 Compartir

La del martes fue una gala en la que se respiraba celebración e historia nada más dar comienzo. La guía —la Guía, con mayúsculas— recordaba su 125 aniversario, y ese fue el hilo conductor que trajo al escenario la memoria, la vigencia y la responsabilidad de seguir marcando el camino culinario a la excelencia.

1. Una insípida presentación

Ampliar Jesús Vázquez, presentador de la gala C7

La directora general de Michelin España y Portugal, María Paz Robina, fue la encargada de recordarlo y así se lo contó en el escenario al presentador de esta edición, Jesús Vázquez desde el arranque. Un presentador por otro lado, en el que el público tenía depositadas sus expectativas, pero la noche, a decir verdad, no fue de sus más sabrosas. Algo menos brillante que de costumbre, decidió dirigir el foco a los protagonistas absolutos de la noche y él básicamente se limitó a acompañar el guion sin su esperada chispa habitual.

2. Sohrlin, de lo mejor de la noche

Ampliar Espectacular escenario del Sohrlin C7

El espacio —versátil, magnético y teatral— terminó siendo uno de los mejores aciertos. Y no solo por su estructura, dinamismo y diseño sino por la presentación del espectáculo Hotel Imagine que, a poco que tengan ocasión, no se lo pierdan.

Desde allí mismo, el propio Antonio Banderas, uno de los socios del Sohrlin, quiso dejar constancia del paralelismo entre la gastronomía y las diferentes artes escénicas que alberga este especial espacio porque la gastronomía se vive, literalmente, como un arte. Y aquí su metáfora: lo que se vio dentro de esa caja escénica fue la demostración de que cocinar y actuar se parecen más de lo que creemos. En ambos casos se crea, se emociona, se interpreta. Y ambas disciplinas comparten algo tan complejo como efímero: la capacidad de transformar a quien mira o a quien prueba.

Ampliar A la izquierda, Domingo Merlin, socio de Sohrlin, Antonio Banderas en el centro y Jesús Vázquez a la derecha de la imagen C7

3. De aciertos y errores

Ampliar Triples estrellas de España C7

Las quinielas, por su parte, se cumplieron en buena medida, pero dejaron alguna espina: no hubo nueva triple estrella, como la que se escuchó en el patio previo para 'El Culler de Pau' entre otros y ese silencio que siguió a la confirmación fue casi más elocuente que las palabras. Sin llegar a la decepción, porque también se renovaron todas y el escenario se llenó del mejor talento que existe en nuestro país. Aunque, a decir verdad, quizá esa tensión —ese «todavía no»— sea parte del encanto propio de estas ceremonias.

4. Las Estrellas Verdes siguen vigentes

Ampliar Estrellas Verdes C7

En lo que a 'Estrellas Verdes' se refiere, tampoco de se hizo realidad el rumor que había corrido semanas atrás y, lejos de apagarlas, se reconocieron 5 nuevas en España, pero, bajo el recordatorio de que este reconocimiento se recibe como premio a los proyectos medioambientales.

5. Un menú digno de gala

La cena posterior vino a reconciliar cualquier mínima nostalgia con un menú de gala que dejó de manifiesto que ahí estaba Málaga en su máxima expresión: producto, territorio, técnica y una creatividad que no necesita estridencias para brillar. Esa es la explicación —sólida, sabrosa, incuestionable— de por qué esta ciudad atesora tantas estrellas.

6. Un arduo trabajo

María Paz Robina a la izquierda de la imagen C7

La propia María Paz Robina quiso poner el foco en quienes sostienen todo esto desde el silencio: los inspectores. Y recordó que lejos de la imagen romántica del comensal eterno, su trabajo es duro, meticuloso y exigente: más de 250 comidas al año fuera de casa, facturas que pagan ellos mismos, más de mil informes anuales y una formación certificada que va más allá de lo gastronómico. Un esfuerzo que desmonta cualquier mito lúdico y que reivindica el rigor de la guía, porque, tal y como ella apuntó: «Todos y cada uno de los inspectores son empleados de Michelin».

7. Canarias renueva y sigue brillando

Ampliar Seve Díaz a la derecha de la imagen, momentos antes de dar comienzo la gala C7

En clave canaria, la gala dejó un sabor luminoso. Haydée y El Taller de Seve se llevaron su merecida estrella y ninguna de las que brilla en ediciones anteriores se apagó, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, ni en Lanzarote. Esa continuidad significa oficio, significa estabilidad y significa que nuestras islas siguen firmes en el mapa gastronómico mundial. Pero no por ello dejamos de seguir a la espera de que Bevir, ahora Bevir by Lopesan vuelva pronto al lugar que merece.

8. Camaradería: el trofeo más valioso

Ampliar Víctor Suárez de Haydée momentos antes de dar comienzo la gala C7

Pero si hay una imagen que resume la gala entera, es la de la camaradería. Esa mezcla de orgullo, de humildad y de respeto que se vio entre todos los estrellados, triples, dobles, recién llegados y quienes recuperaban su estrella como Víctor Suárez. Allí no había jerarquías, solo colegas de oficio: cocineros, jefes de sala, sumilleres. Todos como parte de un mismo ecosistema que entiende que la estrella no es un trofeo, sino una consecuencia.

9. 125 años de pormenorizado resumen de la excelencia

Ampliar Hall del Sohrlin momentos antes de dar comienzo la gala C7

Con cada celebración de la gala Michelin se vuelve a comprobar que la guía no es un listado, sino un mapa vivo. Uno que siguen millones de personas y en el que Canarias aparece con claridad. Y que, pese a ausencias sonadas o expectativas no cumplidas, la esencia sigue intacta: la gastronomía es un acto colectivo. Y Michelin, con sus luces y silencios, seguirá siendo esa brújula a la que el mundo entero mira para orientarse.

Y como resumen general de la gala, ese mismo mapa a la excelencia, ya marca 25 restaurantes más que tocan el firmamento gastronómico al conquistar su primera estrella Michelin, 5 nuevos dos estrellas Michelin y 29 restaurantes con la distinción Bib Gourmand, sin olvidar cuatro talentos galardonados con los Premios Especiales Michelin, en reconocimiento a su excelencia y compromiso.