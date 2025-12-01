Coalición Canaria abre en Las Palmas de Gran Canaria un espacio de diálogo inédito para la convivencia del ocio En el marco de las jornadas «Tu voz construye ciudad», celebrada en el Real Club Victoria vecinos, restauradores, juristas, técnicos y expertos abren un debate llamado a la conciliación

A la izquierda de la imagen, el concejal del grupo político municipal mixto y Juan José Cardona, ex alcalde de la ciudad y actual miembro de la secretaría de área metropolitana de CC en Gran Canaria

En una ciudad acostumbrada a hablar del ocio a golpe de denuncia, expedientes y redes sociales encendidas, lo que sucedió este lunes por la mañana en el Real Club Victoria tuvo algo de excepción. Bajo el lema 'Tu voz construye ciudad', Coalición Canaria organizó una jornada de trabajo sobre ocio y restauración que, más que a un acto de partido, se pareció a una gran mesa de barrio: allí estaban vecinos, hosteleros, juristas, técnicos, expertos y responsables políticos de Coalición dispuestos –esta vez sí– a escucharse.

El concejal David Suárez González y el exalcalde Juan José Cardona abrieron la sesión marcando el tono: menos mitin y más propósito. La idea era clara: no inventar soluciones desde un despacho, sino dejarlas salir del propio tejido social. Como así lo resumió al cierre Esther Monzón, la actual consejera de Sanidad y precisamente quien será la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «Lo que queremos no es que las soluciones nos las imaginemos sobre el papel, sino que salgan de aquí, de estos encuentros. Hoy tocó ocio y restauración; tocará seguridad, tocará limpieza y todo lo que vaya saliendo será lo que se recoja en nuestro programa electoral y lo que nos comprometamos a desarrollar. «Que no se quede solo en un proyecto escrito», apuntaron por su parte Suárez y Cardona.

David Suárez, Esther Monzón y Juan José Cardona C7

La primera mesa: 'Clientes, vecinos y viceversa'

La primera mesa, reunió al presidente de la Asociación de Restauración Gran Canaria ARES, José Miguel Sánchez, y al representante vecinal Alberto Álamo, moderados por esta que firma. Sobre la mesa, todas las palabras que llevan años tensando barrios enteros: ruido y terrazas y horarios principalmente.

Desde la hostelería se reconoció que hay situaciones que no se pueden justificar y que unos pocos locales incívicos pueden arrastrar la imagen de todo el sector. Desde el lado vecinal se admitió que las medidas llegaron tarde y que no fueron ellos precisamente los que solicitaron tal resolución como la actual, donde los locales se ven obligados a cerrar y recoger sus terrazas a las 22:00 horas, como así está sucediendo en la zona de la calle Joaquín Costa. Pero entre ambos, se comprometieron a empezar a dibujar esa línea fina entre 'barrio vivo y barrio invivible'.

Uno de los consensos que cristalizó con más fuerza fue la necesidad de canales de diálogo directos antes de llegar a la denuncia, pero, para ello, el Ayuntamiento debe formar parte activa de estos encuentros donde se aporten soluciones reales que no den como resultado la creación de más y nuevos problemas.

«El papel del Ayuntamiento es fundamental como mediador. La clave está en ese trío: Ayuntamiento, empresario y vecino. No se trata de dejar solos al local y al vecino a ver si se entienden; falta una pata para la mediación, y esa pata tiene que estar presente de forma constante». Como así se apuntó durante toda la jornada.

La segunda mesa: 'Normativa y tecnología al servicio de la convivencia'

Ampliar De izquierda a derecha, el ingeniero Prudencio Guzmán, Javier Suárez crítico gastronómico en el centro y el abogado Yeray Alvarado a la derecha C7

Con el abogado Yeray Alvarado García y el ingeniero Prudencio Guzmán Lorenzo, moderados por el crítico gastronómico Javier Suárez, puso en evidencia otro de los nudos: la norma existe, pero está obsoleta en lo que respecta a esta materia, dejando de manifiesto que la que no rige actualmente se comenzó a escribir en el año 87.

Una norma que no solo no se adapta sino lo que es peor aún, se dan licencias bajo el atajo de la 'declaración responsable' que generan más problemas que soluciones y estas responsabilidades jamás se depuran, como así apuntó Guzmán.

Se habló de limitadores de sonido, de mediciones objetivas de ruido, y de la posibilidad de utilizar la tecnología –sensores, aplicaciones, sistemas de registro de incidencias– para que las quejas no dependan solo del parte de una patrulla.

La tercera parada: 'La pyme como dinamizadora del ocio'

Ampliar Marc Llobet presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana a la izquierda y José Miguel Sánchez a la derecha C7

Un diálogo entre Marc Llobet Damsma, presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, y de nuevo José Miguel Sánchez. Allí se recordó que detrás de cada terraza hay nóminas, proveedores, alquileres y familias. Pero nadie utilizó la economía como excusa para mirar hacia otro lado con las molestias: quedó claro que sin descanso vecinal no hay modelo de ocio sostenible, porque la presión social terminará empujando a cierres o a normativas tan duras que asfixien también a quienes sí cumplen.

Espacio real para el debate

Ampliar De izquierda a derecha, Etna Alegría secretaria insular de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, Alberto Álamo, vecino de la calle Joaquín Costa, el abogado Yeray Alvarado, Alfredo Montes, presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas, José Miguel Sánchez presidente de ARES, Prudencio Guzmán, ingeniero y Marc Llobet de la Zona Triana Juan Carlos Alonso

La última parte de la jornada fue una mesa de debate real en la que se sentaron juntos todos los perfiles que habían ido pasando por las distintas mesas: vecinos, hosteleros, expertos técnicos y jurídicos y portavoces del tejido empresarial.

Bajo la moderación de Alfredo Montes, presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas, el foco se desplazó del diagnóstico a la visión de ciudad compartida. Todos los participantes coincidieron en que solo apoyando a los pequeños negocios, ordenando mejor el espacio público y apostando por un consumo responsable se podrá construir una ciudad más habitable, competitiva y fiel a sí misma, donde el ocio no vaya en contra del descanso, sino de la mano de él, para lo que se aportaron también otros puntos de vista así como experiencias personales desde el público asistente.

Al cierre, tanto Juan José Cardona como David Suárez se comprometieron ante el público en marcar la diferencia, insistiendo, en que esta vez las conclusiones no se quedarán en un folio olvidado en un cajón: «los acuerdos y propuestas que se han generado hoy irán al pleno del Ayuntamiento el próximo mes de febrero»

Y de lo no cabía duda alguna al cierre de las jornadas es que este fue, por primera vez en mucho tiempo, un escenario real de convivencia y con la vista puesta en construir ciudad entre todos, porque como así puntualizaron muchos de los asistentes: todos somos cuidad, todos somos vecinos y todos queremos un espacio vivo, con futuro y oportunidades para todos, desde el respeto mutuo como punto de partida.