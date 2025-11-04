La Cava de Piñero consolida el III Salón de Vinos de Canarias y el II Canarias Wine Challenge como la gran cita del vino en las Islas Durante el fin de semana, más de 90 bodegas canarias, nacionales e internacionales compartieron sus proyectos y novedades con más de 900 profesionales del canal HORECA, transformando el espacio en un auténtico escaparate del vino

Dos días bastaron para demostrar que Canarias respira vino, pasión y talento. El III Salón de Vinos de Canarias, organizado por La Cava de Piñero en el Auditorio Adán Martín, cerró su tercera edición con un rotundo éxito de participación y una energía contagiosa que ha dejado huella entre bodegas, sumilleres, enólogos y profesionales del sector.

Durante el fin de semana, más de 90 bodegas canarias, nacionales e internacionales compartieron sus proyectos y novedades con más de 900 profesionales del canal HORECA, transformando el espacio en un auténtico escaparate del vino.

Entre catas, presentaciones y encuentros entre profesionales, el III Salón de Vinos de Canarias se convirtió en una auténtica celebración del vino. Durante dos intensas jornadas, el auditorio se llenó de emoción, charlas y descubrimientos, un espacio donde convivieron el conocimiento y el placer de compartir una misma pasión, haciendo de este salón el punto de encuentro por excelencia para los amantes del vino en Canarias.

Canarias Wine Challenge: técnica, emoción y talento en la copa

El domingo 26 de octubre, el escenario del Auditorio acogió la segunda edición del Canarias Wine Challenge, el único concurso de cata por parejas de Canarias, organizado por La Cava de Piñero. Una cita que nació con el objetivo de dar visibilidad y prestigio a la cultura del vino en Canarias, reuniendo a participantes de distintas islas y de la península.

El jurado de esta edición estuvo presidido por Jonatan García, enólogo y alma máter de Bodegas Suertes del Marqués y director técnico de Bodega Tamerán. Lo acompañaron Fernando Mora, Master of Wine y fundador de Bodegas Frontonio; Pedro Ruiz, director general de Alma Carraovejas; Rodrigo González, responsable de Operaciones del grupo Venture Collections; y David Silva, exfutbolista internacional y propietario de Bodega Tamerán. La notario Aránzazu Aznar garantizó la transparencia del certamen.

Ampliar Sala dónde se celebró el II Canarias Wine Challenge. C7

La jornada se desarrolló en un ambiente lleno de emociones, con dos fases de cata en las que las parejas pusieron a prueba todos sus sentidos y conocimiento técnico. Los vinos elegidos por la organización desafiaron incluso a los catadores más experimentados.

En la Fase Clasificatoria se cataron seis referencias que llevaron a los concursantes desde los blancos del Loira o Galicia hasta el volcánico carácter de un Tamerán de Gran Canaria o la elegancia de un Finca Dofí de Álvaro Palacio.

En la Gran Final, los finalistas se enfrentaron a seis vinos de distintas procedencias, entre ellos el mítico Château HautBrion 1999, joya de Burdeos, el Kistler Les Noisetiers 2021 de California o el Emilio Rojo 2021, elegancia del Ribe.

Tras una intensa deliberación del jurado, el II Canarias Wine Challenge proclamó como ganadores a:

1º Premio de 5.000€ – José Daniel López Soto y Javier Bueno Meana.

2º Premio de 1.500€ – Juan Francisco Fariña Pérez y Aday Benítez Mendoza.

3º Premio de 500€ – Joan Casajuana Cunill y Tomás Tegalado García.

La entrega de premios culminó con la actuación del timplista Benito Cabrera, acompañado a la guitarra por Tomás Fariña, en un cierre lleno de emoción, música y aplausos.

Ampliar Ganadores del II Canarias Wine Challenge C7

El Salón de Vinos: donde el vino se vive, se comparte y se celebra

El lunes 27 de octubre el Auditorio Adán Martín abrió sus puertas para acoger la gran jornada profesional del III Salón de Vinos de Canarias, una cita que superó todas las expectativas en una jornada dedicada al descubrimiento, la cata y la conexión entre bodegas y profesionales del sector.

Desde primeras horas de la mañana, el auditorio se transformó en un punto de encuentro emocionante, donde el vino fue el hilo conductor de una jornada marcada por la pasión, el intercambio y la cercanía entre bodegas y profesionales.

Casi un millar de profesionales del canal HORECA —sumilleres, restauradores, enólogos y periodistas especializados—recorrieron los distintos stands de las más de 90 bodegas canarias, nacionales e internacionales representadas por La Cava de Piñero.

Ampliar Ponencias en el II Canarias Wine Challenge. C7

El Auditorio Adán Martín se transformó en un gran salón de experiencias, con mesas de cata en las que cada bodega pudo presentar sus vinos, conversar con clientes y compartir historias, logrando una interacción directa y cercana.

La repercusión del evento fue tal que incluso Televisión Canaria estuvo presente durante la jornada, realizando un reportaje especial sobre el desarrollo del Salón y la experiencia vivida por bodegas y visitantes.

En la zona exterior, el salón alcanzó su punto más relajado con la caída del sol. La música en directo, los food trucks y un ambiente festivo acompañaron el atardecer frente al mar, con el Auditorio Adán Martín como telón de fondo, creando un escenario perfecto donde la profesionalidad se fundió con el disfrute.

El broche final llegó con el concierto de Escuela de Calor, que puso ritmo y energía a la noche, llenando el auditorio de aplausos y brindis compartidos.

Una clausura perfecta para una jornada que volvió a dejar claro que el vino en Canarias es cultura, es identidad y es encuentro.

La Cava de Piñero: una familia, un legado, una pasión

Detrás de este éxito está La Cava de Piñero, una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria y una clara vocación: acercar el vino de calidad a todos los profesionales de Canarias.

Fundada por Honorio Piñero y Francisca Rodríguez, y hoy dirigida por Raquel y Raúl Piñero, la compañía representa en exclusiva a más de 90 bodegas nacionales e internacionales y se ha convertido en una referencia en la distribución para hoteles, restaurantes y espacios gastronómicos de las Islas.

El III Salón de Vinos de Canarias y el II Canarias Wine Challenge reafirman el compromiso de La Cava de Piñero con la excelencia, la formación y la cultura del vino.

Una cita que ya se ha ganado un lugar fijo en el calendario enológico del archipiélago, y que demuestra que el vino, cuando se comparte con pasión, une, inspira y trasciende