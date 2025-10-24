La Cava de Piñero celebra en Tenerife el III Salón de Vinos de Canarias y el II concurso de cata por parejas Canarias Wine Challenge La pasión por el vino tiene una nueva cita ineludible en el Auditorio Adán Martín de Tenerife | La Cava de Piñero, una de las distribuidoras de referencia en Canarias, celebra los días 26 y 27 de octubre el III Salón de Vinos de Canarias, un evento que se ha consolidado como una experiencia imprescindible para profesionales, bodegas y amantes del vino

Durante dos jornadas, más de 90 bodegas canarias, nacionales e internacionales compartirán sus vinos con más de 900 profesionales de la hostelería y la restauración de todo el archipiélago, convirtiendo el auditorio en el gran punto de encuentro del vino en Canarias.

El evento, que ha tenido un gran éxito en sus ediciones anteriores, regresa este año con más fuerza que nunca, con un formato que combina profesionalidad, emoción y disfrute en torno a una sola idea: celebrar la cultura del vino.

II concurso de catas por parejas Canarias Wine Challenge

La cita arrancará el domingo 26 de octubre con la segunda edición del Canarias Wine Challenge, un concurso de cata por parejas único en las islas, organizado por La Cava de Piñero.

La primera edición fue todo un éxito, y este año promete superar las expectativas con la participación de equipos llegados de diferentes islas y otros puntos de España.

Durante la competición, las parejas pondrán a prueba sus sentidos, intuición y conocimiento en una experiencia que combina pasión, técnica y compañerismo, y que se ha convertido en un referente en el panorama enológico canario.

Ampliar La Cava de Piñero C7

El concurso, que entregará a los ganadores más de 7.000€ en premios, culminará con la actuación de Benito Cabrera, el timplista más emblemático de las islas que pondrá la nota musical al evento, acompañado a la guitarra de Tomás Fariña.

Ese mismo día, tendrá lugar también el Showroom de vinos canarios, que servirá para impulsar y dar visibilidad a la calidad y diversidad del producto local, poniendo en valor las denominaciones de origen y el trabajo de las bodegas canarias.

Un Salón de Vinos que vuelve a reunir talento e invita a vivir una gran experiencia

El lunes 27 de octubre abrirá sus puertas el Showroom Profesional, donde los asistentes podrán recorrer las diferentes mesas de cata, descubrir las nuevas añadas y compartir impresiones con los enólogos y representantes de las bodegas invitadas.

Una experiencia que atrae a toda la hostelería de Canarias, y que promete ser un auténtico escaparate profesional donde cada bodega podrá mostrar su esencia, su historia, su filosofía y su pasión por el vino.

El evento estará acompañado del mejor ambiente en una zona exterior habilitada con música en directo, DJ, foodtrucks para recargar energías, y el concierto final de Escuela de Calor.

Una cita que impulsa la imagen de Canarias en el mundo del vino

El III Salón de Vinos de Canarias se consolida como una celebración del talento, la tradición y la innovación del vino en nuestras Islas, contribuyendo al desarrollo económico y a la proyección de Canarias como referente enogastronómico nacional. Un punto de encuentro y crecimiento para los profesionales del sector, fomentando la colaboración entre bodegas, distribuidores y los clientes más importantes de la hostelería y restauración en nuestras islas.

La Cava de Piñero: tres décadas de pasión por el vino

Con más de 30 años de trayectoria, La Cava de Piñero se ha consolidado como una de las distribuidoras más influyentes de Canarias, con una filosofía basada en la excelencia, la cercanía y la pasión por el vino.

Especializada en el canal HORECA, representa en exclusiva a más de 90 bodegas nacionales e internacionales, seleccionadas cuidadosamente para poder ofrecer siempre exclusividad a la altura de sus clientes. Con presencia en toda Canarias y un equipo humano apasionado por el vino, la empresa mantiene un firme compromiso con el desarrollo del sector, la formación de los profesionales y la promoción del vino como parte esencial de la cultura gastronómica de las islas.

Una empresa familiar con unos valores inquebrantables basados en la familia, el trabajo y la unión, fundada por Honorio Piñero y dirigida por Raquel Piñero y Raúl Piñero, quienes siempre ponen el corazón en todo lo que hacen, una cualidad que sin duda heredaron de su padre.

El III Salón de Vinos de Canarias y el II Canarias Wine Challenge reflejan ese espíritu y esos valores: unir a quienes viven, trabajan y disfrutan del vino, en un evento donde cada copa cuenta una historia.