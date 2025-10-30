Cata de vinos y maridaje con sabor solidario en Las Palmas de Gran Canaria
La Fundación Mapfre Canarias acoge este viernes un evento gastronómico de la mano de la sumiller Vanessa Santana en favor de la asociación Asociación Síndrome de Down Las Palmas
Fundación MAPFRE Canarias organiza el próximo viernes, 31 de octubre, a las 18:30 horas en su sede de Juan de Quesada, 10, en Las Palmas de Gran Canaria, el evento «Canarias sabe a inclusión», una cata con maridaje solidario que cuenta con la colaboración de reconocida sumiller Vanessa Santana y el apoyo de empresas del panorama gastronómico y de la restauración de las islas.
«Canarias sabe a inclusión» se enmarca en el programa de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental de Fundación MAPFRE Canarias, Juntos Somos Capaces. El importe íntegro de la recaudación se destinará a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas.
Las personas interesadas pueden inscribirse escaneando el QR del cartel o entrando en el espacio Sé solidario a través del sitio web de la Fundación MAPFRE.
Detalles del evento
Fecha: viernes, 31 de octubre de 2025
Hora: 18:30 horas
Lugar: Sede Institucional de la Fundación MAPFRE Canarias. C/ Juan de Quesada, 10. Las Palmas de Gran Canaria