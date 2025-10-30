Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pedro Sánchez responde al PP: «No he estado nunca reunido con el señor Aldama»
Imagen de archivo de una copa de vino Freepik
Apuntes de barra

Cata de vinos y maridaje con sabor solidario en Las Palmas de Gran Canaria

La Fundación Mapfre Canarias acoge este viernes un evento gastronómico de la mano de la sumiller Vanessa Santana en favor de la asociación Asociación Síndrome de Down Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Fundación MAPFRE Canarias organiza el próximo viernes, 31 de octubre, a las 18:30 horas en su sede de Juan de Quesada, 10, en Las Palmas de Gran Canaria, el evento «Canarias sabe a inclusión», una cata con maridaje solidario que cuenta con la colaboración de reconocida sumiller Vanessa Santana y el apoyo de empresas del panorama gastronómico y de la restauración de las islas.

«Canarias sabe a inclusión» se enmarca en el programa de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental de Fundación MAPFRE Canarias, Juntos Somos Capaces. El importe íntegro de la recaudación se destinará a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas.

Las personas interesadas pueden inscribirse escaneando el QR del cartel o entrando en el espacio Sé solidario a través del sitio web de la Fundación MAPFRE.

Detalles del evento

Fecha: viernes, 31 de octubre de 2025

Hora: 18:30 horas

Lugar: Sede Institucional de la Fundación MAPFRE Canarias. C/ Juan de Quesada, 10. Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  6. 6 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  7. 7 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  8. 8 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  9. 9 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cata de vinos y maridaje con sabor solidario en Las Palmas de Gran Canaria

Cata de vinos y maridaje con sabor solidario en Las Palmas de Gran Canaria