Cata de vinos y maridaje con sabor solidario en Las Palmas de Gran Canaria

Fundación MAPFRE Canarias organiza el próximo viernes, 31 de octubre, a las 18:30 horas en su sede de Juan de Quesada, 10, en Las Palmas de Gran Canaria, el evento «Canarias sabe a inclusión», una cata con maridaje solidario que cuenta con la colaboración de reconocida sumiller Vanessa Santana y el apoyo de empresas del panorama gastronómico y de la restauración de las islas.

«Canarias sabe a inclusión» se enmarca en el programa de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental de Fundación MAPFRE Canarias, Juntos Somos Capaces. El importe íntegro de la recaudación se destinará a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas.

Las personas interesadas pueden inscribirse escaneando el QR del cartel o entrando en el espacio Sé solidario a través del sitio web de la Fundación MAPFRE.

Detalles del evento

Fecha: viernes, 31 de octubre de 2025

Hora: 18:30 horas

Lugar: Sede Institucional de la Fundación MAPFRE Canarias. C/ Juan de Quesada, 10. Las Palmas de Gran Canaria