La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko

Desde ayer, en la calle Constantino en pleno barrio de Triana ya huele a bocata de pata recién hecha

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 12:17

Los mismos que un día hicieron historia con la mítica Cafetería Yasmina vuelven a escribir un nuevo capítulo en uno de los barrios con más pulso de Las Palmas de Gran Canaria y lo hacen desde la experiencia, el fuego lento y un respeto casi absoluto por la pata bien asada.

Desde Yasmina hacia el resto de la isla

Desde siempre se les conoce por ser los originarios y genuinos de la famosa Cafetería Yasmina en El Calero, Telde. Una cafetería que traspasaron en su día para abrir un asador profesional en Arinaga en donde no tardaron en destinar una pequeña esquina como cafetería.

Pronto se volvieron a convertir en aquel rinconcito en un centro de peregrinación para los amantes de este 'asado' que ellos, Kiko y familia, cocinan como nadie: a fuego lento y con mucho cariño.

Poco después, Ojos de Garza, en Telde, se convirtió en el segundo centro neurálgico de los bocadillos de pata más famosos de la isla y ya eran muchas las voces que pedían esta cafetería en la capital grancanaria.

Con paso firme hasta llegar a Triana

Fachada del nueco local La Pata Gourmet by Kiko en Triana C7

Desde ayer, ya han aterrizado en la capital grancanaria, en pleno corazón de Triana, en la calle Constantino y el local no tiene pérdida porque las colas se vislumbran desde que se dobla la esquina de la calle.

Solo abren en horario de mañana, desde las 07:00 a.m y hasta las 14:00 p.m. Y el ritmo es incesante: cafés, zumos y bocatas de pata según gusto: con grasita, sin ella, con queso tierno o no y con o sin alioli. Uno tras otro, los bocadillos vuelan tras la barra al mismo ritmo que el público busca su espacio en la fila.

Carta del local C7

Y, para los que no la quieran con pan, también venden pata al corte y platos de pata por raciones.

El secreto: la pata perfecta

Una vez más, la pata de Kiko vuelve a triunfar porque la receta no varía: sin artificios, asada de forma tradicional y con el equilibrio perfecto entre ternura y corteza.

Con el pan tampoco se escatima en la elección: artesanal y con ese punto de matalahúva tan característico del bocata de pata por definición de la isla.

Y como resultado, el éxito rotundo desde el primer día de apertura, sin anuncios ni campañas y por publicidad lo que mejor saben hacer: producto y constancia.

Un nuevo favorito en la capital desde donde prometen que la zona puerto quizás, más pronto que tarde también tenga su local de Pata Gourmet by Kiko, pero, mientras tanto tenemos Triana para disfrutar de este bocadillo tan sencillo como delicioso e inolvidable.

