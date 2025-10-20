¿Café y Colesterol? Sí

Esa taza de café que te eleva cada mañana podría estar elevando silenciosamente tus niveles de colesterol 'malo' (LDL) sin que tú lo sospeches

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 08:15

Aquí te invito a descubrir cómo no sólo lo qué tomas importa, sino cómo lo haces: la preparación, el filtrado, tu genética y los compuestos del café se combinan para definir si tu bebida es aliada o enemiga de tu salud cardiovascular.

Y… ¿Qué sabemos hasta hoy?

El café puede ofrecerte muchísimos beneficios, de hecho hay muchos estudios poblacionales que muestran que consumir 2-3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y menor mortalidad. El café no es 'malo per se', pero sus efectos dependen del contexto: dosis, preparación, y características individuales.

El 'pero' del colesterol

Pero, por otro lado hay investigaciones más específicas que han encontrado que un alto consumo de café se vincula con niveles más elevados de LDL-colesterol. En un estudio con más de 9.000 personas, beber más de 4 tazas al día correlacionó con un aumento en LDL en comparación con quienes tomaban menos de 3.

¿La causa? No tanto por la cafeína, sino unos compuestos llamados diterpenos (fundamentalmente Cafestol y Kahweol) presentes en el aceite del café que, cuando no se filtran adecuadamente, pueden alterar el metabolismo del colesterol. Así que la clave quizás no sea la cantidad, sino las formas y la calidad.

Mecanismo molecular (a tu medida genética)

Como nutrigenetista aclaro que la historia no es solo 'compuestos del café = efecto colesterol' sino también 'yo = efecto según mis genes'. Porque todos no somos iguales.

A nivel molecular se ha observado que el cafestol actúa como agonista del receptor nuclear Farnesoid X Receptor (FXR) y otros receptores implicados en homeostasis de ácidos biliares y colesterol. Esto puede sonarte a chino, pero no es más que depende de tus genes.

Además, hay genes como CYP1A2 (que metaboliza cafeína) o receptores de lípidos que pueden modular el efecto que experimentas frente al café, así que tu respuesta individual importa.

Preparación del café: la clave oculta

Pero más allá de tus genes, debo decirte que esto lo puedes modular dependiendo del café que tomas. No todos los cafés son iguales. Si bebes café de prensa francesa, turco, 'espresso sin filtro' o hervido al estilo escandinavo, estás más expuesto al efecto de estos diterpenos. Hay estudios clásicos ya demostraron que el filtrado con papel reduce drásticamente su contenido. Un reciente análisis sugiere que máquinas de café en oficinas o cafeterías que no usan filtros de papel pueden dejar pasar cantidades estadísticas de dichos compuestos.

¿Mi Consejo? Si te preocupa el colesterol y tu salud, opta por café filtrado (papel) puede ser una medida sencilla, elegante y cardiovascularmente mucho más amigable.

¿Entonces debo dejar de tomar café?

No necesariamente. Cada caso y persona es un mundo. Pero como experta te digo: el café puede seguir siendo parte de tu rutina saludable si ajustas la dosis, la forma de preparación, momento del día y consideras tu perfil individual. Si tu colesterol ya está alto, o tienes antecedentes familiares, puede convenir vigilar los métodos de preparación, limitar a 2 tazas/día y acompañarlo de una alimentación y estilo de vida adecuados.

En tu taza matutina se condensa mucho más que ritual y sabor: se juega una conversación entre compuestos bioactivos, genética y hábitos. Si quieres disfrutar sin remordimientos, apuesta por café filtrado, arábico, tueste natural, controla la cantidad, y conoce tu propio perfil genético/ metabólico. Porque al final del día, no es solo 'lo que comes o bebes', sino 'cómo lo haces'.

Tu café puede ser un aliado o un pequeño saboteador oculto del colesterol; elige bien, prepáralo con sentido y deja que tu genética trabaje a tu favor.

