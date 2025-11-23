El boom del magnesio: por qué todo el mundo lo toma y dónde encontrarlo en la comida El magnesio está en boca de todos, pero antes de llegar en forma de suplemento ya llenaba nuestros platos sin hacer ruido | Semillas, legumbres, hojas verdes y hasta el chocolate esconden más de este mineral de lo que imaginamos

El magnesio está viviendo su momento. Redes sociales, tiktokers, deportistas y medio mundo lo añade ya a su rutina diaria como si fuera café: sin pensarlo. Pero más allá de la tendencia y sin entrar a recomendar suplementación —porque eso siempre debe hacerlo un profesional—, la naturaleza lleva siglos ofreciéndonos este mineral en su versión más completa. Semillas, frutos secos, legumbres, verduras y hasta el chocolate negro esconden cantidades considerables que el cuerpo absorbe de forma natural.

Se ha convertido en el tema. El suplemento del que todo el mundo habla. El bote que se repite en baños, mesillas de noche y hasta carritos virtuales. Una especie de 'pan de cada día moderno' que, en pocas semanas, se ha colado en la conversación como si siempre hubiera estado ahí. Sin embargo, la naturaleza ya lo ofrecía mucho antes de que la etiqueta 'suplemento' existiera. Y lo hacía con un envoltorio mucho más natural: comida real.

Sin ponernos técnicos —porque no toca, porque no somos médicos y porque cada persona debe consultar siempre con un profesional sanitario—, sí podemos hacer algo útil: volver la mirada al plato y recordar dónde se encuentra ese magnesio que la gente busca hoy en cápsulas.

Ese discreto mineral

El magnesio ayuda a que el cuerpo funcione con más suavidad: favorece la relajación muscular, contribuye a un descanso más reparador, acompaña al sistema nervioso cuando el estrés aprieta y apoya al corazón para mantener un ritmo equilibrado. También interviene en la energía diaria —ese «no sé por qué hoy estoy más cansado»— y en el bienestar general de huesos y metabolismo. No es magia ni promete milagros, pero cuando la dieta tiene suficiente magnesio, el cuerpo lo nota y responde.

Aquí tienes una guía clara y práctica para saber dónde está el magnesio que realmente suma.

Semillas y frutos secos: los auténticos concentrados naturales

Si el magnesio tuviera un reino, estaría aquí. Las pipas de calabaza, por ejemplo, son un tesoro: unas cucharadas ya aportan una cantidad más que generosa. Pero no van solas. Almendras, anacardos o nueces de Brasil con puñadito al día obtenemos una bomba de minerales sin esfuerzo. Y si le sumas semillas de chía, lino, sésamo o girasol, el nivel sube aún más.

Lo mejor: no hay que complicarse. Una mezcla casera para llevar en el bolso o para añadir a la avena del desayuno es suficiente para que el magnesio forme parte de tu rutina sin notarlo.

Legumbres, el 'superalimento' de siempre

Aquí no hay sorpresa, solo olvido. Garbanzos, lentejas, judías, edamame o tofu son opciones cotidianas, económicas y cargadas de magnesio. Y cuando se cocinan bien —remojo, tiempo y cariño— se absorben mejor. La típica ensalada templada de garbanzos con espinaca, o un guiso de lentejas con arroz integral, son una dosis completa de energía y minerales de las que no se ven, pero se sienten.

Cereales integrales y pseudocereales: cuando el 'integral' sí importa

La avena, la quinoa, el arroz integral o el trigo sarraceno llevan años en titulares, pero su fama no es casual: tienen fibra, tienen saciedad y, sí, tienen magnesio.

No hace falta volverse fit: un desayuno con frutos secos y cacao puro ya es un chute enorme. Y un simple cambio —arroz integral en lugar de blanco— suma de manera silenciosa.

Verde, que te quiero verde: verduras de hoja

Las espinacas, la acelga, el kale, todo lo verde que se saltea en un minuto y se queda tierno y vivo. Justo ahí, se concentra parte del magnesio vegetal. Media taza de espinacas cocinadas bien puede aportar más magnesio del que imaginabas. Y si lo combinas con legumbres o cereales integrales, la jugada es redonda.

Frutas y pequeños caprichos: el aguacate y el chocolate negro

No, la fruta no es la estrella del magnesio, pero el aguacate merece mención especial. También el plátano, la papaya o los frutos rojos. Aportan, suman y acompañan.

Y luego está ese placer que se ha ganado su hueco en el pódium: el chocolate negro (70% o más) y el cacao puro. El capricho que no solo alegra, sino que también alimenta con minerales.

Lo importante no es un alimento, es el conjunto

Más allá de la moda del suplemento, lo que funciona es la mezcla: frutos secos + hoja verde + legumbre + cereal integral. Es la receta que llevamos toda la vida cocinando sin saber que estábamos haciendo un favor al cuerpo.

Porque cuando el magnesio llega acompañado de fibra, potasio y antioxidantes —como en los alimentos reales— el cuerpo lo utiliza de forma más eficiente. Ideas rápidas para sumar magnesio sin pensar

• Desayuno: Avena con chía, nueces, plátano y un toque de cacao.

• Almuerzo: Ensalada templada de espinacas con quinoa, garbanzos y pipas de calabaza tostadas.

• Tentempié: Mezcla casera de frutos secos + semillas + cuadradito de chocolate negro.

• Cena: Salteado de tofu con verduras de hoja verde y arroz integral.

Son platos sencillos, naturales y cargados de ese mineral que ahora está por todas partes, pero que siempre estuvo ahí.

Quizá el magnesio sea tendencia hoy, pero en realidad es un viejo conocido. Está en la despensa, en el frutero de casa o en el guiso de legumbres que huele a hogar y hasta en ese puñado de frutos secos que te salva la tarde. Antes de correr al bote, mirar al plato es casi un gesto de cariño hacia uno mismo: volver a lo simple, a lo que funciona, a lo que siempre estuvo ahí. Porque al final, en esto también, la naturaleza sigue yendo un paso por delante.

