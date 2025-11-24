Así es La Barra del Gourmet, punto de encuentro gastronómico imprescindible en Las Palmas de Gran Canaria La Barra del Gourmet, dentro del espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés, se ha reinventado | Lo que antes era parada para picar algo, se ha transformado en un irresistible espacio gastronómico con carta ampliada, platos calientes, raciones para compartir y todo el universo del Club del Gourmet al alcance de la mano

La escena se repite cada día a partir de las doce del mediodía: tintineo de copas, desfile de platos y tapas y una barra que ya no es solo parada técnica entre compras, sino destino en sí misma. La Barra del Gourmet de El Corte Inglés de José Mesa y López ha dado un paso al frente: de ofrecer «cuatro cosas rápidas» ha pasado a convertirse en un espacio con identidad propia, más gastronómico, más completo y con clara vocación de ser punto de referencia en la ciudad. Porque, qué duda cabe que las referencias de las que disponen solo se encuentran tras sus puertas a lo que ahora añaden una cocina impecable que consagra el espacio como el bar más gastronómico y exquisito de la ciudad.

Una carta que se define a sí misma

Aquí ya no se viene a 'tomar algo'. La nueva carta se traduce en otras y caviar, charcutería y quesos, ahumados y salazones, conservas premium, pinchos, entrepanes, bikinis, raciones imprescindibles, platos de cuchara caliente, carnes exquisitas y postres. Un recorrido pensado para quien quiere picar ligero, pero también para quien se sienta con calma a comer o cenar, sin prisas y sin reloj: no hay límite de tiempo, tanto en la zona de mesas dispuestas en un apacible comedor como en su zona de mesas altas con confortables taburetes. Y todo, con un solo objetivo: que el cliente disfrute a su ritmo y encuentre siempre lo que va buscando. El tiempo solo lo marca el comensal.

Escuchar al cliente y atreverse a cambiar

La evolución no ha sido capricho, sino una respuesta directa a lo que pedía la clientela. El equipo detectó que quienes se acercaban a la barra buscaban opciones más completas y versátiles y esa demanda es la que realmente ha impulsado una transición desde un concepto básico y muy orientado al servicio rápido, hacia una propuesta más ambiciosa, que refuerza el carácter gourmet del espacio y eleva la experiencia: más variedad, más cocina y más juego con el producto del propio centro.

El Club del Gourmet, al servicio del plato

Una de las grandes diferencias de esta barra está precisamente ahí: todo el Club del Gourmet, donde la charcutería, los quesos, todas las conservas y caprichos varios que atesoran sus estanterías, y sin que falte una sola referencia de su exclusiva bodega, juegan a favor de la experiencia. El cliente puede combinar un plato de la carta con un queso del expositor, unas lonchas de ibérico recién cortadas o una botella escogida al otro lado del pasillo. Lo que se ve en las estanterías puede terminar en la copa o en el plato, y eso convierte la barra en escaparate vivo del universo gourmet que se exhibe en El Corte Inglés.

En la práctica, eso se traduce en una cocina que trabaja con materias primas premium del Club del Gourmet, embutidos y quesos de la casa, tanto locales como internacionales, buscando sinergias internas y potenciando el valor del producto.

Clásicos de barra y nuevos platos calientes

El resultado se nota especialmente en algunos de los bocados más demandados: las gildas de Laredo, la ensaladilla rusa de elaboración propia o las ostras Gillardeau traídas desde Francia, que ya se han convertido en clásicos de barra. A ellos se suman nuevas incorporaciones que han entrado con fuerza, como los huevos con carabineros o los calamares a la andaluza con emulsión de piparras Ibarra, platos calientes pensados para ese público que pedía algo más que un simple picoteo.

Tres imprescindibles para una primera visita

Si es la primera vez que uno se sienta aquí, la casa lo tiene claro: hay tres paradas obligadas. Las ostras, esa ensaladilla rusa que resume bien el espíritu de la barra —producto, mimo y sabor — y el pincho de salmón, que en temporada se elabora con salmón ahumado de Uga, traído directamente desde Lanzarote.

La clientela habitual ha abrazado el cambio con naturalidad: la ampliación de carta y la incorporación de platos calientes han tenido una acogida más que favorable y, de paso, han servido para atraer a un nuevo público. A partir de las 12.00/12.30 la barra empieza a llenarse y se mezclan quienes paran a tomar algo rápido con quienes se instalan para un almuerzo largo y hasta un tardeo sin prisas. Una barra que, aparte de estar repleta de sugerentes elaboraciones y propuestas, se ha convertido en el punto de encuentro ideal y perfecto para el plan que sea, así que, sin duda, La Barra del Gourmet ya no solo es deliciosa sino de lo más versátil.

Servicio y atención con apellido 'gourmet'

Al otro lado, el equipo de sala trabaja para que el apellido 'gourmet' no sea solo un cartel. Formación continua en producto y atención al cliente, recomendaciones personalizadas, capacidad de anticiparse a lo que el cliente pueda necesitar y una puesta en escena más elegante y relajada que la de una barra convencional. La idea es que quien se sienta perciba algo distinto: selección cuidada de vinos y champán, variedad de productos selectos, embutidos ibéricos cortados al momento, quesos regionales, nacionales e internacionales y un servicio cercano, profesional, que acompaña y asesora.

Sin reservas, pero con todo el tiempo del mundo

La Barra funciona sin reservas, por orden de llegada, y presta servicio de desayunos, comidas, tardeos y cenas tempranas dentro del horario habitual del centro comercial, de 09:30 a 21:30. Una franja amplia que permite tanto el café temprano entre compras como la parada más hedonista del mediodía o de la tarde. Y siempre con la misma filosofía: que cada cliente viva su propia experiencia, ya sea con una única copa de vino y una gilda o encadenando la nueva variedad de platos.

Una pieza clave y ya imprescindible

En el mapa interno de El Corte Inglés Mesa y López, La Barra se ha convertido en pieza estratégica del Gourmet Experience: un punto de unión entre la experiencia de compra y el disfrute culinario, que aporta frescura, tendencia y un toque exclusivo a la planta. Desde aquí se ve pasar la vida del centro, pero también se decide qué productos acaban en las cestas de la compra. Probar, descubrir y llevarse a casa: ese es el círculo que pretende cerrar este espacio. Y justo en estas fechas, que nadie salga sin llevarse su Panettone marca El Corte Inglés, según los expertos, el mejor del mercado.

Y esto no se queda aquí. Desde la casa hablan de un concepto en construcción, cada vez más moderno, experiencial y gastronómico, con margen para seguir aportando valor y diferenciación. La sensación es que esta nueva etapa de La Barra no es un punto final, sino el principio de algo más grande: un lugar donde disfrutar en clave gourmet y donde el cliente, de paso, encuentra siempre una excusa para volver a asomarse a las siempre ansiadas y deseadas barras.