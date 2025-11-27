Arovium, premiado como el Mejor Aceite de Oliva Virgen de Canarias por el Cabildo de Tenerife Detrás del reconocimiento de Agrocabildo a este aceite, hay una emotiva historia familiar y más de siete años de trabajo en una pequeña finca de San Miguel de Abona

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:07 Compartir

Arovium es la marca de aceite que acaba de recibir la consideración del Mejor Aceite de Oliva Virgen (AOVE) de Canarias 2025 por parte de Agrocabildo, el servicio técnico de agricultura y desarrollo rural del Cabildo de Tenerife. Se trata de un producto muy cuidado, cultivado de forma ecológica, con una preciosa historia de vida detrás.

Aurelio Afonso Fumero planta un olivo el día del cuarto cumpleaños de su nieto Hugo. Su única condición fue que la finca en Montaña La Estrella (San Miguel de Abona) nunca se vendiera. Al fallecer, su nuera, Marta Rodríguez Cuenda, interiorista y profesora de Diseño, ahora como agricultora, se ha encargado de dar sentido al sueño familiar.

Marta Rodríguez Cuenda C7

Convertir la herencia en futuro, la tierra, en vida y el patrimonio en legado compartido son los principios que guiaron a Marta Rodríguez Cuenda a explorar la potencialidad de la finca de su suegro, un precioso olivar de 48 robustos ejemplares plantados a las faldas de la Montaña La Estrella, en San Miguel de Abona (sur de Tenerife).

«Este año Arovium ha producido 130 litros de AOVE, unas doscientas botellas de 250ml y otras cuatrocientas de 100ml», informa la galardonada.

El proceso de recolección de la aceituna se hizo de manera artesanal, peinando las varas del olivo, arrastrando con delicadeza la aceituna para no dañar las ramas. Todo el trabajo se desarrolló en dos fases (dos días) y al alba, para que la aceituna fermente lo menos posible.

Una vez la aceituna está en la manta, se recoge y se limpia, se retiran las hojas y posibles piedras de manera manual, se pesan y almacenan en cajas para que cuando pase al proceso de extracción, garantice la máxima calidad. Los 960 kilos de aceituna recolectada se trataron en la almazara de Cumbres de Abona y dieron los 130 litros de AOVE ahora premiado.

Arovium C7