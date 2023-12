Dicen que los amigos son como las estrellas, que no siempre los puedes ver, pero siempre están ahí. La persona que escribió esta frase no sabía que seguramente estaban todos en el restaurante preguntando por uno de sus amigos. «El jefe».

Estamos los camareros tan acostumbrados a escuchar la frase de «soy amigo del jefe» que ya nos parece el cuento del lobo. Tengo que decir que mi jefe y en general el dueño de casi todos los restaurantes, bares y cafeterías, son las personas con mayor número de amigos y amigas que he conocido nunca. También suele pasar que tienen muchos primos y primas.

Me recuerda aquel anuncio de los noventa de los vaqueros que terminaba su publicidad diciendo, «Mayoral hace amigos». Pues esto es igual, pero con un restaurante, salvando que estos amigos son un poco más interesados y en la mayoría de las ocasiones, no preguntan aquello de está el jefe para saludarlo, sino para conseguir algo que quizás no está al alcance de un camarero.

Nos pasa mucho que cuando estamos en un servicio y se acerca algún cliente preguntando por mesa, o simplemente llaman para hacer una reserva y lamentablemente no podemos darle mesa porque esta lleno, o son demasiados, o cualquier otro motivo que lo impida, nos salen con aquello de «soy amigo del jefe», como si eso pudiera solucionar que por arte de magia se quedara una mesa libre. O quizás es que a lo mejor por ser amigo del jefe, lo que se pretende es que levantemos a algún grupo de comensales para que «el amigo del jefe» ocupe su puesto.

De igual forma, si eres amigo del jefe tienes que saber que en nada ayuda decir que eres amigo del dueño, del jefe, del camarero. Esa mítica frase que ya pertenece al catálogo de anécdotas de la restauración, suena más como una amenaza al camarero, que como un símbolo de aprecio y amistad al dueño del restaurante. Normalmente lo que se persigue con ello es pasar por arriba de la decisión que ha tomado el camarero que en definitiva es el que está velando por el restaurante en ausencia del dueño que ha delegado esa confianza en él.

No obstante, ocurre que muchas veces estos «amigos del jefe» consiguen lo que quieren, ya sea porque el jefe llama y te dice que te busques la vida y consigas una mesa, o porque tienen suerte y en ese momento se libera alguna. Eso ocurre también con las invitaciones a una copa, o cuando pretenden quedarse dentro mucho más tiempo del horario de cierre del restaurante.

Sea por el motivo que sea, a mi como camarero este tipo de acciones me parecen más propias de un vasallo y un avasallado. Y define muchas veces el poco respeto de algunos clientes con el trabajo profesional del camarero.

A todos y todas los amigos del jefe del restaurante espero que en estas navidades se acuerden del él o ella y nos envíen una postal de navidad, así el año que viene ya nos habremos conocido al menos.