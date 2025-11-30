El ajo negro: tan pequeño y tan efectivo para la microbiota

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:41 Compartir

Imagínate un alimento humilde, cotidiano, de esos que siempre están ahí, pero que gracias a la magia de la fermentación entra en una especie de retiro espiritual a baja temperatura. Allí medita, transpira, se oscurece, desarrolla complejidad emocional y, cuando sale, es más dulce, más suave, y mucho más poderoso.

Como especialista en nutrigenómica, nutrigenética y microbiota, te confirmo algo: este proceso no solo cambia su sabor, también transforma la forma en que interactúa con tu organismo. Porque sí, tu genoma presta atención a lo que comes. Y tu salud lo nota muchísimo.

Seguro que ya lo sospechas, hablamos del ajo negro. Pasa y descubre mucho acerca de él.

Si te preocupa la inflamación silenciosa este es tu compañero ideal

Ajo negro Pasana Health

Cuando el ajo común se transforma en ajo negro mediante una fermentación controlada a baja temperatura, muchos de sus compuestos cambian de forma. El resultado es un alimento con mayor presencia de moléculas antioxidantes estables, como la S-allyl-cisteína, que ha sido estudiada por su capacidad de ayudar a modular la respuesta inflamatoria.

Así que si estás en esa batalla constante contra la inflamación baja pero persistente, la que te roba energía, la que te hace sentir con dolores constantes, cansancio crónico y te quita el buen humor, incluir ajo negro puede ser una pieza más del rompecabezas para mejorar esa situación.

Si tu metabolismo está 'en horas bajas'

Tus genes relacionados con la gestión de glucosa, lípidos y estrés oxidativo no trabajan solos: dependen mucho de lo que comes y de cómo lo procesas.

El ajo negro aporta compuestos que pueden favorecer una respuesta más estable a la glucosa, y su perfil antioxidante puede ayudar al equilibrio metabólico.

No, no es una varita mágica, pero sí un alimento que aportan grandes propiedades a tus sistemas corporales, especialmente si estás en proceso de mejorar hábitos, modular peso, o ganar energía sostenida.

Si buscas mejorar tu salud cardiovascular

Ajo negro Pasana Health

Aquí el ajo negro también brilla. Sus compuestos te aportan:

• Una mejor función endotelial (ese tejido delicadísimo que regula tus vasos sanguíneos).

• Moléculas que apoyan la gestión de tu colesterol dentro de parámetros saludables.

• Y favorece la circulación gracias a su capacidad antioxidante.

Tus arterias, que son más sensibles de lo que crees, lo reciben como un pequeño spa nutritivo.

Súper beneficioso para tu microbiota

Y esto, ¿qué significa? Que se comporta como prebiótico, alimentando bacterias que producen metabolitos beneficiosos.

¿Resultado? Menos inflamación, mejor comunicación intestino-cerebro y un sistema inmunológico que funciona con más armonía.

¿Cómo consumirlo?

Aquí viene lo jugoso, porque no basta con saber que es sano: hay que saber cómo usarlo.

En ayunas o primeras horas del día

Un diente de ajo negro por la mañana puede ayudarte a modular inflamación y estrés oxidativo desde temprano.

Antes de comidas ricas en carbohidratos

Si quieres apoyar la regulación de glucosa, tomar un diente o una pasta de ajo negro antes del plato principal puede ser una estrategia culinaria útil.

Combinado con grasas saludables

El aceite de oliva virgen extra, el sésamo o el aguacate potencian su absorción y su estabilidad. A tus genes antioxidantes les encanta esta combinación.

En formato 'umami medicinal'

El ajo negro no necesita dosis altas: 1–3 dientes al día son más que suficientes para aprovechar sus beneficios.

Y, lo más importante: dale continuidad

Sus efectos no funcionan como un trueno súbito, sino como una lluvia fina diaria que va cambiando tu biología.

Mi receta única: dulce umami de ajo negro, lima y dátiles

Ampliar Ajo negro Pasana Health

Te propongo esta crema para untar o como aderezo; sencilla, rápida, exótica, deliciosa y con un perfil medicinal muy potente que hará que tu salud en general te lo agradezca.

Ingredientes:

• 6 dientes de ajo negro

• 3 dátiles Medjool sin hueso

• Zumo de 1 lima

• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

• 1 pizca de sal marina

• 1 cucharadita de semillas de sésamo tostado

• (Opcional) Una punta de jengibre fresco rallado

Preparación:

1. En un mortero o procesador pequeño, machaca el ajo negro junto con los dátiles hasta crear una pasta oscura y sedosa.

2. Agrega el zugo de lima, el aceite y la sal. Mezcla hasta integrar.

3. Termina con las semillas de sésamo y, si quieres un toque picante-digestivo, añade el jengibre.

4. Úsalo como dip, como aderezo denso para verduras asadas o como untable sobre pan crujiente.

Y ¿Por qué es medicinal?

Esta crema combina antioxidantes (ajo negro), fibra prebiótica (dátiles), fitoquímicos cítricos (lima) y grasas saludables (AOVE). Un cuarteto que apoya la salud intestinal, modula inﬂamación y alimenta a tus microbios favoritos, además el sabor es curioso y está riquísimo.