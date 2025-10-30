La Academia de Gastronomía de Las Palmas elige a los mejores del año

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 11:03 Compartir

La icónica sala del Summum en el Hotel Bull Reina Isabel fue el escenario perfecto donde se desarrolló la votación, presidida por Alfredo Montes, presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas y que se celebró ante el notario Javier Guerrero, miembro también de la Academia.

Unas vistas privilegiadas sobre la Playa de Las Canteras y un menú a la altura de la importante votación celebrada ayer, donde la impecable organización corrió a cargo de Lourdes Hernández, directora de Eventos del Hotel Bull Reina Isabel.

Menú del encuentro: crema de espárragos de Gáldar, cherne sobre mojo de cilantro y semifrío de chocolate con cremoso de tuno indio

Máxima expectación

La de ayer no era una cita cualquiera, tocaba meter en la urna la votación de cada uno de los académicos a las cuatro categorías propuestas.

Así, las nominaciones a «Toda una vida» recayeron en el Restaurante El Padrino, Restaurante Samoa y Restaurante Casa Martel.

Los nominados a «Mejor jefe de Sala», recayeron en Rafael Hurtado de Poemas by Hermanos Padrón, Tero Afonso de Ribera del Río Miño y José Luis Sanagustín de Majuga.

En el caso del premio a «Mejor Sumiller», la academia repartió sus nominaciones Nikola Ivicic de La Aquarela, Diego Tornell de Bevir by Lopesan y Mario Reyes de Vinófilos. Y en el caso de «Mejor Restaurante»: La Aquarela, repitió candidatura el restaurante ganador de la pasada edición de los premios, Deliciosa Marta, Poemas by Hermanos Padrón y La Bodega de la Avenida.

Ampliar Urna con los votos emitifos C7

La votación, como así se encargó de transmitir el notario y académico, Javier Guerrero, resultó de lo más reñida, teniendo incluido que dar una segunda vuelta a la categoría de «Mejor Jefe de Sala».

Cuatro flamantes ganadores

Finalmente, los ganadores de esta edición de los Premios Anuales de la Academia de Gastronomía de Las Palmas recayeron en: Rafael Hurtado como «Mejor Jefe de Sala» de Poemas by Hermanos Padrón, el Restaurante Casa Martel al premio «Toda una Vida», Mario Reyes de Vinófilos como «Mejor Sumiller» y el Restaurante La Bodega de la Avenida, el «Mejor Restaurante«

La gala de entrega de dichos premios, cuatro 'Gánigos' del escultor Antonio Rodríguez Sosa , se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, en una fecha de especial significado para la Academia, siendo elegida por la unanimidad de sus miembros ya que, en dicho encuentro se reconocerá a Jerónimo Saavedra Acevedo, como «Académico de Honor a Título Póstumo», haciendo coincidir el homenaje con el segundo aniversario de su fallecimiento.

Una jornada con la que la Academia volverá a reconocer la excelencia del sector gastronómico insular, su lenguaje y su identidad, dejando de manifiesto, una vez más, la actividad esencial de la organización.