Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz Su teléfono siempre echa humo y pasa casi tanto tiempo en aviones como en su casa, pero su corazón solo le pertenece al municipio de Artenara

Ulises o Uli como se le conoce nació en la capital grancanaria, pero, a boca llena presume de ser natural de Artenara y de estar allí empadronado.

Cuando comienza a contarnos su vida nos relata que es titulado en Técnico en Electricidad y, de hecho, durante algún tiempo se dedicó a ello con empresa propia hasta que su habilidad social, porque la agenda de Uli sin miedo a equivocarnos es de las más cuantiosas en registros que puedan existir, le llevó casi sin quererlo a seguir conectando, pero no tomas de tierra ni corrientes eléctricas, sino personas e intereses.

Él, básicamente, se ha dedicado durante toda su vida profesional a hacer de nexo o como él dice que le llaman muchas veces: «a ser un conseguidor». De hecho, si tuviéramos que definirlo, Ulises sería algo así como un puente aéreo entre Madrid y Gran Canaria, porque, si ya de por sí es asombrosamente grande su red de relaciones en Gran Canaria, en Madrid es igual de gigantesca.

Un facilitador como también podríamos denominarlo, que cada día traza la línea recta entre dos puntos, buscando dueños para negocios o negocios para dueños en muy diversas actividades económicas: inmobiliarias y empresariales preferiblemente.

No cabe duda de que, ante cualquier planteamiento, él sabe cómo pocos dónde encontrar no solo las respuestas, sino también la fórmula y el propósito.

Miles de operaciones han visto la luz gracias a su intervención además de ser una persona que disfruta tremendamente con lo que hace y se le nota.

Tanta corriente fruto de tanta conexión, Ulises supo estructurarla en su principal empresa: Eco Capital, con sede en Madrid, un fondo de capital privado enfocado en real estate y que lejos de operar solo en España se ha abierto a otros mercados internacionales.

Pero sus inquietudes no terminan aquí y como última alegría, nos cuenta que acaba de entrar como socio en una bodega pequeña y súper especial en Ribera del Duero, a donde llegó para canalizarles líneas de distribución y comercialización y a cambio se quedó con participaciones. Un proyecto ilusionante para él y del que nos promete que pronto se organizarán catas en Gran Canaria, así que por ahora retengan su nombre: 'Pagos de Matanegra'.

Dentro de todo su mundo, también tienen su favorito, una finca en su municipio predilecto con casas cueva que parecen sacadas de un cuento y que coforman a nuestro portagonista con el nivel de experto en turismo rural con Artenara Vacacional.

Suma y sigue porque su vinculación directa con la gastronomía le llega también como fruto de su universo conectivo y muchas han sido las veces que ha ayudado a organizar 'saraos' de lo más sabrosos y como prueba de ello, las espectaculares fiestas que este verano se dieron cita en El Senador.

Pero, si hay algún fin en el que colabore siempre de manera absolutamente altruista, poniendo su agenda a disposición de la causa, ese motivo se llama 'Kilómetros por sonrisas' (Kms x Sonrisas) una entidad sin ánimo de lucro que se dedica, entre otras cosas, a apoyar a familias con menores que padecen cáncer infantil y enfermedades raras, tanto en lo logístico como en lo afectivo y económico.

Con todo esto en la coctelera, se podría decir que Ulises es casi omnipresente porque, en todo lo que trate, en todo lo que medie y en todo en lo que colabore, Ulises siempre está, de carne y hueso, para seguir generando corrientes.

Hoy, en su apretada agenda abre un paréntesis para contarnos su ruta de locales favoritos en la isla redonda y, como no podía ser de otra manera, Artenara es parada obligatoria.

Dónde desayuna Ulises Díaz

Si está por la isla casi seguro que podremos encontrarlo en El Yantar, disfrutando de su bocadillo de tortilla o su pulguita de jamón o de carne mechada.

Otro rincón que no perdona al empezar el día es el Midway y el pincho tortilla de Ramón.

Los almuerzos de Ulises en Gran Canaria

Se declara fan absoluto de los arroces y no perdona los de Jonay Santiago en El Ronqueo.

Otros por los que suspira son los de Braulio en Majuga, aunque también nos apunta que su cocina, de principio a fin es puro espectáculo, así como la siempre exquisita atención de José Luis Sanagustín.

Nos confiesa que siente pura admiración por la cocina de Borja Marrero en Muxgo, a donde acude cada vez que puede y si se trata de poner rumbo al norte, Casa Romántica y sus nuevos menús. Impresionantes.

Si toca salir al centro de isla, Ca´Manolo es su lugar favorito, por sus potajes y su maravillosa cocina canaria y como no, la familia que lo regenta, desde Manolo y Mari Pino hasta sus dos hijos.

Si toca rumbo sur, El Senador es su casa y un japo taco su antojo preferido y de segundo un buen pescado o su langosta con papas y huevos fritos.

Y nos ponemos en pie para aplaudir su secreto en Artenara, la Biocrepería Risco Caído. Un local de lo más especial para Ulises donde elaboran unos extraordinarios crepes salados con producto de kilómetro cero riguroso.

Las cenas de Ulises Díaz

En la capital, Karbón Kale, para él de lo mejorcito en la zona de Triana. Un local, nos apunta, que han levantado con muchísimo mérito y donde todo está delicioso.

Hacia el norte, la excelencia de Casa Brito en Visvique, para Ulises un local imprescindible.

Rumbo al sur, parada en un lugar tremendamente especial para él: Salinas de Tenefé, donde los viernes se vive un puro espectáculo, ideal y mágico de la mano de los hermanos salineros. Solo los viernes, solo 6 o 7 platos, unas guitarras, unas cuantas canciones y Ulises no necesita más.

Y si cae la noche y está en el sur: La Palmera Sur y Sidecar con Manolo y María, siempre. Y que no falte su bocadillo de calamares y sus berenjenas.

Las copas, casi nunca

Nos confiesa que es más de sobremesas que de destilados, sobre todo porque cada vez quedan menos locales en Las Palmas para disfrutar de una copa, aun así, si surge el ratito podremos encontrarlo en Carlichi, el precioso bar de la capital grancanaria.

