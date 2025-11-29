Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López Nuestra protagonista de hoy es de esas personas que, si no existieran, habría que inventarlas y la isla entera le debe, a ella y a su socia, diez deliciosos y preciosos locales

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:51 Compartir

Nació en Gran Canaria, pero el amor de su padre por los galgos, la llevó a cursar sus estudios superiores en Dublín. Lo que sí tuvo claro fue el momento de regresar para empezar a andar un camino en la isla que, desde sus inicios estuvo fuertemente vinculado con el sector servicios.

Aquellos comienzos la llevaron a trabajar en una agencia de viajes y, como una constante en su vida, una cosa siempre le ha llevado a la otra y ella, lejos de acomodarse, cambia, prueba y trabaja porque no ha sabido vivir la vida de otra manera. Al igual que también sabe ponerle nombre y apellidos a cada una de las personas que le brindaron las oportunidades que se presentaron a lo largo de su vida y de la mano de Pablo Barbero, porque él no quería a nadie más, fue durante cuatro preciosos años la directora comercial del Hotel Santa Catalina.

Una etapa que terminó para desarrollar lo que ella misma llama un trabajo apasionante como supervisora de handling en las Líneas Áreas Canarias, LAC, creándolo todo desde cero y liderando equipos de centenares de personas durante más de dos años, oportunidad que le brindó Antonio Armas.

Suma y sigue porque a partir de aquí, el nivel de especialización de su currículo, la llevó también a ser la delegada de Air Truck para Canarias, una compañía de carga área para la costa africana, donde se encargaba de comercializar la bodega de carga con mercancía general para exportación al continente africano.

Hasta que las instituciones pusieron sus ojos sobre ella, básicamente por su trabajo, sus conocimientos y su formación y desde el Cabildo de Gran Canaria la 'buscaron' y la nombraron directora gerente del Patronato de Turismo durante una legislatura completa y de aquellos años solo tiene palaras de agradecimiento y reconocimiento para Andrés Herrera porque, como ella misma cuenta, «Me dejaba trabajar».

Una institución por otro lado, de la que recuerda en sus comienzos como los equipos salían corriendo escaleras abajo unos minutos antes de las tres y, al finalizar su gestión sucedía todo lo contrario, daban las horas en el reloj y la gente seguía pegada a su puesto de trabajo, sacando adelante los cientos de proyectos que se desarrollaron durante esta etapa. Porque, si es innegable que gestionar y organizar son otros dos apellidos que acompañan al nombre de Pilar, hacer equipos, escuchar a las personas que los conforman y motivarlos siempre ha sido su función más brillante y memorable.

De aquella etapa, Pilar nos cuenta que se enamoró perdidamente de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria y de su marido así que una vez y finalizó la legislatura, lo aparcó para ser madre de sus tres hijos. Un tiempo que Pilar alargó porque su marido enfermó y tocaba acompañar y tocaba cuidar y no pensar ni hacer absolutamente nada más.

Cuando todo logró superarse, a ella la vida le pedía reconectar con su esencia, la que ella define como: «Soy nieta de cambullonero e hija de empresario y el gusanillo por emprender, por crear y por trabajar, me ha picado toda la vida».

Su inquietud se cruzó con su socia, Macame y su marido Franco y juntos idearon lo que hoy es una cadena de exitosos restaurantes que todos conocemos: Scooter's Pizza Factory. Un grupo que ha ido creciendo de la mano de ambas: Pilar con cabeza, números y gestión y por su lado Macame con tiempo, dedicación y emoción, porque, pocas personas pueden decir que hayan ideado locales tan cargados de buen gusto como los que toca Macame.

De aquel primer local, hoy lideran un grupo con más de 10 restaurantes, no solo los Sccoter´s sino también los deliciosos Vai Piano y las preciosas y deliciosas cervecerías La María además de uno de los rincones más encantadores de la isla: el restaurante La Bahía del Pajar. Un grupo que ha ido creciendo en el camino correcto y en el que hoy, Pilar y Macame, Franco y Arturo coordinando todo en cocina, 'Panchi' Artiles como gerente y Sonia en recursos humanos, lideran un equipo de más de 140 personas porque para ellos, todas y cada una de esas personas son el corazón del grupo. Y que a nadie se le olvide que hace 16 años, todo esto lo comenzaron a crear dos madres de familia.

Nos reconoce que siempre ha disfrutado muchísimo con Macame y que no recuerda un solo día de estos 16 años en que no haya trabajado, incluso cuando atravesó y superó un cáncer de mama porque para ella fue esencial para su curación el hecho de seguir trabajando y confiar ciegamente en sus médicos: Delvys y Víctor.

Es más, cuando se lo diagnosticaron, jamás sintió miedo porque desde el principio se prometió ser fuerte, valiente y salir adelante y su única preocupación era el hecho de contárselo a sus hijos. «No les disfracé nada porque el cáncer está ahí, a todos nos puede tocar y hay que quitarle el miedo al nombre y a la enfermedad».

Pero lejos de sentirse estresada o superada por su actividad, Pilar tiene tiempo y lo dedica como ella sabe hacer con total intensidad, a ejercer comoconsul honorífica de Filipinas, cargo que le llegó por petición de la numerosa comunidad filipina que vive en Gan Canaria, como reconocimiento a su ayuda a cada uno de ellos. A lo que Pilar añade que el agradecimiento es mutuo porque muchas han sido las veces y las circunstancias de su vida en las que esta misma comunidad la ha ayudado a ella a cuidar de los suyos y a responder trabajando espectacularmente bien en los restaurantes del grupo. De hecho, ahora mismo se encuentra en otro de sus tantos retos y es que, la tercera generación de esta comunidad que ya residen en Gran Canaria acuda a la universidad y se sigan formando en estudios superiores. Y a nadie le cabe duda de que ella será capaz de contagiarles tan extraordinario propósito.

En paralelo, Pilar junto a su marido presiden un equipo de fútbol, el Club Atlético de Gran Canaria y, llegados a este punto cabe la pregunta: ¿qué hace alguien como tú presidiendo algo como eso? Y ella, risueña como siempre, nos responde que el fútbol fue el deporte de sus hijos por más que ella intentó disuadirles con otras actividades paralelas y, fue tanta la felicidad, el entusiasmo, el esfuerzo que pusieron siempre mientras entrenaban y jugaban que hoy tiene claro: el fútbol, como deporte estrella, es una de las mejores herramientas que contribuyen al desarrollo de las personas: disciplina, equipo, superación, esfuerzo. Además, como a ella nunca le ha gustado lo fácil, el club tiene su sede en el barrio de Jinámar, creando con ello un espacio seguro para todos los niños y familias.

Más de 350 chavales, en edades comprendidas entre los 6 y los 25 años, repartidos en varias categorías, incluida la regional y con dos equipos femenimos. Un pequeño oasis donde proteger y ayudar mediante el deporte, demostrando que otra vida y otro mundo son posibles. Vivas donde vivas. Y, aunque lo dice de pasada, no reciben ni una sola ayuda pública, pero, también nos cuenta: «Lo hicimos por ellos y ahora somos nosotros los que no podemos estar sin ellos».

Con todo y con esto, lejos de parecer estresada o superada ante tanta actividad y entrega, Pilar sonríe todo el tiempo y le preguntamos de dónde saca tanta fuerza, coraje y valentía y nos responde con una sonrisa aún más ancha: «Decidí ser la actriz principal de la película de mi vida».

Hoy, además, nos reserva un buen rato en su agenda para contarnos dónde disfruta del sabor que ofrece la isla de Gran Canaria, lugares que, para ella son importantes no solo por la comida que ofrecen sino el espacio donde lo hacen.

Los lugares favoritos de Pilar en Gran Canaria

Arranca dejándonos claro y cristalino que para ella no hay mejor lugar que su casa y su comida. Porque le encanta recibir amigos, disfrutar con la cocina, pero sobre todo con la compañía.

A partir de aquí, comienza su ruta, el número 1 para ella, La Locanda El Roque porque no ha habido dos como Atilio, porque el espacio que ideó solo él podía llenarlo de tanta belleza, desde la cocina hasta la última silla. Detalles que convirtió, junto a Susi y a Estela en un universo propio y en el restaurante con más encanto de la isla.

Ampliar La Locanda El Roque C7

Madre del Amor Hermoso, en el mismo Paseo de Las Canteras, porque Coto, Francis y Trina llenar de cariño todos los locales que tocan y consiguen que el público disfrute con los cinco sentidos. Y que no falte el enorme amor que Pilar, esposa de Coto, pone en cada rincón, cada mañana.

Ampliar Madre del Amor Hermoso C7

Se declara fan de la cocina nipona y cuando quiere disfrutarla solo la encontraremos en dos locales de la capital grancanaria: El Bento Japonés porque Teresa y Rohit son únicos y Umare Sushi y encantador rincón que han creado en Rafael Cabrera. Para Pilar, el lugar perfecto donde disfrutar de un sushi siempre delicioso y seguir de camino a la oficina.

El Bento Japonés C7

Si se trata de hablar de auténticos «cracks» del sector, Pilar lo tiene claro: Efrén Guerrero y Ale Santana de La Bodega de la Avenida. Dos profesionales con mayúscula que siempre que acudes solo saben darte lo mejor: elaboraciones, producto y servicio excepcional.

Ampliar La Bodega de la Avenida C7

Nos cuenta también que no ha existido ni un solo aniversario de boda que no haya celebrado en el Novillo Precoz, porque su ambiente es de lo más romántico que existe en Gran Canaria y porque son infalibles siempre. Además, nos cuanta que sigue admirando ese palmito en la ensalada y esos polvitos uruguayos al postre.

Ampliar Novillo Precoz C7

Y como cierre y cuando tiene a todos sus retoños en casa la excursión gastronómica en la isla siempre es La Palmera Sur, el favorito de la familia.

Aun dando por finalizada su lista, su modestia no le permite nombrar sus restaurantes, pero sí que podemos hacerlo nosotros por ella: en cualquiera de los Scooter´s se pueden disfrutar de pizzas y hamburguesas increíbles, además de elaborar la mejor pizza magarita de la isla. En Vai Piano la pasta fresca por definición y en La María Cervecería, locales donde picar algo, beber buena cerveza y en ambiente súper cuidado, se disfrutan en simultáneo.

Vai Piano, La María Cervecería y Scooter´s Pizza C7