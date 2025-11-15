Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn Por sus venas corre con la misma intensidad sangre canaria y libanesa y el sector de la hostelería en la isla no guarda ningún secreto para él

David vivió de cerca la hostelería y cómo se regentaba un restaurante desde que abrió los ojos al mundo. En su memoria y en la de su familia los recuerdos más tiernos están ligados a los restaurantes que regentó su abuelo: el del antiguo Hotel Metropole, el del también Hotel Monopol, en el Hotel Santa Brígida, hoy Hotel Escuela y en la Ostería Bar en el Monte Lentiscal. Y todos ellos contribuyeron a escribir la historia de la gastronomía en la isla de Gran Canaria.

Pero, antes de todo esto, David nos cuenta que, el hecho de ser isleño fue capricho, primero de la casualidad y después del amor a primera vista. Su padre, un jovencito libanés que un día partió desde África con intención de llegar a Suecia para casarse, cambió de planes y, lo que nadie se esperaba, ni tan siquiera él mismo, es que su escala en Gran Canaria lo llevaría hasta uno de los restaurantes del abuelo de David y tan pronto como su madre salió por la sala, el flechazo hizo que no se volvieran a olvidar el uno del otro.

Regresó a África y entre cartas y boda por poderes en la distancia se gestó el inicio de una familia, la suya, quienes levantaron el Restaurante Fenicia en la calle Blasco Ibáñez, el primer restaurante de cocina libanesa en España y pionero en otros asuntos como idear los envases y las fórmulas de la comida para llevar en Gran Canaria.

Aquel restaurante fue un antes y un después en la vida y los paladares de los grancanarios pero, sobre todo, en la vida y el futuro de David.

Se recuerda siempre echando una mano, junto a su hermano y su hermana, aprendiendo sin querer y de la forma más natural que existe todos los secretos de lo que sería su profesión a futuro, en la mejor escuela que pudo tener tras las puertas de aquel restaurante pionero que enseñó a la ciudad otros acentos y que convirtió la mesa en punto de encuentro.

Un árbol genealógico en el que se encuentran fogones y manteles. Relatos y retazos familiares que grabaron en David, por y para siempre que 'servir' no consiste en 'llevar y traer'..

Por aquel entonces, solo en aquel local el padre de David daba cabida a 12 empleados y el salario, bien remunerado en la época de los sesenta, rondaba las mil pesetas. Hoy, David siente un orgullo tremendo y nos reconoce que fue hijo de un extraordinario emprendedor y que los libaneses están hechos de pasta de cedro y esa, como él cuenta «Es otra madera».

Durante 53 años ese restaurante fue testigo del devenir de la cuidad, de su desarrollo, de su expansión, de su crecimiento y jamás dejó de ser centro neurálgico para los amantes de la cocina libanesa, consolidándose durante todos muchos años como una auténtica gastro-embajada en Gran Canaria.

Por esos derroteros que toma la vida, su padre decidió trasladarse al sur, pero ya no fue lo mismo. Doce largos años hasta que el amor por una higuera les hizo trasladar su casa al Monte Lentiscal y los kilómetros se multiplicaron y lo convencieron para que guardara los calderos y colgara el delantal.

Le llegó a David también el momento en la vida en que había que formarse a nivel superior y comenzó, como no podía ser de otra manera, en la rama de hostelería, en un ciclo formativo en restauración durante dos años que lo convirtieron en Técnico Superior en Alimentación y Bebidas. Pero no se conformó con eso, poco después se diplomó en Turismo por la ULPGC y durante los tres años de carrera simultaneaba trabajo en el inolvidable restaurante La Raíz del Verol comandando una de las salas. Años que todavía recuerda y personas, como Juan y Cruci de quienes afirman aprendió lo mejor.

Quiso seguir avanzando y para ello obtuvo el Certificado de Adaptación Pedagógica tras una llamada de la Consejería de Educación donde demandaban de su capacidad y sabiduría para formar alumnos en pastelería y cocina, en el CIFP de San Cristóbal.

Cursos teóricos que David convertía en prácticos gracias al apoyo de Carmelo Vega y el también inolvidable Monte Verde donde sus alumnos tenían la oportunidad de practicar todo el conocimiento aprendido.

Hasta que llegó la llamada de un viejo amigo y compañero, Juanfi Bautista y lo animó a entrar en un proyecto hostelero absolutamente innovador en la capital grancanaria: el Wiston Cathedral. Un local destinado a marcar un antes y un después tanto en concepto gastronómico como de ocio. Pero de nuevo, una llamada a la formación vuelve a tocar en su puerta y comienza a impartir clases en el Hotel Escuela de Santa Brígida.

Pero todo volvió a cambiar durante unas vacaciones a Cuenca, donde 'tropieza' con su mujer y en 2005 abandona todo y va tras ella a Toledo. Gracias a un antiguo compañero acude a una entrevista laboral con el propietario del famosísimo Restaurante Adolfo. Y segundo flechazo en la vida de David porque, la bodega de este restaurante, sus referencias y su disposición, son únicas en el mundo.

De sus años allí como sumiller, David suma más de 1000 anécdotas, conoció a cientos de personas relevantes del país y del extranjero, ejerciendo como sumiller ante la mismísima Carolina de Mónaco entre otros y, como el propio David dice «aquellos años sí que fueron una verdadera escuela y fue realmente donde aprendí la importancia del producto local cuando quieres ser el mejor y diferenciarte.». Años donde también nos cuenta que la intensidad, los horarios y la entrega eran absolutos. Cinco intensos años donde nace también su hijo Pablo en 2008 y, para 2010, Gran Canaria volvió a ser su casa.

Pero a David le sucede lo que pasa a los grandes profesionales, a aquellos que se forman a conciencia y que son capaces de enseñar con la misma intensidad con la que aprenden y un nuevo timbre suena en su puerta. Su amigo, Carlos Nobauer le invita a entrar en el Centro de Alto Rendimiento de Hostelería, hoy Escuela de Hostelería de Las Palmas, centro que hoy dirige David, pero, entremedio, como él mismo dice «me han sucedido muchas cosas buenas» porque, si tuviésemos que detallarles el currículo de David necesitaríamos unas cuantas entrevistas más. David es, entre otras muchas especialidades y las antes nombradas: Titulado en Sumillería, Formador Homologado de Vinos de Jerez, Formador de Champagne, aparte de embajador en la materia cuando ganó el 'Ambassadeurs du Champagne' en Rems en 2008, además de conseguir el 3º puesto como Mejor Sumiller de España en 2009 y a todo esto añadimos más líneas con su formación de post grado por la Universidad de Barcelona donde adquirió el Máster Oficial en Innovación en la Gestión Turística del Patrimonio Culinario y Gastronómico.

Además de todo esto, David ha ejercido también rol institucional adicional como director del Área de Restauración del Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias, ha dedicado tiempo y conocimiento con publicaciones de artículos y recomendaciones en medios gastronómicos canarios y participa de manera frecuente como formador, divulgador y ponente en catas en espacios profesionales y por si todo esto fuese poco, David es el presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias. Y como dato curioso que quizás no muchos conozcan David es autor de dos libros: De la cepa a la copa, El vino y su servicio. Guía del Vino para Torpes. Editorial Oberón (Grupo Anaya) y El Vino y su Servicio de la misma editorial.

Como resultado, qué duda cabe que, la suya es una sólida formación y experiencia en turismo y hostelería con una especialización visiblemente destacada en sumillería y servicio de sala, a donde ha llegado a ocupar cargos directivos en formación hostelera y en asociaciones profesionales del sector, como así es en la actualidad y, si tuviésemos que definirlo en pocas palabras, David es el referente en Canarias en la profesionalización de la sala, la restauración y la formación de nuevos profesionales del sector.

Tanta suma de talento, de formación y de experiencia, lejos de colocarlo en un podio, sus palabras solo suenan a gremio: a animar a formarse, a abrir puertas, a tender la mano a quien llega, a celebrar los éxitos de los compañeros, a defender la profesión sin trincheras, insistiendo en mirar a ras de suelo: la hostelería real está hecha de equipos, de turnos, de detalles que nadie ve y sin los cuales nada funciona.

Él va llenando aulas, organizando catas, tejiendo redes con hoteles y restaurantes, poniendo en valor una sala que demasiadas veces olvidamos en los aplausos y lo hace con la terquedad amable de quien cree en su oficio y en su tierra, esa tierra por las que hoy nos guía para contarnos dónde encuentra todo el sabor y lo hace de la misma manera que cuando explica lo que vas a beber, mirando directamente a los ojos y trasladando todo el amor que siente por su profesión, desde el primer sorbo.

Los desayunos de David en Gran Canaria

Nos cuenta que su desayuno, normalmente, son simples y en casa, pero, si a media mañana el cuerpo le pide algo, lo encontraremos en la Cafetería Capricci, un local cerca de su trabajo donde tienen una oferta de desayunos estupenda y donde siempre se pide un zumo, un café con leche de avena y una pulguita deliciosa de pollo con queso y tomate.

Otra cosa son los fines de semana, cuando lleva a su madre de paseo por el CC Alisios y entonces no perdona tomar asiento en Café Regina porque su café está riquísimo y lo acompaña de un sándwich vegetal o un bocata de jamón.

Aunque, también puede ser frecuente que tome asiento en La Petite Marie porque sus dulces, con el azúcar bastante ajustado son deliciosos.

Los aperitivos, almuerzos y cenas de David

Si toca tomar aperitivo, no perdona las buenas gildas, la ensaladilla, las mollejas y el pulled pork en Tasca La Marillanos.

Y tanto a mediodía como a la noche, su ruta comienza en el Gastro-Grill F29, un local del que acaba de tomar las riendas y la parrilla el maestro Inti Ramsés y donde sus mollejas son de las mejores de la isla, además de elaborar tras su barra auténticos mojitos cubanos y excelente coctelería.

Cuando tiene antojo de comida asiática, David no lo duda: Fuji y cualquier plato de su carta, pero nos reconoce que lleva tiempo queriendo tomar asiento en Yoshihiro en Telde.

La cocina libanesa no podía faltar en su ruta y cuando no la prepara él mismo en casa acude a Monte Líbano en el Paseo de Las Canteras.

Si se queda por su barrio, en el Monte Lentiscal, David toma asiento en el Restaurante Bentayga, sobre todo los sábados y domingos porque le encanta la cocina de Eduardo Nuez, su jefe de cocina.

Si el día se presenta de arroces, David no lo duda: Majuga y cualquier elaboración de Braulio y la exquisita atención de José Luis Sanagustín.

Para cuando quiere probar Gran Canaria de principio a fin y clavar los pies en su tierra, David acude a Casa Romántica, un concepto para él, absolutamente sincero.

Dos son los puntos cardinales para cuando el día se presenta carnívoro: Asador Las Lilas hacia el sur con Fermín a la parrilla y el excelente Casa Brito hacia el norte de la isla con Brito y Salvador.

Y en su ruta no pueden faltar dos excelentes locales en materia de pescados: La Cofradía de Taliarte por su exquisita morena frita y su caldo de pescado y el siempre Nelson en Arinaga por su sublime cocina marinera de producto, su carpaccio de camarón o de jurel, su medregal a la espalda y su exquisita selección de vinos.

Las copas de un extraordinario sumiller

La ruta, como no podía ser de otra manera, la marcan los vinos y si puede acompañarlos de un bocado, mejor que mejor, así que partimos en Vinófilos Triana para el primer brindis.

Admira también el local de Paco Puchi Cardona y su apuesta por los vinos naturales en La Viña del Puerto.

Y, como cierre, la barra del Manuela Jimena Bar donde picar algo y tomar un buen vino en su barra, siempre es un plan gastro estupendo.

