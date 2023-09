7 libros gastronómicos que son tendencia

La gastronomía también se disfruta en la lectura, donde sumergirse en multitud de cocinas, sabores, viajes o productos de todo tipo explicados a base de historias, estudios o simples anécdotas de sus autores. La literatura gastronómica siempre ha tenido su nicho, mucho más allá de los recetarios, que siguen liderando el sector con solvencia.

La explosión de nuevas tendencias, sean o no de alta cocina, lo exótico de lo lejano o las apasionantes vidas de personas relacionadas con la gastronomía y el espectáculo, como es el caso del irrepetible Anthony Bourdain, están siendo tendencia entre un público cada vez más interesado en adentrarse en todo lo relacionado con el comer y el beber.

Por eso, y para facilitar algo la cosa a la hora de elegir el libro perfecto dependiendo de los gustos o los intereses, le ofrecemos un pequeño listado que sin duda le dará mucho placer.

1. El mundo del sake

Dicen de esta joya que es la guía imprescindible para conocer el mundo del sake y descubrir sus inmensas posibilidades gastronómicas. «Un día fui a una izakaya (taberna japonesa) donde me ofrecieron a probar un sake que estaba riquísimo. No tenía nada que ver con el que yo conocía. Era una bebida delicada, sedosa y llena de matices. Se puede decir que desde aquel día, ese elixir cambió mi vida. Simplemente me enamoré de él», relata Mayuko Sasayama, la autora del libro, zanjando que «también hay que saber que la diversidad de sakes es amplísima. Todos conocemos gente a la que no le gusta el queso azul pero no por ello significa que no le guste el queso en general, o que le atraiga el queso fresco, pero no el manchego curado, ¿verdad? Pues también esto ocurre en el mundo del sake».

2. Mejor si pica

El picante tiene sus fanáticos y sus detractores, no hay término medio. En los últimos años parece que vive su etapa dorada, con multitud de adeptos que se lanzan a conocer en profundidad el mundo del picante, sus matices y sus posibilidades gastronómicas.

Este libro de Anilú Cigüeñas ofrece «un completo y sorprendente recorrido por el universo del picante que, con ciertas dosis de humor, nos da pistas sobre sus misterios —¿por qué pica? ¿es afrodisiaco? ¿es adictivo?—, pero sobre todo nos enseña que no todos los picantes son iguales, nos ayuda a entenderlos para usar los que tenemos a mano, y a tratarlos de manera que se adapten a nuestros gustos y al de nuestros comensales».

3. Jon Cake

Amantes de las tartas de queso, aquí tienen su libro soñado. Jon Cake, el joven chef que ha revolucionado el mundo de las cheesecakes, «nos ofrece en esta obra los secretos mejor guardados de las mejores tartas de queso como las que elabora artesanalmente y a diario en su obrador del Born barcelonés, donde ha desarrollado más de 200 tartas de queso diferentes», apuntan desde la editorial.

A través de la búsqueda de la textura perfecta, el equilibrio absoluto de los ingredientes, el uso de la materia prima de mejor calidad y, sobre todo, con el sabor a queso como elemento indiscutible, Jon Cake nos descubre en este su primer y esperado libro todo un mundo de sabores infinitos para que puedas apasionarte como él por la cocina y las tartas de queso más gourmet.

4. Bourdain

Su muerte en 2018 dio paso al mito. Anthony Bourdain es un polifacético personaje que ya forma parte de la historia de gastronomía gracias a sus innumerables viajes por todo el mundo, comiéndoselo todo y analizando esos territorios con su particular y rebelde estilo. Cocinero, presentador de televisión, escritor y provocador, Bourdain supo conectar siempre con su millonaria audiencia con la gastronomía como hilo conductor.

«Desde su infancia y adolescencia, hasta sus primeros años en Nueva York, pasando por la génesis de sus memorias, —Confesiones de un chef, que cambiaron el panorama de la gastronomía—, hasta su aparición como personalidad de las letras y la televisión, a través de los comentarios de amigos y colegas como Eric Rippert, José Andrés, Nigella Lawson o W. Kamau Bell, así como de miembros de su familia, como su hermano o su difunta madre, vemos las múltiples facetas de Tony: sus motivaciones, su ambivalencia, su vulnerabilidad, sus defectos y su brillantez», apunta la editorial sobre el libro escrito por Laurie Woolever, colaboradora y confidente de Bourdain durante largo tiempo.

5. Mujeres en la alta gastronomía. Una historia de las chefas

«En 1933, la Guía Michelin France crea su cuerpo de inspectores y otorga sus primeras tres estrellas. Tres de aquellos primeros siete restaurantes franceses honrados con la máxima distinción tenían a una mujer al frente de la cocina. Es la prueba de que las mujeres ya estaban ahí, en el nivel más alto de la gastronomía, por más que fueran discretas e incluso silenciadas», se define este interesante libro.

«Tiempo después las siguieron cocineras al mando de todos los niveles de la restauración. En España, ya en las últimas décadas del siglo XX, chefas catalanas revolucionaron la restauración de Barcelona. Y, en paralelo, hubo chefas gallegas, vascas, madrileñas... Hasta nuestras primeras mujeres con estrella», apunta Óscar Caballero, autor de este libro fundamental para entender el papel de la mujer en la alta cocina, muchas veces alejado del foco mediático.

6. Planeta Pan

La sinopsis de Planeta Pan, Edu Lavandeira, es una declaración de intenciones: «Dulces, salados, planos, voluminosos, enriquecidos, aromatizados, bellos, espectaculares, extravagantes, extraños, impactantes... Estas páginas están plagadas de muchos y diversos panes, todos ellos deliciosos y con algo en común. Son elaborados artesanalmente y compartidos diariamente por millones de seres humanos en diferentes puntos del planeta».

Este es un libro que pretende «hacerte viajar, abrir tu mente y convertirte en mejor persona. Porque viajar y conocer que existe más allá de nuestras fronteras nos hace mejores seres humanos. Más comprensivos, más abiertos, más felices».

7. Los nuevos viñadores

Luis Gutiérrez, autor del libro y catador de Robert Parker en España, se lanza a un ambicioso proyecto que tiene como forma un formidable libro que hará las delicias de todos los enamorados del mundo del vino.

«Viajé durante casi dos años con mi amigo y fotógrafo Estanis Núñez, como en los viejos tiempos del rock and roll, hablando, fotografiando, bebiendo y comiendo juntos. En Los nuevos viñadores presentamos catorce perfiles de viñadores, una selección personal mía, todos diferentes, que cubre la mayoría de la geografía vitícola española. Hay otros, pero estos son los que están. Sus perfiles hablan de historias, de paisaje, de viñedo y de gastronomía, de pasión y de tradición. No encontrarán taninos, ni antocianos, ni añadas, ni puntos, ni notas de cata. Apenas les hablaré de vino».