Los dos matemáticos canarios que arrasan como 'influencers' gastronómicos

Todos los conocen como la pareja detrás de 'Canary Foodies', el perfil en Instagram donde Cristina y Marcos comparten sus experiencias gastronómicas por multitud de restaurantes de cualquier parte del mundo, con especial énfasis en Canarias, ya que los protagonistas son de Tenerife. Cualquiera lo diría, teniendo en cuenta el gran volumen de restaurantes que visitan en todas las islas y en cualquier ciudad de España.

Todo empezó hace tres años, cuando esta pareja de matemáticos se lanzó a la aventura. «Nos pasábamos miles de fotos de comida y restaurantes en un grupo de amigos, donde cada uno recomendaba sus descubrimientos», apunta Marcos, a lo que su mujer le añade que «siempre te decía que para qué hacías tantas fotos si no haces nada con ellas, aprovéchalas». Esa fue la semilla que plantó lo que ahora es 'Canary Foodies', con cerca de 30.000 seguidores en Instagram.

Ambos han compartido juntos los últimos catorce años, los últimos cinco como un feliz matrimonio enamorados también del buen comer. Matemáticos de formación, ella es profesora en un instituto público y él es profesor de la Universidad Europea de Canarias, además de formador de futuros profesores en el máster de profesorado, con especialización en tecnología. Sabiendo esto, llama más aún la atención la capacidad de ambos para sacar tiempo de donde no lo hay y visitar cientos de restaurantes cada mes.

«Hacemos un esfuerzo grande, corrigiendo exámenes en los aviones y en hoteles. Además Marcos tiene suerte porque puede trabajar mucho desde casa», apunta Cristina. Profundizando más en esta gestión del tiempo para conseguir publicar tanto, Ascanio señala que «también soy autónomo, dedicándome a vender un programa educativo que enseña matemáticas. Ese programa está viviendo un 'boom', trabajando en catorce países. Yo soy parte del equipo de desarrolladores, y ahora mismo estamos haciendo una apuesta muy fuerte por venderlo aquí en España. De ahí que me tenga que ir los lunes a la península y volver los jueves o los viernes, aprovechando todos esos viajes para seguir conociendo restaurantes».

Los que sigan el perfil de 'Canary Foodies' o visiten su página web, se encontrarán con un canal muy bien elaborado, con rutas, eventos físicos, fotos de mucho nivel y reseñas de cada restaurante. Una página de alta calidad que firmaría cualquier experto en redes y tendencias gastronómicas, algo que ellos no eran cuando decidieron abrirlo. «No teníamos nada de conocimiento. Dijimos de crearlo y a ver qué pasa, creciendo poco a poco y fijándonos en lo que más gustaba. Todavía no sabemos si lo que hacemos está bien o mal, pero hay algo que es muy importante. Como esto es nuestro hobby, le ponemos mucho amor y cariño pero no nos hemos planteado ver con detalle las métricas ni todo el tema de las redes en profundidad».

Con el paso de los años, Cristina y Marcos se han convertido en los 'influencers' canarios de referencia en materia de gastronomía en redes sociales, donde además atraen a un público joven que prefiere consumir el formato como ellos se lo ofrecen. «Nos sorprende mucho el interés que ha levantando en los últimos tiempos la gastronomía. Recibimos muchos mensajes de gente preguntando por lugares para ir a comer en casi cualquier lugar, a lo que siempre les respondemos que nos digan el tipo de comida que les gusta y el rango de precio que quieren pagar. Nos sorprende recibir tantas respuestas relativas al precio, pues cada vez más, la gente está dispuesta a hacer un desembolso importante por vivir una experiencia gastronómica», señalan.

Desde 'Canary Foodies' también realizan eventos de éxito, muchos de ellos apoyados por los mejores cocineros de las islas. Aunque ambos tienen una máxima: «No hacemos colaboraciones con restaurantes, ni aceptamos invitaciones para ir a comer y así dar a conocer al negocio. Sólo hacemos este tipo de colaboraciones con gente que conocemos, que sabemos que tienen buen nivel y no habrá fallos». De hecho, «sólo publicamos lo que nos gusta, por eso no nos parece ético ir a probar un restaurante gratis y si no nos gusta no publicarlo. Nosotros siempre vamos al restaurante que queremos, pedimos lo queremos, pagamos la cuenta, y si nos gusta, lo publicamos. Aunque si no nos gusta, no vamos a hablar mal de ese negocio ni de sus platos, simplemente no lo publicamos».

La fama del perfil en redes hace que tanto Cristina como Marcos ya sean reconocidos cuando entran a muchos de los restaurantes que visitan, causando alegría por parte de los profesionales que allí trabajan y algo de nerviosismo, como es obvio en estos casos. «Ellos saben que vamos de buen rollo, hay mucho feeling con los restaurantes y se alegran cuando nos ven». Lo cierto es que esta pareja de matemáticos y gastronómos son también una parte importante en la comunicación gastronómica, creando nuevos lenguajes y técnicas para acercarse a todo tipo de público.

Desde la sección de Gastronomía de CANARIAS7 hemos querido que nos acompañen en este proyecto y contaremos con ellos semanalmente a partir del mes de junio, donde, a través de pequeños vídeos, Cristina y Marcos nos ofrecerán diferentes planes gastronómicos para disfrutar los fines de semana en todas las islas. Una cita que los lectores de este periódico aprovecharán para sumar más planes de ocio cada semana.