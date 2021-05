Díaz Ayuso: «Soy consciente de que tengo mucho voto prestado» «Me llamó Ángel Gabilondo y le debo una llamada; de Pedro Sánchez no he sabido nada desde Filomena», ha señalado Isabel Díaz Ayuso celebra la victoria electoral en Madrid. / Efe R.C. Madrid Miércoles, 5 mayo 2021, 10:28

Isabel Díaz Ayuso vive este miércoles su particular resaca electoral. «Me acosté sobre las 2 o 3 de la mañana y me ha costado muchísimo conciliar el sueño porque había tanto que asimilar», reconoció la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus primeras palabras tras el éxito electoral del 4M.

A pesar de los 65 escaños logrados en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso prefiere mantener los pies en el suelo. «Soy consciente de que tengo mucho voto prestado y tendremos que analizar para que nos hayan votado de todas las zonas de la comunidad, de muchas idiologías y muchos jóvenes», ha reconocido en una entrevista en 'Cope'. «Tanta ilusión transmitida en estas semanas se tiene que ver recompensada con cumplir los compromisos que hemos ido asumiendo».

La líder de los populares en Madrid es consciente de que su triunfo electoral «ha trascendido a las siglas del PP». «Ha habido ciudadanos que se han resistido a que les cambien su forma de vida, que quieren ser libres y que en los momentos más complicados de la pandemia confiaron en nosotros», ha confesado antes de recordar que «cuando en muchos sitios cerraban todo, aqui entre todos seguimos adelante».

«Ha sido una campaña que ha trascendido a nuestro propio proyecto y los ciudadanos han confiado en nosotros, con una participación histórica», ha añadido.

Desde ayer por la tarde, muchas han sido las personas que han querido felicitar a Díaz Ayuso por su triunfo electoral, aunque de momento no ha podido dar las gracias a todos. «Tengo dos teléfonos y los di por perdidos a partir de las 11 de la noche. Espero que pueda ir con los días agradeciendo persona a persona». Eso sí, reconoció que «me llamó Gabilondo y le debo una llamada», pero sin embargo lanzó un mensaje al presidente del Gobierno: «De Sánchez no he sabido nada desde Filomena»