Sánchez promete matrículas gratis por aprobar a la primera y transporte urbano libre hasta los 24 años

El PSOE sigue desgranando su programa electoral, pero Pedro Sánchez ha dejado claro este viernes que más que con propuestas concretas, pretende movilizar al electorado agitando las consecuencias de los pactos del PP y Vox. En un acto organizado en Madrid para dar a conocer las líneas maestras de su programa electoral, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a los votantes del partido de Alberto Núñez Feijóo que se sienten «avergonzados» por esas alianzas para reclamarles el apoyo. «Ya hemos visto el trailer de esta pelicula tenebrosa y hemos tenido suficiente. No vamos a ver la película entera –ha arengado-. Le diremos: así no a Feijóo, así no, con Abascal nunca«.

A lo largo de su internvención, el presidente del Gobierno ha fijado también aun así seis objetivos para la próxima legislatura, a partir de los que ha ido desgranando algunas promesas electorales. Entre ellas, destacan medidas destinadas a los jóvenes como las matrículas universitarias y de FP gratuitas para aquellos que aprueben «a la primera» o el transporte urbano bonificado al 100% para niños y estudiantes hasta los 24 años. En coordinación con las entidades financieras, también ha recuperado la idea de una cuenta de ahorro bonificada y exenta de impuestos hasta los 30.000 euros para pargar la primera vivienda. En el bloque referido al cambio climático, el presidente ha prometido una ley que »involucre a los vecinos» y que les permita «participar de la copropiedad» de los parques eólicos» y recibir hasta un 10% de los beneficios, y otra norma que impedirá la privatización del agua en los municipios. En materia de Igualdad, Sánchez ha prometido que el PSOE blindará «el derecho de las mujeres a ser asistidas por las instituciones públicas de modo que no pueda ser derogado o ignorado».» Esto es muy importante proque estamos viendo cómo el PP-ha alegado- está dando en territorios muy importantes la consejería de Inteiror y Justicia, de la que depende la atención judicial y las políticas de prevención, al partido de la ultraderecha de Abascal». A lo largo de las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo ya había avanzado igualmente otras medidas en esa y otras materias. Medidas que ha reiterado en su intervención en el local madrileño 'Próxima Estación' ante sus ministros y dos centenares de militatnes, como la extensión de los permisos de maternidad y paternidad de las dieciséis semanas actuales a veinte; un acuerdo con los agentes sociales para alcanzar el pleno empleo; el blindaje de un SMI equivalente al 60% del salario medio en el Estatuto de los trabajadores; el compromiso de inyectar 5.000 millones de euros anuales en la hucha de las pensiones o una ley que garantice tiempos máximos de espera en la sanidad pública.

