Podemos advierte del coste que supondrá «vetar» a Montero y exige «rectificar» a Díaz

Podemos no quiere pasar página y no cesa en su campaña de presión a Yolanda Díaz para incluir a Irene Montero en las listas electorales del 23-J -algo para lo que tienen de plazo hasta este viernes 19 de junio-. El exlíder de los morados, Pablo Iglesias, ha urgido esta misma mañana de nuevo a la actual vicepresidenta del ejecutivo a rectificar el «veto» a la ministra de Igualdad y le ha advertido de los costes electorales para su proyecto que, sostiene Iglesias, tendrá ausencia de la dirigente morada.

El exlíder de Podemos sostiene que el entorno de Díaz hay gente que le está diciendo «que se ha pasado» al imponer este veto a Montero. «Apartar a compañeras que son un referente de la lucha feminista y que, precisamente por eso, han sido objeto de la violencia política, manda un mensaje de 'disciplinamiento': si quieres hacer política de izquierdas, procura que no hablen de ti Ana Rosa, Ferreras o Inda. Ese mensaje que se manda con esta decisión es malo y espero que Yolanda rectifique», ha dicho.

Iglesias ha tildado de «situación dolorosa» el momento actual por el que atraviesa el espacio de la izquierda alternativa al PSOE y que la decisión de no incuir a Montero en las listas puede hacer un daño suficiente a la coalición para no evitar que PP y Vox gobiernen en la próxima legislatura.

También lo ha hecho Isa Serra a las puertas del Congreso. La portavoz morada ha exigido rectificar a Díaz y ha recordado que tiene tiempo hasta este viernes, además de recordar que Podemos firmó la coalición de Sumar el viernes pasado «sin acuerdo».

Díaz, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre este tema y se ha limitado a decir desde Luxemburgo esta mañana que los ciudadanos esperan de Sumar que hable de los «problemas reales» de los ciudadanos, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha situado en la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. «El resto no tiene demasiado interés», ha apuntado. Desde el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya lo dejaron claro el viernes y su líder no va a entrar al asunto: las listas están cerradas y no habrá cambios pese a la presión de Podemos.