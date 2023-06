Pedro Sánchez: «La hoja de servicios de este Gobierno es de notable»

El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones generales del próximo 23 de julio, Pedro Sánchez, ha reivindicado su años al frente del Gobierno de coalición al señalar que «la hoja de servicios de este Gobierno es de notable», en declaraciones a Onda Cero. «He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles y complejas», ha argumentado para defenderse del que le acusa de no haber dicho la verdad en algunos momentos de su mandato.

Sánchez ha recordado que durante sus años de Gobierno «Hemos sufrido dos crisis muy graves como son la pandemia y la guerra en Ucrania, y el gobierno de coalición ha sido capaz de recuperar consensos rotos y liderar el crecimiento económico». El presidente del Gobierno ha destacadoq ue «Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones y si lo era hace cinco años». «Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron, muchos no lo comprendieron. Pedí ese voto de confianza y creo que la situación hoy en Cataluña no tiene nada que ver», ha señalado Sánchez.

«No es cierto que haya gobernado con Bildu»

«No estamos en con quién sino en el para qué. Evidentemente ha habido cambios de posición pero los resultados están ahí», aseveró Sánchez, antes de insistir en que «no es cierto que haya gobernado con Bildu». «No hay ministros, no hay consejeros. No hay un acuerdo de Gobierno con Bildu, lo que ha habido es una dinámica parlamentaria para sacar leyes y avances sociales», ha expresado el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno ha acusado que «el que siga la actualidad política es consciente de que hay una desproporción de voces progresistas en tertulias respecto a la realidad sociológica. Simplemente constato una realidad». Sánchez ha ido más allá al señalar que «cualquier analista objetivo sobre cuál es la realidad mediática en nuestro país puede constatar que hay una absoluta desproporción de medios conservadores. Existe y la denuncio».

«Dice el PP: 'o Sánchez o España'. Hombre, es una coña, ¿no?»

«La disyuntiva de las próximas elecciones no es Sánchez o España es Sánchez o Feijóo», ha repetido en un par de ocasiones el presidente del Gobierno. «Es un argumento muy peligroso, porque parece que los que no votan al Partido Popular y a Vox no son España», ha recalcado. «Dice el PP: 'o Sánchez o España'. Hombre, es una coña, ¿no? No estamos hablando de eso, no planteamos Feijóo o la felicidad. Yo estoy aquí y esta noche Feijóo en la Cadena Ser, ¿no sería más fácil sentarnos y debatir?», afirma el presidente del Gobierno, quien insiste en su idea de mantener un cara a cara con el líder del PP. «Solo sabemos su propuesta de derogar el sanchismo», insiste.

Este domingo, en su primer acto de precampaña de las generales del próximo julio, Pero Sánchez volvió a llamar a la remontada y a tratar de exorcitar cuanto antes los fantasmas de los malos resultados de los comicios locales y autonómicos del pasado 28 de mayo, que han reducido de manera notable las cotas de poder territorial de los socialistas. El líder de los socialistas repitió hasta la saciedad: «Si el 23-J, la España progresista se moviliza y concentra su esfuerzos y votos en el PSOE garantizaremos que España siga creciendo cuatro años más» y «evitaremos el papelón de un Gobierno de Feijóo y Abascal».