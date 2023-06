El independentismo toma posiciones ante una eventual investidura de Sánchez

El debate sobre qué harán las fuerzas independentistas, en caso de que Pedro Sánchez esté en disposición de ser reelegido, se ha avivado desde que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, propuso a ERC, Junts y la CUP pactar el precio de la investidura del presidente del Gobierno. Hasta ahora, las formaciones nacionalistas se habían mantenido más o menos ambiguas, pero ya empiezan a enseñar las cartas.

ERC, que es la única de las tres fuerzas secesionistas que facilitó la investidura de Sánchez en la pasada legislatura, a través de una abstención de sus trece diputados, ha abierto la puerta a volver a hacerlo. Esquerra tiene claro que entre Sánchez y un Gobierno del PP y Vox, se decanta por lo que considera un mal menor. Eso sí, ya ha advertido de que elevará su precio.

En 2019, ese coste fueron la mesa de diálogo, los indultos y la reforma del Código Penal. Ahora, los republicanos ya hablan de que exigirán «avances» en la autodeterminación. Sin dar más detalles. La CUP es más explícita. Los anticapitalistas votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez, en 2019, en su primera presencia en el Congreso. Ahora, en cambio, no descartan facilitar la elección del candidato socialista, «dependiendo de los resultados», según admitió ayer Mireia Vehí. Su compañero, Albert Botrán, fue más claro y dijo que si Sánchez quiere sus votos (ahora tienen dos diputados) tiene que fijar fecha y pregunta para un referéndum.

Junts, por su parte, cierra todas las puertas. Consciente de que en el partido hay debate interno, Carles Puigdemont ha tratado de cerrar cualquier disidencia. Estabilizar el Gobierno es contribuir a la «disolución de Cataluña», ha asegurado este viernes. «La izquierda es exactamente igual de disolvente que la derecha, y por ello se ayudan mutuamente, como hemos vuelto a ver en Barcelona. En este contexto, si ellos han decidido ser lluvia ácida para Cataluña, Cataluña no puede ser la lluvia balsámica de la política española«, ha apuntado. En la misma línea, la cabeza de lista por Barcelona, Míriam Nogueras, ha afirmado que «no se puede investir a Sánchez, ha mentido a todo el mundo». «No hay agenda del reencuentro, no hay nada en absoluto de lo que se ha acordado. No solo no cumple y miente, sino que no paga», ha rematado.

El propio PSOE rechazaba ayer la posibilidad de un referéndum en Cataluña, remarcando que no compartirán nunca soluciones «viejas y divisivas». Así lo aseguraba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al ser preguntado acerca de la defensa que ha hecho Sumar de la consulta en Cataluña que proponen los comunes. «La apuesta del Partido Socialista en Cataluña es conocida y es por el diálogo, desde luego nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y divisivas», ha afirmado el dirigente socialista antes de recordar que al único que «le hicieron un referéndum fue al Gobierno del PP».