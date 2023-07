Felipe González defiende que gobierne la lista más votada para evitar bloqueos Este es el modelo que defiende Alberto Núñez Feijóo para no tener que apoyarse en Vox y que rechaza Pedro Sánchez

A 20 días de las elecciones generales, el expresidente del Gobierno Felipe González ha irrumpido de lleno en el debate sobre los pactos postelectorales posicionándose a favor de dejar gobernar a la lista más votada cuando no haya otra opción para superar los bloqueos políticos. Una tesis como cualquier otra si no fuera porque este es, precisamente, el modelo que defiende Alberto Núñez Feijóo para no tener que apoyarse en Vox y que rechaza Pedro Sánchez.

En la presentación este lunes del monográfico Nueva Revista, editada por UNIR en colaboración con la Fundación Felipe González, el expresidente ha ahondando en la importancia de construir «la convivencia» sobre pactos «con el que piensa diferente» y no con el que piensa «como tú», algo que en su opinión es «ridículo». González, que había manteniendo un perfil bajo tras la debacle socialista del 28-M no se había pronunciado sobre los pactos del PP con Vox en Extremadura o la Comunidad Valenciana, pero se ha adherido a los argumentos de los populares defendiendo que los pactos «de centralidad» fortalecen la democracia y el destino del país. Y recuerda en el prólogo que «la esencia del funcionamiento de una democracia eficiente es sumar el máximo de voluntades en los asuntos en los que el país se la juega. Pero se la juega con los intereses de los ciudadanos, no con los intereses de los políticos». En su opinión, cuando estos pactos de centralidad desaparecen se polariza y se pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y a su juicio, centrándose en el caso de España, «hay propuestas que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos», explica. Por ello, propone: «Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar?. No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto». En la revista escriben, además de González, José Ignacio Torreblanca, Víctor Lapuente, José Juan Toharia, Ignacio Urquizu, Míriam Juan-Torres, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Moreno Luzón, Juan Moscoso del Prado Hernández, Ramón Jáuregui, Fátima Báñez García, José Antonio Zarzalejos, Elena Valenciano, Cristina Monge, Ángeles Álvarez, Natalia Roa y María González Romero.