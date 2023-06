Feijóo reivindica «la política de Estado» del PP en Barcelona y Vitoria para que no gobiernen los independentistas

Alberto Núñez Feijóo puso en valor los resultados obtenidos por el PP el pasado 28 de mayo, que cristalizaron esta sábado con la constitución de los Ayuntamientos de toda España y que tuvieron su punto álgido en los plenos de Barcelona y Vitoria donde con sus votos los socialistas se hicieron con el bastón de mando. Y lo hizo exhibiendo músculo territorial, rodeado por casi todos los dirigentes territoriales de su partido, los que gobiernan y los que lo harán en breve, y por la dirección nacional. «No tengo dudas de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos dado, pero no me importa, hemos cumplido con nuestro deber y hemos hecho una política de Estado porque somos el partido de la garantía», proclamó en un acto en el madrileño Parque del Retiro.

El líder de los populares volvió a defender los pactos logrados por el PP para gobernar en consistorios y en comunidas autónomas ya sea con el Partido Regionalista de Cantabria, con Coalición Canarias, con el PSOE o con Vox. Unos acuerdos que achacó a la «política de Estado» de su formación y que han servido para acabar con «las trincheras, los bloques y las zanjas». «El PP ha sido capaz de romper de una vez todas las políticas de bloques que ha intentado construir el sanchismo en nuestro país. Vamos hacia adelante haciendo mayoría en España, esto es para lo que hemos venido y este es nuestro compromiso, se acabaron las trincheras y los bloques, se acabaron las zanjas», remarcó.

El expresidente de la Xunta afeó a Pedro Sánchez y al PSOE que no le hayan agradecido el apoyo en Barcelona para investir alcalde a Jaume Collboni. «Me da igual que no me lo agradezca pero por lo menos que no insulte», dijo Feijóo, antes de subrayar que quienes «mercadean en el Gobierno de Navarra con Bildu y »han dado la Alcaldía en la capital de Galicia a un partido soberanista«, no acepta »moralinas«. »Se acabó escuchar las moralinas de quienes no las pueden dar, de quien mantiene en su cargo a una persona que ha dicho que Bildu había salvado más vidas humanas que nosotros cuando buena parte de la pandemia los presidentes autonómicos trabajamos con un Gobierno inepto asumiendo sus decisiones y solucionando sus problemas«, destacó.

A Vox, a quien no nombró en ningún momento, aprovechó para enviarle un mensaje contundente tras la polémica con el número dos en Valencia. «Que nadie cuente conmigo para estar en contra de la violencia machista o para no defender la unidad nacional o para no hacer compatibles los objetivos de los trabajadores y los directivos o para no cosechar cada día la calidad de nuestras instituciones democráticas», incidió Feijóo antes de pedir nuevamente una mayoría «firme» y «sólida» el próximo 23 de julio para no tener que depender del partido de Santiago Abascal.