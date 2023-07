Feijóo llamará a los barones del PSOE para que convenzan a Sánchez de que le deje gobernar

A tres días del inicio oficial de la campaña, Alberto Núñez Feijóo presentó este martes el programa electoral del PP bajo el lema 'Un proyecto al servicio de un gran país'. 365 medidas en total, «una por día», «concretas» y «evaluables», que buscan crecer de forma sostenible; cuidar y proteger; regenerar y respetar; servir y liderar e influir. «El PP tiene una cita con la mayoría de los españoles el 23-J, que rechazan lo que ha sucedido los últimos años y que no quieren repetir la experiencia», aseveró el líder de los populares, que ha avanzado que levantará el teléfono para pedir a los barones del PSOE que convenzan a Pedro Sánchez de que le deje gobernar. «Todavía quedan algunos sensatos», afirmó.

Delante de la bandera de España y de Europa y con una gran foto de la entrada del Palacio de la Moncloa detrás, Feijóo hizo una declaración de intenciones de lo que será su presidencia si consigue el favor de las urnas. Se comprometió a un «cambio tranquilo» y a gobernar para «corregir los errores del Gobierno actual», pero también para «derogar el sanchismo». Pero, «no quiero revanchas de ningún tipo», apuesta por «un Gobierno sereno, pero no vengativo». «Quiero ganar para que España tenga un buen Gobierno pero no para anular completamente a nadie. Espero que las vendettas, los egos y los sectarismos se vayan con el actual Ejeutivo y su presidente», dijo.

Y para hacerlo, el líder gallego necesita de una amplia mayoría, para que las minorías no se impongan a las mayorías, como ha ocurrido en estos últimos años años. Por eso anunció que tras las elecciones llamará al líder del PSOE, «sea el que sea», para pedirle que facilite su investidura y si no consigue ese apoyo llamará a todos los barones del PSOE, «para que le convenzan». Todo antes de depender de Vox, al que no mencionó en ningún momento. «Después del 23-J todos los barones socialistas serán muy sensatos», admiten en el entorno Feijóo.

Su intención es «poner de acuerdo a una gran mayoría de españoles, consciente de que tenemos grandes desafíos como blindar la sanidad, alcanzar un pacto estable por la calidad educativa, impedir que los jóvenes vivan peor, aprovechar con eficacia los fondos europeos, mejorar la productividad, responder a la tragedia demográfica y desarrollar políticas de medio ambiente y de lucha contra el cambio climático», enumeró.

El líder del PP aseguró que tenderá la mano a todos los partidos para construir una España mejor. «Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan -remarcó- en grandes pactos de Estado». Los populares apuestan por dejar de «gobernar en base a Reales Decretos y poner fin al ejército de asesores», prometen la «mayor oferta pública de jueces y fiscales en la historia». Se liberará, además, del sanchismo «a las instituciones colonizadas y Tezanos será el primero que cesaré cuando llegue al Consejo de Ministros».