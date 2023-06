Feijóo desvela que tendrá una vicepresidenta y que Igualdad dependerá de él

María Eugenia Alonso Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

«Siempre he sido profundamente respetuoso y discreto con este asunto». Alberto Núñez Feijóo no quiso adelantar ninguno de los nombres que le acompañarán en su Gobierno si el próximo 23 de julio se gana el favor de las urnas. Si avanzó este miércoles durante su paso por 'El Hormiguero' que ya tiene en mente quién será su ministro de Economía y su vicepresidenta. «Muy buena, por cierto», le dijo al presentador, antes de reafirmarse en su intención de recortar ministerios y aunar competencias bajo la misma cartera. La de Igualdad, en todo caso, quedará bajo sus competencias. «En Galicia he legislado siempre para luchar contra la violencia machista. No será diferente ahora», afirmó.

El líder del PP aprovechó su intervención para volver a mostrar su respaldo a María Guardiola, en el ojo del huracán tras volar los puentes con Vox en Extremadura. «Tiene mi apoyo y mi cariño», aseguró. No obstante, reconoció que la respuesta de la dirigente extremeña, rechazando ceder a los de Abascal sillones en su hipotético Ejecutivo por negar la violencia machista fue «inadecuada» pero fruto de la «indignación». Según Feijóo, Guardiola ya había alcanzado un acuerdo con la formación ultraderechista por el que apoyaría su investidura a cambio de la Presidencia de la Cámara autonómica, una secretaría y un senador a propuesta de su grupo hasta que llegaron «unos señores de Vox desde Madrid», en alusión a Jorge Buxadé, y el pacto saltó por los aires. «Es entendible que eso provoque una reacción de rabia», defendió. Aunque insistió en que buscará una mayoría lo suficientemente amplia para gobernar en solitario, el político gallego marcó las líneas rojas en caso de tener que sentarse a negociar los apoyos de Abascal. «No voy a negociar que la sanidad en mi país deje de ser pública y gratuita, no voy a negociar que la educación tiene que ser de calidad, no voy a negociar la violencia machista y no voy -incidió- a negociar el estado autonómico».