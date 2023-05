Feijóo acusa a Sánchez de intentar eclipsar con el adelanto electoral la debacle del PSOE el 28-M

María Eugenia Alonso Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Mejor cuanto antes». Alberto Núñez Feijóo cree que no merece la pena perder «ni un minuto más» en una política en la que los españoles «ya no creen» como ha quedado demostrado tras el triunfo arrollador del PP en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. Una victoria que el líder de los populares cree que Pedro Sánchez intenta eclipsar con este adelanto electoral. «Anunciar elecciones inmediatas no oculta la ocurrido en el día de ayer. Quiere que los resultados pasen desapercibidos, yo no», aseveró en una comparecencia en la madrileña sede de Génova.

Tras recoger el guante lanzado por el presidente del Gobeirno, Feijóo aprovechó para pedir «desde ya una mayoría clara, incontestable y contundente» porque «el sanchismo no ha sido derogado todavía». Habló además de lo que considera las «dañinas consecuencias» de un lustro de gobierno de Sánchez, primero en solitario y, más tarde en coalición con Unidas Podemos. «La España que no ha soportado este lustro de sanchismo no puede concebir otro cuatro años más. España no merece perder un minuto más en una política que genera desconfianza y hastío», dijo el líder del PP. A cambio ofrece «un gobierno preparado», basado en la «moderación, serenidad y respeto institucional»

