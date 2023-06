ERC fija el precio de investir a Sánchez: avanzar en la autodeterminación

Cristian Reino Barcelona Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

ERC se propone elevar el precio de una eventual investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la formación, Oriol Junqueras, ha fijado este martes dos condiciones: avanzar en la amnistía y en la autodeterminación. «Si no hay garantías, no le votaremos, no habrá investidura», ha advertido. Junqueras ha puesto como ejemplo el de hace cuatro años cuando hubo repetición electoral por la falta de acuerdo. En la pasada legislatura, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos fue investido, gracias a la abstención de los 13 diputados de Esquerra. Los republicanos propiciaron el Ejecutivo socialista y de Podemos a cambio de los indultos y de la reforma del Código Penal.

ERC eleva ahora el coste y centra su reivindicación en el referéndum. Si Sánchez no se aviene a sus exigencias, «no habrá investidura, si depende de nosotros», ha avisado Junqueras en TV3. ERC quiere pactar las condiciones de la investidura con Junts y la CUP. En las filas republicanas, son conscientes del desgaste que ha supuesto su estrategia de mano tendida con el Gobierno. Su apuesta pragmática ha recibido críticas en el independentismo. Junts y la CUP, que rechazan investir a Pedro Sánchez, afirman por activa y por pasiva que ERC ofreció sus votos de forma gratuita. Ese es el relato que ha calado entre una parte del secesionismo, que obvia los indultos y la derogación de la sedición. ERC, en cualquier caso, ha perdido 300.000 votos en las últimas municipales. Ha sido castigado por su electorado por apoyar al Gobierno. En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado a las fuerzas independentistas a pactar el precio de la elección del jefe del Ejecutivo central. «Cataluña tiene que poner un precio, el que acordemos conjuntamente», ha señalado. A su juicio, no se trata de apoyar al líder del PSOE solo por evitar un Gobierno del PP y Vox. El objetivo, ha dicho, es avanzar en cuestiones sobre derechos y libertades para Cataluña y en el llamado derecho a decidir, sin dar más detalles. Su apuesta es un acuerdo de claridad para que Madrid y Barcelona pacten los términos de un referéndum. «Que este país debe volver a votar y tener un referéndum con un resultado reconocido para mí es un objetivo absolutamente irrenunciable. Es la manera de conseguir que este país sea un Estado independiente», ha señalado en Catalunya Ràdio. En relación a la alcaldía de Barcelona, Aragonès ha advertido de que la alianza entre PSC, comunes y PP podría repetirse en el Parlament para intentar desbancarle de la presidencia de la Generalitat. «Si tienen oportunidad y los números les dan, lo harán», ha asegurado. No obstante, a día de hoy, entre esas tres fuerzas no suman una mayoría capaz de ganar una investidura o una moción de censura. En el Parlament, socialistas, comunes y populares tienen entre las 44 diputados, lejos de los 68 que fija la mayoría absoluta.