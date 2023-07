Díaz y Belarra suman fuerzas en Pamplona para dirigir la ofensiva de Sumar contra Feijóo

Nuevo hito en la campaña de Sumar. Yolanda Díaz y Ione Belarra volvieron a coincidir este lunes en un mitin electoral después de meses de pulso por el encaje de Podemos en la coalición de izquierdas. La vicepresidenta segunda y la ministra de Derechos Sociales, que no compartían escenario desde la campaña de las autonómicas andaluzas en junio de 2022, exhibieron el reencuentro y la unidad que quieren proyectar de cara al 23-J con un paseo por las calles de Pamplona junto a la cabeza de lista de la formación en Navarra, Idoia Villanueva. El objetivo, barrer con el voto de los indecisos en las circunscripciones medianas y pequeñas, superar a Vox como tercera fuerza política y, como mínimo, igualar la marca de 38 escaños que estableció Unidas Podemos y Más País en las generales del 10 de noviembre de 2019.

En un acto celebrado en el Rincón del Caballo Blanco, ante algo más de 200 simpatizantes, la secretaria general de Podemos -que esta vez no concurre por Navarra, como en otras ocasiones, sino que será la número cinco por Madrid- pidió el voto para Sumar y reivindicó el paso de Unidas Podemos en el Goberno de coalición nombrando las leyes de Vivienda, Trans o el 'sí es sí'. También cargó contra el PP por ser, afirmó, «el partido que no juega con las reglas de la democracia». «El único voto seguro para frenar a la derecha es el de Sumar», zanjó.

Belarra afeó al PSOE haber dejado gobernar, con una abstención en la investidura de Mariano Rajoy, al PP en 2016, y también haber «permitido a derecha gobernar en Navarra». A los votantes indecisos «que dudan entre Sumar o EH Bildu y ERC», les dijo que los suyos «han defendido siempre la configuració de un bloque nacional en el Congreso» para desarrollar el programa de Unidas Podemos.

Yolanda Díaz, por su parte, volvió a la cargar contra el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Feijóo hace de la mentira su forma de hacer política, hoy ha dicho que ha revalidado las pensiones por encima del IPC, por eso le pido que rectifique, nunca lo ha hecho», zanjó.

Tono duro

La vicepresidenta segunda ha endurecido en los últimos días su discurso contra el candidato de los populares, esta vez no fue una excepción y contrastó su paso por el Ministerio de Trabajo con las críticas por parte de la oposición que recibieron sus propuestas antes de ser aplicadas. «En el año de la pandemia tardé nueve meses en subir el SMI, y sí, lo hice por mi país. Nos dijeron que íbamos a llegar al 30% del paro los agoreros, y no solo no llegamos a esa cifra, sino que estamos cerca de 21 millones de ocupados. Hay que votar a Sumar para seguir ganando empleos en España», señaló.

«Cuando Feijóo habla de economía mira a Aznar, que ha dicho la verdad a los españoles, que hay que volver a la austeridad, que los españoles van a volver a pasar apuros si gana el PP. Votad a Sumar, cuando hablan de ajustes en la reforma laboral hablan de la temporalidad, del modelo de Fátima Báñez, que invocaba a la Virgen del Rocío y les decía a los jóvenes que eligieran entre el paro y la precariedad. Nosotros hemos demostrado que esto se acabó», añadió.

Por último, pidió el voto a los indecisos: «Se que hay gente que está indecisa entre nosotros y el PSOE. Pido el voto para que modifiquemos la ley de migración en nuestro país, no solo el de votar, sino muchos más derechos en nuestro país. Si os movilizáis y nos dais la fuerza que necesita Sumar habrá gobierno de coalición progresista, necesistamos votos para Sumar».