Sánchez y Feijóo van al pulso definitivo el 23-J

11:50

Importante

Ayuso: "Sánchez está en un callejón sin salida"

La dirigente madrileña de los populares ha acusado a Pedro Sánchez de convocar elecciones «porque no aguanta más». «Estas elecciones eran 8.000 mociones de censura por toda España y así ha sido. Está en un callejón sin salida, es un rendición, decir 'pues ya está». «Hemos trabajado mucho, pero ha merecido la pena. Yo me he pasado el día recorriéndome Madrid y los candidatos han hecho un trabajo excepcional. Nada se regala en la vida y cuando llega regalado no se aprecia ni se hace bien después. Esta forma tan honrada de haber llegado a muchas alcaldías va a hacer que los madrileños tengan a grandes políticos trabajando para ellos», ha añadido en el canal autonómico.